Reacție de la Casa Albă JD Vance, vicepreședintele SUA, intră în disputa care divide sportul american: „Curajul e molipsitor”
fotomonaj GOLAZO.ro (sursa foto: Imago)
Baschet

Reacție de la Casa Albă JD Vance, vicepreședintele SUA, intră în disputa care divide sportul american: „Curajul e molipsitor”

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 09:43
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 09:43
  • Vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a exprimat sprijinul public pentru jucătoarea din WNBA Sophie Cunningham (29 de ani), aflată în centrul unei controverse după declarațiile privind participarea sportivilor transgender în competițiile feminine.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dezbaterea privind participarea sportivilor transgender în competițiile feminine s-a intensificat în ultimii ani în Statele Unite, atât la nivel politic, cât și în sport.

Mai multe federații sportive și organisme de conducere au modificat sau revizuit regulamentele privind criteriile de eligibilitate, în timp ce numeroase state americane au adoptat sau au propus legislație referitoare la participarea elevilor și sportivilor transgender în competițiile școlare și universitare.

„Josnic, perfid și laș!” Luis Figo, atac devastator la Infantino: „O relicvă! Trebuie să plece” » Acuzații grave la adresa șefului FIFA
Citește și
„Josnic, perfid și laș!” Luis Figo, atac devastator la Infantino: „O relicvă! Trebuie să plece” » Acuzații grave la adresa șefului FIFA
Citește mai mult
„Josnic, perfid și laș!” Luis Figo, atac devastator la Infantino: „O relicvă! Trebuie să plece” » Acuzații grave la adresa șefului FIFA

Sophie Cunningham, susținută de JD Vance, după declarațiile privind sportivii transgender

Controversa a izbucnit după ce Cunningham a declarat, într-un interviu pentru ESPN, că „Fetele nu ar trebui să fie nevoite să concureze împotriva bărbaților biologici” în competițiile sportive.

Declarațiile au generat reacții puternice atât din partea susținătorilor, cât și a criticilor.

După ce jucătoarea de la Indiana Fever a primit sprijin, dar a fost și apostrofată la mai multe meciuri, vicepreședintele american i-a luat apărarea.

Într-un interviu acordat postului Fox News, Vance a încurajat-o pe Cunningham să își mențină poziția, în ciuda criticilor primite.

„Uneori, când ai curaj în această țară, unii dintre cei mai răi oameni încearcă să te atace. Ce i-aș spune lui Sophie și oricui altcuiva este: continuă să îți exprimi opiniile.

Pentru fiecare persoană care te critică, inspiri alte câteva să spună ce cred.

Nu ne putem recâștiga țara și nu putem salva Statele Unite ale Americii fără oameni curajoși, care își spun deschis părerea.

Curajul este molipsitor. Când vezi pe cineva care, chiar dacă este atacat de mulțime, vorbește cu sinceritate și curaj, îi inspiră și pe alții să facă la fel. Așa că mesajul meu pentru Sophie este: continuă”, a declarat vicepreședintele american.

Antrenoarea de la Minnesota Lynx, tricou cu mesajul „Trans Kids Belong”

La partida disputată la Minneapolis, în fața echipei Minnesota Lynx, antrenoarea Cheryl Reeve a purtat un tricou cu mesajul „Trans Kids Belong”, în semn de susținere pentru copiii transgender.

Înaintea meciului, Reeve și Cunningham au avut o discuție pe marginea terenului.

Ulterior, Cunningham a descris întâlnirea într-un ton conciliant, conform Daily Mail.

„O respect pentru că a venit să discutăm față în față. Cred că mulți oameni preferă să se ascundă în spatele ecranelor.

Ea și-a împărtășit perspectiva, eu mi-am împărtășit-o pe a mea și am plecat cu respect reciproc. Cred că despre asta este vorba”.

Reeve susține incluziunea și consideră că prezentarea sportivilor transgender drept principala problemă a sportului feminin reprezintă o abordare greșită.

În opinia sa, subiectul este amplificat de o parte a spectrului politic și mediatic american.

Reeve a spus că discuția cu Sophie Cunningham a fost constructivă și că ambele au recunoscut responsabilitatea pe care o au datorită vizibilității lor publice.

„Cred că este un lucru bun. Amândouă înțelegem că avem platforme publice și am vorbit despre faptul că, mai presus de orice, vrem să contribuim la informare.

Există aspecte asupra cărora suntem de acord și altele asupra cărora avem opinii diferite, la fel ca în orice dezbatere”, a declarat antrenoarea.

