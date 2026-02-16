Eroare uriașă la Dinamo - Unirea FOTO. Oaspeții au fost la un pas să dea lovitura pe Arena Națională, după o gafă de neînțeles comisă de Boateng și Roșca +18 foto
Alexandru Roșca/ Foto: captura ecran Prima Sport
Superliga

Eroare uriașă la Dinamo - Unirea FOTO. Oaspeții au fost la un pas să dea lovitura pe Arena Națională, după o gafă de neînțeles comisă de Boateng și Roșca

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 21:50
alt-text Actualizat: 16.02.2026, ora 22:06
  • DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Oaspeții au fost foarte aproape de a deschide scorul, după o eroare imensă a lui Kennedy Boateng (29 de ani) și Alexandru Roșca (22 de ani).

Dinamo a fost omniprezentă în careul celor de la Slobozia în startul reprizei secunde. Cu toate acestea, oaspeții au fost la un pas să dea lovitura pe Arena Națională.

DINAMO - UNIREA SLOBOZIA. Eroare uriașă comisă de Boateng și Roșca

În minutul 66, Boateng și Roșca nu au fost pe aceiași lungime de undă.

Stoperul lui Dinamo a încercat să protejeze mingea și i-a cerut portarului să iasă din poartă pentru a o prinde în mână, dar togolezul a fost nevoit să degajeze balonul la aproximativ 30 de metri de poartă, în condițiile în care goalkeeper-ul „câinilor” nu a reușit să ajungă la timp la balon.

Balonul a ajuns la Nicolae Carnat, care a șutat din întoarcere, fără preluare, însă Roșca, ieșit din poartă, a respins in extremis de pe linia porții, cu riscul unei accidentări.

Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport .jpeg
Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport .jpeg

Galerie foto (18 imagini)

Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
+18 Foto
labels.photo-gallery

„Centralul” partidei Sorin Vădana s-a consultat cu colegii săi aflați în camera VAR, Viorel Flueran și Popescu Adrian, și a lăsat jocul să continue, după ce inclusiv reluările TV au arătat că mingea nu trecuse de linia porții cu toată circumferința.

Cinci minute mai târziu, Dinamo a reușit să desschidă scorul prin Raul Opruț, cel care l-a învins pe Denis Rusu cu o lovitură de cap din interiorul careului de 6 metri.

Galerie foto (7 imagini)

Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+7 Foto
labels.photo-gallery

dinamo Unirea Slobozia Alexandru Roșca kennedy boateng
