U Craiova - Dinamo 2-2 Derby incendiar pe „Ion Oblemenco”. Elevii lui Kopic au egalat în minutul 90

Universitatea Craiova a remizat cu Dinamo, scor 2-2, în etapa # 11 dn Liga 1.

Elevii lui Zeljko Kopic au forțat deschiderea scorului și au marcat în minutul 17.

Universitatea Craiova - Dinamo 2-2 . Derby incendiar pe „Ion Oblemenco”. Elevii lui Kopic au egalat în minutul 90

Raul Opruț a fost lansat în flancul stâng și a centrat la prima bară, unde a apărut Stipe Perica. Lovitura de cap a croatului a lovit bara, însă mingea a ricoșat către Alexandru Musi.

Aflat într-o poziție favorabilă în apropierea punctului de 11 metri, mijlocașul sosit în această vară de la FCSB a pus latul și a trimis balonul în plasă.

Bucuria „câinilor roșii” nu a ținut mult: jucătorii lui Mirel Rădoi au răspuns doar patru minute mai târziu.

Ștefan Baiaram a primit balonul la aproximativ 35 de metri de poarta oaspeților și a pătruns spre centru.

Starul lui Rădoi a pasat către Samuel Teles, printre fundașii lui Dinamo, iar portughezul a șutat violent spre colțul scurt al porții lui Epassy.

Execuția lusitanului l-a învins pe portarul francez și a restabilit egalitatea.

După pauză, în minutul 49, Cicâldău a centrat din corner, iar Badelj i-a adus în avantaj pe olteni cu o lovitură de cap, după ce a câștigat un duel fizic cu Mărginean.

Universitatea Craiova a rămas în inferioritate numerică în minutul 65, după ce Bancu a fost eliminat controversat, după un duel cu Armstrong.

„Câinii” au forțat și au egalat în minutul 90, când Isenko a ieșit pentru a-l bloca pe Pop, însă atacantul dinamovist a rămas în posesie și a marcat în poarta rămasă goală.

Pop marcase un gol decisiv și în victoria obținută de Dinamo în etapa 7, în minutul 89 al partidei de pe terenul celor de la U Cluj, scor 1-0.

Au marcat: S. Teles (min. 20), Badelj (min. 49) / Musi (min. 17), A. Pop (min. 90)

Min. 90 - Final de meci!

Min . 90 - Gol! (2-2) Alexandru Pop primește o pasă în careu, trimite mingea în Isenko, dar balonul sare în Badelj și revine la Pop, care înscrie!

Min. 82 - Sivis primește un cartonaș galben!

Min. 79 - Soro și Caragea intră în locul lui Musi și Kyriakou

Min. 74 - Mekvabishvili și Nsimba îi înlocuiesc pe Cicîldău și Al-Hamlawi

Min. 73 - Opruț este înlocuit de Alexandru Pop

Min. 69 - Florin Ștefan intră în locul lui Ștefan Baiaram

Min. 69 - Armstrong primește o pasă în careu și șutează și îl surprinde pe Isenko cu un șut pe care nu reușește să îl rețină, dar mingea este îndepărtată de un apărător.

Min. 65 - Bancu este eliminat după ce l-a lovit pe Armstrong!

Min. 58 - Schimbări la Dinamo! Peria și Mărginean ies, Armstrong și Milanov intră.

Min. 49 - Gol (2-1) Badelj câștigă un duel aerian cu Mărginean și înscrie cu o lovitură de cap!

Min. 46 - Meciul se reia.

Min. 45 - Pauză!

Min. 41 - Musi primește un cartonaș galben

Min. 30 - Bancu îl depășește pe Sivis și pasează în careu, unde Assad Al-Hamlawi îl depășește pe Stoinov, dar trimite un pic peste poartă

Min. 20 - Gol (1-1) Baiaram îl lansează pe Teles în careu, cu o pasă printre fundașii lu Dinamo, iar lusitanul face o preluare în careu, șutează și marchează!

Min. 17 - Gol! (0-1) Opruț centrează în careu, Perica reia cu capul, dar mingea lovește bara și ricoșează la Musi, care înscrie din voleu!

