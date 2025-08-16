Hotărât înainte de derby  Claudiu Petrila, despre Rapid - FCSB: „Să umplem stadionul! Vrem victoria” +31 foto
Claudiu Petrila
Superliga

Hotărât înainte de derby Claudiu Petrila, despre Rapid - FCSB: „Să umplem stadionul! Vrem victoria”

George Neagu
Publicat: 16.08.2025, ora 14:45
  • Rapid-FCSB. Claudiu Petrila (24 de ani) a vorbit despre derby-ul dintre cele două rivale.
  • Partida va avea loc mâine, 17 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională.

În acest moment, Rapid se află pe locul 3 în clasament și este neînvinsă în cele 5 etape de campionat disputate până acum.

În schimb, FCSB nu trece printr-o perioadă foarte bună. Campioana României are un singur succes, în etapa 2, cu Petrolul, scor 1-0.

Claudiu Petrila, înainte de Rapid-FCSB: „Nu mai ai nevoie de motivație”

Claudiu Petrila, deși indisponibil pentru partida de mâine după ce a suferit o accidentare, a vorbit despre derby-ul cu FCSB.

„Este un derby, în primul rând. Nu se compară cu celelalte meciuri, dar sunt tot trei puncte.

Trebuie să ne focusăm pe asta și să câștigăm. E mai mare ambiția acum. Da, cumva îți crește pulsul. Știi că, în primul rând, trebuie să joci pentru fani. Și pentru noi, apoi, pentru cele trei puncte.

Cred că nu mai ai nevoie de motivație la meciurile astea. Trebuie să intri în teren cu gândul că trebuie să câștigi”, a declarat Claudiu Petrila, potrivit prosport.ro.

2,5 milioane de euro
valorează Claudiu Petrila, conform Transfermarkt

Cătălin Vulturar: „Ne dorim foarte mult de la acest sezon”

Tânărul mijlocaș al Rapidului a spus că echipa sa își dorește victoria cu FCSB și vrea să-și mențină seria foarte bună de meciuri fără înfrângere.

„Atmosferă din lot e bună, chiar dacă ultimul rezultat n-a fost atât de bun pe cât ne doream. Ne dorim foarte mult de la acest sezon.

Vrem să câștigăm meciul cu FCSB. Sper să vină multă lume pe Arena Națională, să umplem stadionul! Trebuie să ne vedem de jocul nostru și să evoluăm cât mai bine”, a precizat Cătălin Vulturar.

Rapid - FCSB, giuleștenii au deschis și alte părți ale stadionului

Până joi, 14 august, 17.000 de bilete au fost vândute pentru meciul de duminică, 17 august, dintre Rapid și FCSB. Arena Națională are o capacitate de 55.634 de locuri.

Clubul antrenat de Costel Gâlcă a anunțat, ulterior, că va deschide și inelul trei de la Tribuna a II-a și Peluza Nord, tocmai pentru ca fanii să vină în număr cât mai mare la meci.

Prețurile biletelor sunt cuprinse între 65 de lei și 450 de lei și pot fi achiziționate de aici.

Cele mai ieftine bilete sunt cele de la inelul 2 al tribunei 1, în timp ce prețurile cele mai piperate se regăsesc la biletele pentru zona VIP a celui mai mare stadion al țării.

  • Ultimul meci disputat între Rapid și FCSB pe Arena Națională, cu „alb-vișiniii” în postura de gazdă, a avut loc în luna martie a acestui an și s-a încheiat cu scorul de 0-0, cu 30.000 de spectatori în tribune.
Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Rapid - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+31 Foto
labels.photo-gallery

Meciul dintre Rapid și FCSB de pe Arena Națională va fi arbitrat de Istvan Kovacs (40 de ani).

derby rapid fcsb superliga Claudiu Petrila etapa 6
