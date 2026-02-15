Veste bună pentru Mititelu Planul de concordat al FCU Craiova a fost aprobat.  Obiectivul anunțat de patronul oltenilor

FCU 1948 Craiova a obținut o decizie importantă în plan financiar.

Tribunalul Dolj a omologat planul de restructurare al clubului, în cadrul procedurii de concordat preventiv deschise anul trecut.

Patronul Adrian Mititelu a precizat pentru GOLAZO.ro că obiectivul său este închiderea procedurii mult mai devreme decât termenul stabilit.

Planul de concordat al FCU Craiova a fost aprobat. Mititelu a anunțat obiectivul

„Durata planului este de 3 ani, dar obiectivul este să închidem procedura până la finalul anului 2026, cel târziu în primăvara anului 2027.

Noi am renunțat la cele aproximativ 14 milioane de euro cu care am creditat clubul pentru a salva clubul. Suma înscrisă în tabelul definitiv este de aproximativ 1,5 milioane de euro” , a declarat Adrian Mititelu.

Omologarea planului de concordat permite FCU Craiova să își restructureze datoriile într-un cadru legal și oferă protecție temporară față de executările silite, aspect esențial pentru continuarea activității sportive în condiții stabile.

Decizia instanței, pronunțată pe 13 februarie 2026, este executorie și poate fi atacată cu apel.

FCU Craiova a fost exclusă de FRF din toate competițiile

Practic, FCU Craiova, exclusă de FRF din toate competițiile din cauza datoriilor, primește un răgaz esențial pentru stabilizarea situației financiare și implementarea măsurilor de reorganizare.

Procedura de concordat preventiv a fost deschisă în octombrie 2025, la solicitarea lui Adrian Mititelu, cu scopul de a evita intrarea în insolvență și de a negocia o restructurare a datoriilor.

Instanța a desemnat atunci un administrator concordatar și a stabilit termene pentru elaborarea planului de restructurare.

Ulterior, în ianuarie 2026, instanța a consemnat oficial că la dosar au fost depuse documente de către administratorul concordatar și, foarte important, că a fost depus un punct de vedere în raport de solicitarea formulată de Dinamo 1948 SA.

Gruparea din Ștefan cel Mare a fost înscrisă în tabelul definitiv cu zeci de mii de euro, pe care FCU Craiova trebuia să-i plătească după un meci din Cupa României, sumă pe care Adrian Mititelu i-a contestat în instanță.

Cauza a fost atunci amânată pentru continuarea procedurii și obținerea acordului creditorilor asupra planului de restructurare.

Ce înseamnă omologarea planului

Omologarea planului nu șterge datoriile clubului, ci stabilește modul în care acestea vor fi restructurate și achitate, sub protecția cadrului legal al concordatului preventiv.

În plus, executările silite pentru creanțele vizate sunt suspendate, oferind clubului stabilitate financiară temporară.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport