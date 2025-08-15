Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători! +40 foto
Dinamo - UTA Arad, 15 august 2025 FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!

alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 23:39
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 23:39
  • Dinamo - UTA Arad 1-1. „Câinii” au reușit să obțină un punct într-un meci în care au fost conduși și pe care l-au încheiat în 9 jucători.

UTA Arad a condus, grație golului fostului dinamovist Hakim Abdallah, în minutul 33, dar Dinamo a reușit să restabilească egalitatea prin reușita lui Mamoudou Karamoko, din minutul 59.

Dinamo - UTA Arad 1-1. „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!

În debutul duelului de pe Arena Națională, Dinamo a început în ofensivă. „Câinii roșii” au anunțat pericol la poarta lui Iliev, în minutul 8, când, în urma unei succesiuni de pase, Cătălin Cîrjan a fost găsit într-o poziție favorabilă în careu, dar controlul balonului fost unul deficitar.

Replica arădenilor a venit 3 minute mai târziu, când Abdallah a expediat o lovitură de cap, pe spațiul porții lui Epassy. Elevii lui Adrian Mihalcea au rămas în atac și au început să pună presiune pe defensiva adversă.

În minutul 33, în urma unui contraatac dezolvatat pe ruta Ovidiu Popescu - Tzionis - Alin Roman - Abdallah, atacantul venit de la Dinamo a reușit să deschidă scorul. Deși arădenii au continuat atacurile la poarta lui Dinamo, elevii lui Zeljko Kopic au avut și ei șansa de a egala. În primul minut al prelungirilor primei reprize, Iliev a ieșit din poartă și a boxat din fața lui Musi.

În actul secund al duelului, Dinamo a controlat ostilitățile. „Câinii roșii” au irosit două șanse mari prin Daniel Armstrong și Alexandru Musi. Reușita gazdelor a venit în minutul 59, după un schimb de pase între Karamoko și Cîrjan, atacantul reușind să marcheze cu un șut plasat plasat lângă bară.

Dinamo a continuat să forțeze victoria, dar Karamoko, Cîrjan și Musi au ratat ocaziile de a intra în avantaj. „Câinii” aveau să încheie meciul în 9 jucători, după ce Milanov (82) și Mihai (89) au fost eliminați

Dinamo - UTA Arad, 1-1

  • Au marcat: Mamoudou Karamoko '59 / Hakim Abdallah '33

Min 90+4 - Fluier final! Dinamo și UTA Arad remizează

Min. 90+3 - Schimbare Dinamo: Pașcalău îl înlocuiește pe Armstrong

Min. 90+1 - Schimbare UTA Arad: Luca Mihai intră în locul lui Alin Roman.

Repriza a doua este prelungită cu 4 minute!

Min. 90 - ROȘU DINAMO! Cristi Mihai îl faultează pe Daniel Zsori, după o intrare prin alunecare, și primește al doilea cartonaș galben.

Min. 89 - Karamoko primește o pasă în flancul stâng al careului arădenilor, pătrunde în suprafața de pedeapsă, șutează și balonul este respins de

Min. 83 - Schimbare UTA Arad: Zlatan Alomerovic intră în locul Marinos Tzionis.

Min. 82 -ROȘU DINAMO! Georgi Milanov îl faultează pe Zsori și primește al doilea cartonaș galben.

Min. 79: Schimbare Dinamo: Iese Alexandru Musi și intră Adrian Caragea.

Min. 75 - Schimbare UTA Arad: Ovidiu Popescu părăsește terenul și intră Daniel Zsori.

Min 75 -Schimbare UTA Arad: Iese Vaentin Costache și intră Denis Hrezdac.

Min. 75 - Gnahore centrează, din lovitură liberă, în careul „Bătrânei Doamne”, balonul este respins către Mamoudou Karamoko, care șutează, din voleu, în forță, peste poarta lui Iliev.

