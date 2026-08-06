Reacție de la Casa Albă JD Vance, vicepreședintele SUA, intră în disputa care divide sportul american: „Curajul e molipsitor”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a exprimat sprijinul public pentru jucătoarea din WNBA Sophie Cunningham (29 de ani), aflată în centrul unei controverse după declarațiile privind participarea sportivilor transgender în competițiile feminine.

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Dezbaterea privind participarea sportivilor transgender în competițiile feminine s-a intensificat în ultimii ani în Statele Unite, atât la nivel politic, cât și în sport.

Mai multe federații sportive și organisme de conducere au modificat sau revizuit regulamentele privind criteriile de eligibilitate, în timp ce numeroase state americane au adoptat sau au propus legislație referitoare la participarea elevilor și sportivilor transgender în competițiile școlare și universitare.

Sophie Cunningham, susținută de JD Vance, după declarațiile privind sportivii transgender

Controversa a izbucnit după ce Cunningham a declarat, într-un interviu pentru ESPN, că „Fetele nu ar trebui să fie nevoite să concureze împotriva bărbaților biologici” în competițiile sportive.

Declarațiile au generat reacții puternice atât din partea susținătorilor, cât și a criticilor.

După ce jucătoarea de la Indiana Fever a primit sprijin, dar a fost și apostrofată la mai multe meciuri, vicepreședintele american i-a luat apărarea.

Într-un interviu acordat postului Fox News, Vance a încurajat-o pe Cunningham să își mențină poziția, în ciuda criticilor primite.

„Uneori, când ai curaj în această țară, unii dintre cei mai răi oameni încearcă să te atace. Ce i-aș spune lui Sophie și oricui altcuiva este: continuă să îți exprimi opiniile.

Pentru fiecare persoană care te critică, inspiri alte câteva să spună ce cred.

Nu ne putem recâștiga țara și nu putem salva Statele Unite ale Americii fără oameni curajoși, care își spun deschis părerea.

Curajul este molipsitor. Când vezi pe cineva care, chiar dacă este atacat de mulțime, vorbește cu sinceritate și curaj, îi inspiră și pe alții să facă la fel. Așa că mesajul meu pentru Sophie este: continuă”, a declarat vicepreședintele american.

Antrenoarea de la Minnesota Lynx, tricou cu mesajul „Trans Kids Belong”

La partida disputată la Minneapolis, în fața echipei Minnesota Lynx, antrenoarea Cheryl Reeve a purtat un tricou cu mesajul „Trans Kids Belong”, în semn de susținere pentru copiii transgender.

Înaintea meciului, Reeve și Cunningham au avut o discuție pe marginea terenului.

Ulterior, Cunningham a descris întâlnirea într-un ton conciliant, conform Daily Mail.

„O respect pentru că a venit să discutăm față în față. Cred că mulți oameni preferă să se ascundă în spatele ecranelor.

Ea și-a împărtășit perspectiva, eu mi-am împărtășit-o pe a mea și am plecat cu respect reciproc. Cred că despre asta este vorba”.

Reeve susține incluziunea și consideră că prezentarea sportivilor transgender drept principala problemă a sportului feminin reprezintă o abordare greșită.

În opinia sa, subiectul este amplificat de o parte a spectrului politic și mediatic american.

Reeve a spus că discuția cu Sophie Cunningham a fost constructivă și că ambele au recunoscut responsabilitatea pe care o au datorită vizibilității lor publice.

„Cred că este un lucru bun. Amândouă înțelegem că avem platforme publice și am vorbit despre faptul că, mai presus de orice, vrem să contribuim la informare.

Există aspecte asupra cărora suntem de acord și altele asupra cărora avem opinii diferite, la fel ca în orice dezbatere”, a declarat antrenoarea.

Tema a fost abordată și de Caitlin Clark, coechipiera lui Cunningham:

„Nu este o discuție pe care o avem în vestiar. Cred că este responsabilitatea ligilor și a organismelor de conducere să colaboreze cu sportivii pentru a găsi soluții. Noi ne concentrăm pe baschet și pe rezultate”.

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