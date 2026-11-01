De la invizibil la decisiv! Diogo Pinto, două fețe cu UTA: doar 16 atingeri înainte de pauză, apoi și-a salvat seara cu gol +38 foto
Diogo Pinto (foto. Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Superliga

De la invizibil la decisiv! Diogo Pinto, două fețe cu UTA: doar 16 atingeri înainte de pauză, apoi și-a salvat seara cu gol

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 22:06
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 22:17
  • Diogo Pinto a primit un loc în primul „11” al lui Dinamo după prestația excelentă din Cupă, cu Chindia, când a înscris de trei ori și a oferit o pasă decisivă, contribuind direct la patru dintre cele cinci goluri ale echipei. 
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Portughezul nu a reușit însă să repete evoluția și în prima repriză cu UTA, fiind unul dintre cei mai slabi dinamoviști în prima repriză.

Și-a spălat din păcate în partea secundă, când a reușit să marcheze din nou.

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Diogo Pinto, de la invizibil la decisiv!

Doar 16 atingeri de minge în 45 de minute au rezumat implicarea redusă a lui Pinto. Prea puțin prezent în combinații, portughezul a încheiat repriza cu numai șapte pase reușite și fără vreo încercare de finalizare.

După seara în care aproape fiecare acțiune îi adusese o realizare, a urmat o repriză în care a fost greu de găsit în jocul echipei.

Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu
Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu
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Cifrele lui Diogo Pinto în prima repriză cu UTA:

  • 16 atingeri de minge, dintre care doar două în careul advers
  • 7 pase reușite din 11, precizie de 64%
  • niciun șut;
  • zero centrări reușite din două
  • zero pase progresive reușite din trei
  • zero driblinguri reușite dintr-o încercare
  • un singur duel câștigat din trei
  • o pasă-cheie, dar numai 0,01 pase de gol așteptate (xA)

Opruț a dus munca grea

Banda stângă a lui Dinamo a fost susținută însă de Opruț, unul dintre cei mai activi jucători ai echipei. Fundașul a avut 53 de atingeri de minge, de peste trei ori mai multe decât Pinto și a participat constant la construcție.

Opruț a încheiat prima parte cu 26 de pase reușite, față de cele șapte ale colegului din fața sa. A găsit și soluții pentru a duce mingea spre atac: cinci pase din cinci către ultima treime, plus nouă pase reușite din 11 în interiorul acestei zone.

Fundașul a mai bifat o pasă cheie, iar în duelurile aeriene a avut procentaj perfect, 2/2. O implicare care a compensat prestația discretă a lui Pinto și a păstrat activ flancul stâng al dinamoviștilor.

Alt Pinto după pauză

Repriza secundă a adus însă un Pinto mult schimbat. Portughezul a fost mai activ, s-a implicat mai mult în acțiunile ofensive și a reușit să transforme prestația modestă din prima parte.

O posibilă discuție cu Nuno Campos la vestiare ar putea explica schimbarea de atitudine pentru că reacția de pe teren a fost evidentă. Pinto a marcat din nou, continuând astfel seria începută în Cupă.

Imediat după reușită a părăsit terenul în minutul 72, fiind înlocuit cu Karamoko.

VIDEO. Gol senzațional marcat de Danny Armstrong în Dinamo - UTA

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