Min. 64 - Alin Roman, lăsat liber în preajma careului lui Dinamo, șutează în forță pe direcția lui Epassy, care respinge balonul cu pieptul.

Min. 59 - GOL DINAMO! Karamoko primește o minge înaltă, deviază pentru Cîrjan care intră în careu și îi pasează aceluiași Karamoko. Atacantul finalizează cu latul, în colțul drept al porții și înscrie.

Min. 55 - Schimbare Dinamo: Georgi Milanov îl înlocuiește pe Raul Opruț.

Min. 54 - Aflat pe contraatac, Eddy Gnahore îi pasează în flanc lui Cătălin Cîrjan, care îl găsește liber pe Alexandru Musi, în partea stângă. Musi avansează spre poartă și șutează slab. Deyan Iliev prinde fără probleme

Min. 46 - Daniel Armstrong îi pasează, în flancul drept, lui Cristi Mihai, care centrează pe jos. Deyan Iliev intervine și respinge balonul

Min. 46 - Schimbare Dinamo: Iese Alexandru Pop și intră Mamoudou Karamoko.

Min. 46 - Schimbare Dinamo: Charalampos Kiriakou este înlocuit de Cristi Mihai.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Pauză pe Arena Națională! UTA Arad intră la cabine, pe prima poziție a clasamentului.

Min 45+1 - Daniel Armstrong centrează în careul oaspeților, Iliev boxează balonul și mingea ajunge la Cătălin Cîrjan, aflat la marginea careului. Mijlocașul pasează către Alexandru Musi, care expediază un voleu pe colțul scurt, dar Deyan Iliev plonjează și apără.

Prima repriză este prelungită cu 2 minute!

Min. 33 - GOL UTA ARAD! După o acțiune nereușită a dinamoviștilor, arădenii pleacă pe contraatac, de pe linia de 16 metri a propriului careu. Ovidiu Popescu îl găsește în flancul stâng pe Tzionis, care avansează cu balonul și pasează către Alin Roman. Mijlocașul îl găsește pe Abdallah, aflat în preajma careului gazdelor.

Atacantul avansează, șutează în colțul stâng al porții lui Epassy, care atinge mingea, dar intră în poartă. Hakim Abdallah nu celebrează golul marcat împotriva fostei sale echipe.

Min. 23 - Alin Roman, aflat în afara careului, expediază un șut în forță pe spațiul porții lui Epassy, dar goalkeeper-ul francez intervine.

Min. 19 - Ovidiu Popescu avansează, cu balonul la picior, de la mijlocul terenului, 20 de metri și pasează către Tzioni, care este scăpat din marcaj. Cipriotul ajunge la balon, însă distanța dintre el și Epassy este una mică, iar portarul apără.

Min. 16 - Raul Opruț rămâne întins pe teren și acuză probleme la nivelul inghinalului.

Min. 11 - Padula, aflat în flanc, îl depășește pe Stoinov și centrează în interiorul careului. Abdallah se înalță de lângă Kennedy Boateng, lovește mingea cu capul și Epassy respinge balonul.

Min. 8 - Într-un atac pozițional, Raul Opruț, aflat în flancul stâng, pasează către Eddy Gnahore, aflat la marginea careului. Francezul pasează în careu către Cătălin Cîrjan, aflat în interiorul suprafeței de pedeapsă, dar „decarul” nu reușește preluarea și mingea ricoșează în brațele lui Iliev.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Rezerve: Ailiesei, Din Licaciu, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, C. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
  • UTA Arad: Iliev – Țuțu, Benga, Poulolo, Padula – Ov. Popescu, Van Durmen – Tzionis, A. Roman, V. Costache - Abdallah
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Rezerve: Gorcea, Alomerovic, Pospelov, Hodoșan, Iacob, Zsori, L. Mihai, Vlăsceanu, Hrezdac
  • Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Popescu Adrian, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Badea Marius
  • Stadion: Arena Naţională

20:30 Câte bilete a vândut Dinamo

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Dinamo se așteaptă ca peste 7.000 de spectatori să asiste la meciul din această seară.

