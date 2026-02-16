„Câinilor” le e teamă de amenzi FOTO. Dinamo a luat măsuri de urgență pe Arena Națională, după incidentul șocant cu Baiaram

Incidentul petrecut la finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova a determinat conducerea clubului gazdă să ia măsuri imediate pe Arena Națională.

La finalul partidei din etapa 26, jucătorul oltenilor, Ștefan Baiaram, a fost înjurat și scuipat de un spectator dinamovist aflat în Tribuna I, chiar în momentul în care se îndrepta spre intrarea în tunelul care face legătura cu vestiarele.

Fotbalistul a reacționat nervos și a scuipat, la rândul său, în direcția fanului.

Pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente, cu ocazia meciului cu Unirea Slobozia, Dinamo a decis închiderea completă a zonei din imediata apropiere a tunelului de acces.

Clubul a blocat mai multe rânduri de scaune și a montat benzi de delimitare, astfel încât niciun suporter să nu se mai poată apropia de jucători sau arbitri la intrarea sau ieșirea de pe teren.

Decizia a fost luată și în contextul în care Dinamo riscă sancțiuni din partea forurilor disciplinare, chiar dacă incidentul a fost provocat inițial de un suporter.

Andrei Nicolescu: „E clar că avem și noi o vină”

Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a recunoscut că Dinamo va fi și ea sancționată financiar și a explicat ce măsuri ar fi trebuit luate încă de la acel meci:

„Noi ne-am uitat în regulament, asta cu suspendarea nu cred că se aplică, dar cu siguranță vom fi amendați.

Și noi trebuia să fim puțin mai atenți cu stewarzii acolo, cu oamenii care sunt la marginea tunelului. Sau trebuia să tragem tunelul mai în față. E clar că avem și noi o vină și vom fi amendați”.

