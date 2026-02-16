Victorie la limită pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” urcă pe locul doi, după succesul cu Unirea Slobozia +18 foto
Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Victorie la limită pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” urcă pe locul doi, după succesul cu Unirea Slobozia

alt-text Ștefan Neda , Alexandru Smeu , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 21:57
alt-text Actualizat: 16.02.2026, ora 22:10
  • Dinamo a învins Unirea Slobozia, scor 1-0, în ultimul meci al etapei #27 din Liga 1.
  • Unicul gol al partidei a fost marcat de Raul Opruț (28 de ani), în minutul 71 al partidei.

Dinamo și-a respectat statutul de favorită pe care îl avea înaintea partidei și a dominat duelul de pe Arena Națională.

Dinamo, victorie la limită cu Unirea Slobozia

„Câinii” au ratat ocazie după ocazie la poarta lui Denis Rusu, însă cei care erau să dea lovitura au fost ialomițenii. În minutul 66, Nicolae Carnat a fost la un pas de a profita de o neînțelegere între Boateng și Roșca, dar portarul lui Dinamo a evitat in extremis golul.

Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport .jpeg
Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport .jpeg

Galerie foto (18 imagini)

Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Formația antrenată de Zeljko Kopic a reușit în cele din urmă să dezghețe tabela prin Raul Opruț, în minutul 71.

Grație acestui succes, Dinamo a depășit-o pe Rapid și a urcat pe locul doi, cu 52 de puncte, la o lungime de liderul Universitate Craiova.

De partea cealaltă, Unirea Slobozia este pe locul 14, poziție de baraj, cu 24 de puncte.

Dinamo - Unirea Slobozia 1-0

  • A marcat: Opruț ('71)
  • Spectatori: 5.923

Min.90+5 - Final de meci pe Arena Națională. Dinamo se impune la limită și urcă pe locul 2.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 5 minute

Min.75 - Dublă schimbare la Slobozia: ies Lungu și Bărbuț, intră Dragu și Dulcea.

Min.71 - GOL Dinamo, 1-0! Armstrong centrează de pe partea dreaptă, Opruț apare la finalizare și marchează cu o lovitură de cap, ce îl lasă fără replică pe Rusu.

Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Golul marcat de Raul Opruț în Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+7 Foto
labels.photo-gallery

Min.66 - Eroare uriașă a lui Roșca, poarta rămâne goală, mingea ajunge la un jucător al celor de la Unirea Slobozia, care șutează din prima, însă portarul lui Dinamo face un efort considerabil și oprește balonul înainte de a intra în plasă.

Min.64 - Schimbare la Dinamo: iese Mărginean, intră A.Pop.

Min.63 - Armstrong centrează excelent dintr-un corner de pe partea dreaptă, Karamoko lovește mingea cu capul din interiorul careului de 6 metri, dar Rusu intervine și o salvează pe Slobozia.

Min.57 - Dublă modificare la Slobozia: ies Said și Ponde, intră Pop și Dahan.

Min.54 - Opruț șutează puternic de la marginea careului, însă mingea lovește doar bara transversală. Pe fază, Mihai a trimis balonul cu capul spre poarta lui Rusu, dar Dinu a respins in extremis din apropierea liniei porții.

Min.49 - Said vede cartonașul galben.

Min.46 - Jocul se reia! Schimbare la Dinamo: iese Musi, intră Mihai.

Min.45 +3 - Final de primă repriză pe Arena Națională!

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 3 minute

Min.42 - Claudiu Niculescu este obligat să facă o schimbare de urgență, după ce Jayson Papeau a acuzat mai multe probleme medicale. Francezul nu mai poate continua partida și este înlocuit de Nicolae Carnat.

Min.40 - Dinamo pune presiune pe poarta lui Rusu, însă nu reușește să dezghețe tabela.

Min.28 - Stoinov vede cartonașul galben, după ce se pune pe direcția de alergarea a lui Said.

Min.17 - O minge centrată de pe partea stângă ajunge la Musi, care șutează din unghi paralel cu linia porții.

Min.13 - Unirea Slobozia își arată și ea colții. Said primește o minge la marginea careului, avansează și finalizează cu un șut la colțul lung, însă mingea trece mult pe lângă poarta lui Roșca.

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (31 imagini)

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+31 Foto
labels.photo-gallery

Min.5 - Dinamo a beneficiat de un corner de pe partea stângă, mingea a ajuns la Mărginea, care l-a testat pe Rusu din interiorul careului de 16 metri.

Min.1 - Start de meci pe Arena Națională!