Min. 9 - Karamoko îi pasează excelent lui Sivis, în careu, dar trimite mingea pe lângă poartă

Min. 5 - Cicâldău trimite un șut de la marginea careului, dar mingea trece pe lângă poartă

Min. 1 - Partida începe ACUM

Echipele de start:

U Craiova: Isenko - A. Rus, Screciu, Badelj - M. Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Lung, Stevanovic, Mogoș, Mora, Mekvabishvili, A. Crețu, D. Matei, Houri, Băsceanu, Etim, Nsima, F. Ștefan

Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Mărginean, Cîrjan - Musi, Perica, Karamoko

Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Armstrong, A. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel, Asistenți: Vişan Florian Alexandru, Corb Ioan Alexandru, VAR: Chivulete Andrei Florin, AVAR: Bojan Cosmin

Stadion: „Ion Oblemenco"

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Argeș 11 22 3 Dinamo 11 20 4 FC Botoșani 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 10 15 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 9 4 16 Metaloglobus 10 3

Zeljko Kopic a făcut câteva modificări tactice pentru meciul cu oltenii. Croatul îl va folosi pe Kyriakou și pe Mărginean în locul lui Gnahore (suspendat) și Milanov (s-a accidentat cu Farul și nu e apt 100% să intre titular).

De asemenea, Perica revine în primul 11 în locul lui Armstrong, iar Karamoko va juca în bandă în locul scoțianului, cu croatul vârf.

Cristian Mihai și Jordan Ikoko sunt în continuare accidentați.

Și Universitatea Craiova aduce o modificare semnificativă în primul 11: Adrian Rus va fi titular pentru prima dată.

Acesta a evoluat doar 11 minute în victoria cu Farul, scor 2-0, iar în înfrângerea cu Oțelul, scor 0-1, a rămas pe bancă.

Rus va fi utilizat în locul lui Romanchuk, care nu se află nici măcar pe banca de rezerve, din cauza unei accidentări.

În ciuda eșecului cu Oțelul Galați din etapa trecută, scor 0-1, Craiova a rămas liderul clasamentului. Echipa antrenată de Mirel Rădoi va ocupa prima poziție și în cazul unui noi înfrângeri cu Dinamo.

„Câinii” au un început de campionat foarte bun. Sunt neînvinși în ultimele 5 etape, obținând trei victorii (3-0 cu Petrolul, 2-0 cu Hermannstadt și 1-0 cu U Cluj) și două remize (1-1 cu Farul și UTA Arad).

Trei din ultimele cinci meciuri directe dintre Craiova și Dinamo au fost câștigate de olteni (2-1, 2-0 și 1-0).

Echipa lui Kopic a învins-o ultima dată pe cea antrenată de Mirel Rădoi în urmă cu un an, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.

Zeljko Kopic, înainte de U Craiova -Dinamo: „Cea mai bună echipă din campionat”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre parcursul oltenilor în acest sezon din Liga 1.

„În acest sezon, au jucat 3-5-2, iar în unele momente au jucat 3-4-3. Au o calitate individuală foarte bună și nu sunt din întâmplare cea mai bună echipă din campionat.

Trebuie să jucăm cu încredere, cu personalitate și trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru că e un derby.

Vrem în prima parte a sezonului să fim în top 6, să fim în play-off și, după aceea, să vedem ce putem obține în restul sezonului. Dar pentru noi este important să avem un fotbal de calitate și să facem puncte.

Craiova are jucători foarte buni. Controlează mijlocul terenului. O echipă bună care are o apărare foarte stabilă. Dar ei au și câteva slăbiciuni, ca orice echipă, și vom încerca să ne folosim de ele”, a declarat Zeljko Kopic.

U CRAIOVA - DINAMO. Mirel Rădoi: „Va fi primul derby adevărat”

Rădoi se așteaptă la un meci tare:

„Va fi primul derby adevărat, chiar dacă am jucat și cu CFR până acum și cu U Cluj, cred că acesta este primul derby adevărat al campionatului, mult așteptat în primul rând de suporteri, de suporterii ambelor echipe, după aceea de jucători.

Cred că va fi o partidă intensă, sper să nu fie probleme în tribune, ca toată lumea să fie civilizată și spectacolul să rămână doar pe teren.

Băieții săptămâna aceasta s-au pregătit foarte bine, era și normal, ne așteaptă un derby și cred că nu este nevoie de nicio motivație din partea altor persoane, inclusiv a mea, pentru că e de ajuns importanța acestei partide”, a declarat Mirel Rădoi.

