Eroare uriașă la Dinamo - Unirea FOTO. Oaspeții au fost la un pas să dea lovitura pe Arena Națională, după o gafă de neînțeles comisă de Boateng și Roșca

DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Oaspeții au fost foarte aproape de a deschide scorul, după o eroare imensă a lui Kennedy Boateng (29 de ani) și Alexandru Roșca (22 de ani).

Dinamo a fost omniprezentă în careul celor de la Slobozia în startul reprizei secunde. Cu toate acestea, oaspeții au fost la un pas să dea lovitura pe Arena Națională.

DINAMO - UNIREA SLOBOZIA. Eroare uriașă comisă de Boateng și Roșca

În minutul 66, Boateng și Roșca nu au fost pe aceiași lungime de undă.

Stoperul lui Dinamo a încercat să protejeze mingea și i-a cerut portarului să iasă din poartă pentru a o prinde în mână, dar togolezul a fost nevoit să degajeze balonul la aproximativ 30 de metri de poartă, în condițiile în care goalkeeper-ul „câinilor” nu a reușit să ajungă la timp la balon.

Balonul a ajuns la Nicolae Carnat, care a șutat din întoarcere, fără preluare, însă Roșca, ieșit din poartă, a respins in extremis de pe linia porții, cu riscul unei accidentări.

„Centralul” partidei Sorin Vădana s-a consultat cu colegii săi aflați în camera VAR, Viorel Flueran și Popescu Adrian, și a lăsat jocul să continue, după ce inclusiv reluările TV au arătat că mingea nu trecuse de linia porții cu toată circumferința.

Cinci minute mai târziu, Dinamo a reușit să desschidă scorul prin Raul Opruț, cel care l-a învins pe Denis Rusu cu o lovitură de cap din interiorul careului de 6 metri.