20:00 Adrian Mihalcea și elevii săi coboară din autocar

19:55 Jucătorii lui Dinamo au ajuns la Arena Națională

Ambele echipe se află, în acest moment, pe un loc de play-off. UTA este pe locul 3, cu 11 puncte, în timp ce Dinamo se află pe locul 6, cu 8 puncte.

Astfel, dacă alb-roșiii vor obține victoria în această seară, o vor egala la puncte pe adversara lor, UTA Arad.

Dinamo a început noul sezon din Superliga cu 3 meciuri consecutive fără victorie, în timp ce „Bătrâna Doamnă” este neînvinsă până acum, cu trei victorii și două egaluri.

Zeljko Kopic, înainte de Dinamo - UTA Arad: „Echipa lui Mihalcea e în formă, e un adversar dificil”

În cadrul conferinței premergătoare meciului dintre Dinamo și UTA Arad din etapa 6 din Superliga, Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a vorbit despre forma actuală a arădenilor, dar și despre partida cu Metaloglobus.

UTA lui Mister Mihalcea joacă bine, e în formă, e un adversar dificil. Știm ce trebuie să facem, aștept un meci bun mâine.

Au echipă bună, antrenor bun, energie pozitivă, nu se aștepta nimeni să fie așa sus, poate alte echipe care ar trebui sa fie acolo nu sunt, dar pentru mine nu e o surpriză cum joacă UTA, merită să fie acolo unde e acum.

După derby (n.r. - cu FCSB), în care am avut o prestație excelentă, cu Metaloglobus am fost mulțumit doar de prima repriză, de a doua nu, n-a fost bună. Am vorbit, am analizat săptămâna aceasta ce s-a întâmplat, de ce nu ne-am făcut jocul nostru”, a declarat Zeljko Kopic.

Mărginean nu e apt, cu ceilalți jucători cu probleme vom mai vedea azi. Zeljko Kopic

Adrian Mihalcea, înainte de meciul cu Dinamo: „Suporterii s-au comportat extraordinar cu mine”

La conferința premergătoare meciului din etapa 6, antrenorul de la UTA Arad a venit cu cuvinte de laudă la adresa lui Dinamo, echipa unde acesta a jucat.

„Pentru mine această partidă vine și cu un pachet emoțional, ținând cont de perioada mea petrecută la Dinamo.

Sunt atașat de acel club, sunt atașat de oamenii care m-au format ca jucător, ca om în viață și țin la lucrurile acestea.

Apoi, de fiecare dată suporterii s-au comportat extraordinar cu mine și lucrurile acestea nu se uită.

De asta, acest meci devine și este de fiecare dată special pentru mine. Fie că l-am jucat în Liga 2 sau în Liga 1.

Sunt emoții speciale, aparte, trăiri pe care așa din exterior nu știu cum le percepeți dumneavoastră, dar eu țin la lucrurile acestea familiare mie”, a declarat Adrian Mihalcea.

Tehnicianul a mai fost chestionat în legătură cu predecesorul său de pe banca arădenilor, care a pierdut toate întâlnirile cu Dinamo, de la București:

„Orice comparație nu-și are rostul în momentul de față cu nimeni, că a fost jucător sau antrenor la Dinamo, FCSB sau Rapid.

Nu am nimic de demonstrat, ci îmi doresc enorm să câștig. Până în acest moment nu am reușit să câștig cu orice echipă am fost contra lui Dinamo.

Nu este o ambiție, este un fapt în sine și doresc ca la fiecare meci să câștig. Acesta este obiectivul meu, acest lucru l-am transmis și băieților.

Mergem să jucăm exact cum am făcut-o până acum și să câștigăm punct sau puncte.

Revenim la ce spuneam mereu, pentru noi e important să ne menținem într-o poziție bună în momentul de față, dar de demonstrat n-am de demonstrat nimănui nimic”, a concluzionat antrenorul arădenilor.

