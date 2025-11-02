Și-au ignorat antrenorul FOTO Cum a reacționat Thomas Frank după ce fundașii lui Tottenham au refuzat să-l salute

Tottenham - Chelsea 0-1. Djed Spence (25 de ani) și Micky van de Ven (24 de ani) nu l-au băgat în seamă pe Thomas Frank (52 de ani), antrenorul echipei, la finalul partidei.

Chelsea a învins-o pe Tottenham cu scorul de 1-0, în cadrul etapei 10 din Premier League.

Unicul gol al partidei a fost reușit de Joao Pedro, în minutul 34.

În finalul partidei cu Chelsea de sâmbătă, fanii lui Tottenham și-au huiduit favoriții, fiind foarte supărați din cauza înfrângerii suferite în fața echipei antrenate de Enzo Maresca.

Djed Spence și Micky van de Ven au fost vizibil afectați atât de rezultat, cât și de huiduielile suporterilor. Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, l-a salutat pe tehnicianul lui Chelsea, apoi a mers spre cei doi jucători ai săi.

Spence și van de Ven l-au ignorat, însă, pe Frank, refuzând să îl salute sau să schimbe o vorbă cu acesta.

În plus, fundașul stânga, Spence, chiar a gesticulat nervos pentru a fi lăsat în pace.

În urma înfrângerii suferite, echipa lui Radu Drăgușin este pe locul 4 în Premier League, cu 17 puncte obținute după 10 partide.

Reacția lui Thomas Frank: „Îi înțeleg”

Antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank, a declarat că nu este supărat după reacțiile celor doi jucători. Danezul a mai precizat că înțelege frustarea lui Spence și van de Ven.

„ Jucătorii sunt, desigur, frustrați. Le place să joace bine, le place să câștige, le place să aibă performanțe bune, așa că îi înțeleg.

Putem fi consecvenți atât în momentele bune, cât și în cele rele, de aceea m-am dus la suporteri, așa cum am făcut. E mai distractiv când câștigăm, vă pot spune asta.

Micky van de Ven și Djed Spence fac tot ce pot. Toată lumea este frustrată. Noi facem lucrurile într-un mod diferit. Nu cred că este o problemă majoră”, a declarat Thomas Frank, potrivit dailymail.co.uk.

Cu toții simțim frustrarea și emoțiile. Fac parte din fotbal. Este extrem de dureros Thomas Frank, antrenor Tottenham

În partida cu Chelsea, Tottenham a avut o prestație sub așteptări:

„Aș spune că, desigur, acest lucru ne-a afectat enorm. Nu am mai antrenat niciodată o echipă care să creeze atât de puțin într-un singur meci. Niciodată. Desigur, voi analiza ce putem face pentru a îmbunătăți situația”.

Pentru Tottenham urmează partida de marți cu Copenhaga, de la ora 22:00, din cadrul rundei 4 din Champions League.