Echipele de start:

  • Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Soro - Armstrong, Karamoko, Musi
  • Rezerve: Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, I. Tarbă, M. Toader, M. Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Devis Epassy (33 de ani), portarul titular al celor de la Dinamo, nu face parte din lotul „câinilor” pentru această partidă. Potrivit gsp.ro, acesta ar fi suferit o accidentare. De asemenea, Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul roș-albilor este suspendat, în urma cumulului de cartonașe galbene.
  • Unirea Slobozia: Rusu - Dorobanțu, Dinu, Orozco, Șerbănică - Al. Albu, T. Lungu - Bărbuț, Papeau, Ponde - Said
  • Rezerve: R. Popa, Ibrian, Safronov, Garutti, Tsoungui, M. Lemnaru, V. Pop, Dragu, Carnat, Vlăsceanu, Dulcea, Dahan
  • Antrenor: Claudiu Niculescu
  • Arbitru: Vadana Sorin, A1: Bobe Ionuţ Marius, A2: Ilinca Cristian Daniel, VAR: Flueran Viorel Nicusor, AVAR: Popescu Adrian
  • Stadion: Arena Naţională, București

Zeljko Kopic: „Ne batem la prima poziție”

Antrenorul „câinilor” a prefațat partida și și-a exprimat respectul față de Claudiu Niculescu.

„Era important pentru noi să ne calificăm în Cupă, după aceea ne-am concentrat pe recuperarea jucătorilor și pregătirea tactică.

Mister Niculescu e nou, a început cu o victorie cu Farul, sigur au ambiție. Trebuie să fim foarte serioși, să jucăm un fotbal club, să mergem până la capăt pentru cele 3 puncte.

Echipa e în formă bună. Cîrjan e suspendat, doar el nu va evolua, toți ceilalți jucători sunt apți pentru acest joc.

Îl respect foarte mult pe Claudiu Niculescu, știu ce a însemnat ca jucător pentru Dinamo, știu că și ca antrenor se descurcă bine, am jucat deja împotriva lui când era la Voluntari, în Cupă. Știu cum lucrează, are multe calități.

Ei vor avea motivație, o energie bună, nu se bat la play-off, dar nu se aștepta nimeni la asta de la ei. Ei se bat pentru salvarea de la retrogradare. Însă au calitate, jucători buni, au ritm în ofensivă și va fi un meci greu.

Dar credem în noi, în munca noastră, suntem într-o perioadă bună și vrem să continuăm așa.

Nu există meciuri ușoare, poate doar pe hârtie. Trebuie să fii concentrat și motivat. Avem discuții săptămânale despre cum pregătim fiecare meci și să rămânem focusați. Ne batem la prima poziție, pentru clubul nostru aceasta trebuie să fie norma”, a declarat Kopic la conferința de presă.

Galerie foto (6 imagini)

Dinamo, antrenament la Saftica inainte de meciul cu Slobozia. FOTO FB Dinamo Dinamo, antrenament la Saftica inainte de meciul cu Slobozia. FOTO FB Dinamo Dinamo, antrenament la Saftica inainte de meciul cu Slobozia. FOTO FB Dinamo Dinamo, antrenament la Saftica inainte de meciul cu Slobozia. FOTO FB Dinamo Dinamo, antrenament la Saftica inainte de meciul cu Slobozia. FOTO FB Dinamo
+6 Foto
labels.photo-gallery

Claudiu Niculescu: „Un adversar care nu mai are nevoie de nicio prezentare”

„Avem în față un nou meci foarte greu împotriva unui adversar care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dinamo pare una dintre cele mai puternice echipe din Liga 1 în acest sezon, nu degeaba este pe locurile fruntașe din clasament.

Are jucători extrem de valoroși, cu calitate foarte mare, jucători puternici, un joc foarte agresiv și elaborat.

Dar eu zic că ne-am pregătit destul de bine în această săptămână. Știm ce adversar vom întâlni. Sper să ne ridicăm la nivelul lor, să facem un meci bun și, de ce nu, să producem surpriza.

Am încredere că băieții sunt conectați la importanța meciului. Pentru noi, orice punct contează enorm în clasament, așa că îmi doresc foarte mult să reușim să ne întoarcem cu punct sau puncte.

Nu va fi deloc ușor, întâlnim una dintre favoritele la titlu în acest sezon, dar, pe de altă parte, și noi avem treaba noastră. Suntem în lupta pentru salvarea de la retrogradare, am reușit o primă victorie sâmbăta trecută cu Farul, dar nu am realizat nimic”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit gsp.ro.

dinamo bucuresti Claudiu Niculescu liga 1 Unirea Slobozia zeljko kopic
