Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat

Cristi Chivu, 45 de ani, a reușit o victorie extrem de importantă cu Inter, în fața marii rivale Juventus, scor 3-2

Deși triumful a fost marcat de o eroare de arbitraj la eliminarea lui Kalulu din minutul 42, antrenorul român a celebrat entuziasmat reușitele elevilor săi, iar la final a avut un mesaj special.

VIDEO Gest cu dedicație pentru soția lui Cristi Chivu

El a mers spre colțul stadionului „Giuseppe Meazza”, acolo unde iau loc familiile fotbaliștilor și staff-ului, și a făcut un gest către soția sa, Adelina.

Chivu a format o inimă cu mâinile, dedicându-i astfel victoria obținută chiar de Ziua Îndrăgostiților:

Adelina Chivu, 44 de ani, a repostat imagini cu gestul soțului ei pe Instagram, iar o fotografie cu momentul a fost publicată de contul oficial al lui Inter:

Cristi și Adelina Chivu sunt căsătoriți din 2008 și au două fiice, Anastasia și Natalia.

