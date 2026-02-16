Față în față după scandal MM Stoica și Angelescu, dialog aprins în studio: „Dacă erai în locul nostru, o luai pe coclauri!” +20 foto
Superliga

Față în față după scandal MM Stoica și Angelescu, dialog aprins în studio: „Dacă erai în locul nostru, o luai pe coclauri!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 20:52
alt-text Actualizat: 16.02.2026, ora 20:52
  • MM Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, și Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar al Rapidului, au purtat un dialog încins în direct.
  • Totul a pornit de la marea eroare de arbitraj a lui Radu Petrescu de la Petrolul - FC Argeș, scor 2-1, de care a beneficiat și FCSB în lupta pentru play-off.

După eroarea care a lăsat-o pe Argeș fără puncte la Ploiești, Angelescu a izbucnit sâmbătă: „Toți știu ce culori poartă! O vor pe FCSB în play-off”.

Replica lui MM a venit la câteva ore distanță: „Are o problemă de memorie. Mi-aș fi dorit să fie cu noi în emisiune”.

MM Stoica și Angelescu, dialog aprins în studio: „Dacă erai în locul nostru, o luai pe coclauri!”

Iar dorința i s-a îndeplinit luni, la două zile de la dialogul de la distanță, când cei doi rivali s-au aflat în studio la Prima Sport.

Victor Angelescu: Am venit, pentru că MM zisese să vin să vorbim în emisiune.

MM Stoica: Eu încerc să te conving de când ne-am întâlnit că nu a greșit în favoarea noastră. Tu spui de faza aia cu penalty-ul. E foarte adevărată aia…

VA: Faza penalty-ului e foarte clară pentru mine, unul dintre cele mai clare penalty-uri. Radu Petrescu se și uită și nu vrea să dea. E și Hațegan la VAR și nu dă nimic.

MM schimbă apoi subiectul și readuce în discuție fazele de la FCSB - Rapid 2-1 din decembrie, când giuleștenii au cerut un penalty în prelungiri, iar campioana eliminarea lui Petrila: Te întreb, înainte de penalty-ul ăla cerut de voi, la 2-1 pentru noi, trebuia eliminat Petrila când l-a călcat pe Tănase?

VA: Putea să-i dea al doilea „galben”. Dar n-o să arbitreze într-un meci doar împotriva unei echipe. Zi-mi o fază, în derby, când a făcut ăsta așa ceva împotriva voastră! Eu am venit!

MM amintește apoi și de Rapid - FCSB 0-0, din play-off-ul sezonului trecut: Păi, tocmai ți-am zis! 0-0, Radu Petrescu la centru, la margine Ghinguleac, Manea îl calcă pe Radunovic, nimic. Merg mai departe, în același meci, Dawa ia „galben” degeaba la simularea lui Koljic și ia imediat al doilea „galben” și e eliminat în prima repriză.

Față în față după scandal MM Stoica și Angelescu, dialog aprins în studio: „Dacă erai în locul nostru, o luai pe coclauri!"

VA: Dacă erați voi în locul nostru, să fie 1-2 la voi acasă în derby, și nu se dădea penalty-ul ăla, o luai pe coclauri. E cu voi. Față de noi, eu îl simt cel mai anti-rapidist arbitru.

MM: Anti-rapidist nu înseamnă stelist sau fecesebist. Eu de asta vreau să te conving!

VA: Nu e egal…

MM amintește apoi de Voința Sibiu - CFR 0-1, din 2011: Ceferist este! Păi, i-a făcut campioni! I-a făcut campioni! A inventat un fault la Beto, care a dat pe lângă minge. I-a sărit genunchiul în tribună la Sibiu! Nu există să fie Radu Petrescu roș-albastru.

În noiembrie 2011, în minutul 74 al partidei Voința Sibiu - CFR Cluj, brigada condusă de Radu Petrescu a anulat un gol regulamentar al gazdelor pentru un fault în atac inexistent În noiembrie 2011, în minutul 74 al partidei Voința Sibiu - CFR Cluj, brigada condusă de Radu Petrescu a anulat un gol regulamentar al gazdelor pentru un fault în atac inexistent
În noiembrie 2011, în minutul 74 al partidei Voința Sibiu - CFR Cluj, brigada condusă de Radu Petrescu a anulat un gol regulamentar al gazdelor pentru un fault în atac inexistent

VA: Alb-vișiniu nu e sigur.

MM: Probabil nu e. Sunt convins că nu e, dar în niciun caz nu e de-ai noștri. Sunt atât de multe greșeli împotriva noastră, încât nu pot să cred că cineva mai spune că un arbitru e stelist. Nu înțeleg. Omul trebuia scos din arbitraj de acum 15 ani.

VA: Aici suntem de acord.

„Cum poate susține cineva așa ceva?”

MM Stoica a dezmințit teoria invocată de Angelescu, că eroarea din Petrolul - Argeș ar fi fost deliberat făcută de Radu Petrescu pentru a o avantaja pe FCSB și l-a provocat pe oficialul rapidist:

„Noi trebuie să scoatem mai multe echipe, nu numai FC Argeș. Cum poate să susțină cineva că noi suntem ajutați pentru că a fost dezavantajată FC Argeș, când sunt implicate atâtea echipe? Adu 5 faze în care ne-a ajutat și eu vin cu 15 faze în care ne-a dezavantajat”.

FOTO: Ce s-a întâmplat în minutul 86 la Petrolul - FC Argeș 2-1

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Galerie foto (20 imagini)

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a oprit jocul înainte ca Sierra să marcheze din centrarea lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

Șansele la play-off sunt mici, dar sunt. Astăzi, în mod normal, CFR nu avea voie să câștige meciul ăsta niciodată, dacă nu erau greșeli de arbitraj. Se poate întâmpla orice după. Așa, ei au ajuns la 4 puncte și au și rezultatele directe. Numai bine, au plecat! MM Stoica, după Hermannstadt - CFR 0-1

Mihai Stoica rapid Radu Petrescu fcsb victor angelescu
