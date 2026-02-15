Un singur absent la Dinamo Kopic a vorbit despre duelul cu Claudiu Niculescu: „Doar el nu va evolua. Ne batem la prima poziție”

Dinamo joacă luni împotriva Unirii Slobozia, de la ora 20:0, pe Arena Națională

Partida îl va pune față în față cu clubul la care a scris istorie ca jucător pe fostul mare atacant dinamovist Claudiu Niculescu, 49 de ani, tehnicianul ialomițenilor.

Kopic despre Niculescu: „Știu cum lucrează, are multe calități”

Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic (48 de ani), a vorbit despre meci și despre Niculescu.

„Era important pentru noi să ne calificăm în Cupă, după aceea ne-am concentrat pe recuperarea jucătorilor și pregătirea tactică.

Mister Niculescu e nou, a început cu o victorie cu Farul, sigur au ambiție. Trebuie să fim foarte serioși, să jucăm un fotbal club, să mergem până la capăt pentru cele 3 puncte.

Echipa e în formă bună. Cîrjan e suspendat, doar el nu va evolua, toți ceilalți jucători sunt apți pentru acest joc.

Îl respect foarte mult pe Claudiu Niculescu, știu ce a însemnat ca jucător pentru Dinamo, știu că și ca antrenor se descurcă bine, am jucat deja împotriva lui când era la Voluntari, în Cupă. Știu cum lucrează, are multe calități.

Ei vor avea motivație, o energie bună, nu se bat la play-off, dar nu se aștepta nimeni la asta de la ei. Ei se bat pentru salvarea de la retrogradare. Însă au calitate, jucători buni, au ritm în ofensivă și va fi un meci greu.

Dar credem în noi, în munca noastră, suntem într-o perioadă bună și vrem să continuăm așa.

Nu există meciuri ușoare, poate doar pe hârtie. Trebuie să fii concentrat și motivat. Avem discuții săptămânale despre cum pregătim fiecare meci și să rămânem focusați. Ne batem la prima poziție, pentru clubul nostru aceasta trebuie să fie norma” , a declarat Kopic la conferința de presă.

Dinamo - Unirea Slobozia se dispută pe Arena Națională, iar prețurile biletelor sunt între 20 și 500 de lei

FOTO Dinamo, antrenament la Săftica înainte de meciul cu Slobozia