Tema a fost abordată și de Caitlin Clark, coechipiera lui Cunningham:

„Nu este o discuție pe care o avem în vestiar. Cred că este responsabilitatea ligilor și a organismelor de conducere să colaboreze cu sportivii pentru a găsi soluții. Noi ne concentrăm pe baschet și pe rezultate”.

Citește și

„Și Chivu a făcut-o la Inter” VIDEO. Bogdan Lobonț aplaudă decizia FCSB de a-l scoate din lot pe Târnovanu
Superliga
22:59
„Și Chivu a făcut-o la Inter” VIDEO. Bogdan Lobonț aplaudă decizia FCSB de a-l scoate din lot pe Târnovanu
Citește mai mult
„Și Chivu a făcut-o la Inter” VIDEO. Bogdan Lobonț aplaudă decizia FCSB de a-l scoate din lot pe Târnovanu
Jucăriile fabuloase ale lui Ronaldo FOTO. Starul portughez și-a prezentat  colecția de lux: „Sincer, nu știu câte mașini am”
Campionate
21:13
Jucăriile fabuloase ale lui Ronaldo FOTO. Starul portughez și-a prezentat colecția de lux: „Sincer, nu știu câte mașini am”
Citește mai mult
Jucăriile fabuloase ale lui Ronaldo FOTO. Starul portughez și-a prezentat  colecția de lux: „Sincer, nu știu câte mașini am”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Canalul ucrainean Bâstroe, un vechi subiect tensionat între România și Ucraina, revine în atenția publică
Canalul ucrainean Bâstroe, un vechi subiect tensionat între România și Ucraina, revine în atenția publică
Canalul ucrainean Bâstroe, un vechi subiect tensionat între România și Ucraina, revine în atenția publică
wnba jd vance Sophie Cunningham sportivi transgender
Știrile zilei din sport
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat
Superliga
13:42
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat
Citește mai mult
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat
„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris
Înot
12:42
„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris
Citește mai mult
„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris
Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Superliga
11:46
Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Citește mai mult
Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Lovitură de teatru în Spania Rodri refuză Real Madrid și alege marea rivală!
Campionate
11:25
Lovitură de teatru în Spania Rodri refuză Real Madrid și alege marea rivală!
Citește mai mult
Lovitură de teatru în Spania Rodri refuză Real Madrid și alege marea rivală!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:21
Tragedia de la Dinamo 2 ITM Argeș dezvăluie, pentru GOLAZO.ro, primele decizii după controlul la firma care a pus la dispoziție microbuzul
Tragedia de la Dinamo 2 ITM Argeș dezvăluie, pentru GOLAZO.ro, primele decizii după controlul la firma care a pus la dispoziție microbuzul
15:54
Cristian Geambașu Sarcina lui Matei
Cristian Geambașu Sarcina lui Matei
15:29
„E peste nivelul Superligii” Dinamo, acord pentru un mijlocaș din Italia » Suma plătită de „câinii” pentru transfer
„E peste nivelul Superligii” Dinamo, acord pentru un mijlocaș din Italia » Suma plătită de „câinii” pentru transfer
14:29
Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol
Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după  derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Top stiri
Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026
Campionatul Mondial
11:07
Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026
Citește mai mult
Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026
Prunea, comportament scandalos VIDEO. Ce a putut să facă la Tiraspol din postura de observator UEFA: „E ce trebuie, fratello?”
Conference League
06:00
Prunea, comportament scandalos VIDEO. Ce a putut să facă la Tiraspol din postura de observator UEFA: „E ce trebuie, fratello?”
Citește mai mult
Prunea, comportament scandalos VIDEO. Ce a putut să facă la Tiraspol din postura de observator UEFA: „E ce trebuie, fratello?”
UEFA nu renunță la boicotul CM Forul european, un nou mesaj dur la adresa lui Gianni Infantino: „Condițiile nu au fost îndeplinite”
Campionatul Mondial
09:41
UEFA nu renunță la boicotul CM Forul european, un nou mesaj dur la adresa lui Gianni Infantino: „Condițiile nu au fost îndeplinite”
Citește mai mult
UEFA nu renunță la boicotul CM Forul european, un nou mesaj dur la adresa lui Gianni Infantino: „Condițiile nu au fost îndeplinite”
Caniculă, ploi și nopți tropicale în București, tot weekendul. Prognoza meteo pentru perioada 7-10 august, actualizată de ANM
B365
08:12
Caniculă, ploi și nopți tropicale în București, tot weekendul. Prognoza meteo pentru perioada 7-10 august, actualizată de ANM
Citește mai mult
Caniculă, ploi și nopți tropicale în București, tot weekendul. Prognoza meteo pentru perioada 7-10 august, actualizată de ANM

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 19 rapid 13 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share