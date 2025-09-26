Greșeala arbitrului, care nu l-a eliminat și pe Armstrong o dată cu Bancu, a viciat jocul și rezultatul. Dar Craiova s-a prăbușit de parcă juca în 7, nu în 10.

Scandalul făcut de finanțatorul Mihai Rotaru nu ajută echipa, îi furnizează un alibi.

Tandemul Adrian Cojocaru-Andrei Chivulete a creat faza meciului la Craiova. De fapt a stricat meciul. În loc să îi elimine pe Bancu și pe Armstrong, pentru dublu joc nesportiv (scoțianul și-a călcat adversarul cu crampoanele, românul a ripostat cu un șut în piept), l-a eliminat numai pe căpitanul Craiovei.

Ce i-a spus Chivulete, cum a interpretat faza Cojocaru nu știm. Știm însă că arbitrul a luat decizia bună pe jumătate. O decizie bună doar pe jumătate este o decizie proastă.

Duelul dintre Armstrong și Bancu, după care olteanul a fost eliminat

Craiova era pe val. Valul a înghițit-o

Dublul fault care adus la eliminarea lui Bancu s-a petrecut în minutul 63. Craiova se instalase la conducerea jocului, înscrisese golul de 2-1 prin Badelj după un corner bătut de Cicâldău (Mărginean greșise marcajul, asta după ce îi făcuse pârtie și lui Teles la primul gol al oltenilor) și nu părea deranjată de nimic din evoluția lui Dinamo.

Dinamo este o echipă căreia i s-ar potrivi reprizele de la hochei. „Galbenii” (de ce nu în roșu și alb dacă gazdele evoluează în tradiționalul echipament albastru-alb?) își pierduseră suflul după un început bun care durase numai până la golul lui Teles. Adică 20 de minute.

Un test ratat

După ieșirea de pe teren a lui Bancu întrebarea era dublă. Va reuși Dinamo să profite? Și, cum va rezista Craiova?

Formația cu mai multe resurse pe banca rezervelor și cu un lot mai valoros dădea un test de reziliență. Unul provenit dintr-o mare eroare de arbitraj, dar poate necesar în vederea partidelor din Conference League.

Dinamo ataca precipitat, Mamoudou Karamoko rata și când avea mingea pe cap singur cu Isenko în față, iar Caragea arată că poate fi cel mult o soluție la trecerea timpului, toate la un loc te făceau să crezi că tabela îngheța la 2-1.

Amortizorul n-a funcționat, a acționat deruta

Că Alexandru Pop și-a răzbunat încă o dată nereușitele (vezi și golul din finalul meciului cu U Cluj), egalând după o execuție subtilă, de atacant veritabil, asta nu schimbă impresia că Universitatea Craiova a arătat ca o echipă decapitată, nu în inferioritate numerică simplă.

Te așteptai ca băieții lui Rădoi să pună amortizor și să aspire mai ușor atacurile lui Dinamo. Nu s-a întâmplat. 2-2 la final, Dinamo câștigă un punct beneficiind de o greșeală de arbitraj, în timp ce Craiova s-a clătinat prea tare ținând cont de amplitudinea seismului. Intuiesc că nimeni nu va analiza prăbușirea, ci doar eroarea arbitrului.

Scandalul cu iz de atmosferă interlopă de la final, în zona vestiarelor, vorbește despre ce faună mișună în jurul unora dintre echipele noastre de frunte. Unele sau toate?