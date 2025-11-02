Real Madrid - Valencia 4-0. Kylian Mbappe (26 de ani) a înscris din nou pentru „galactici” și i-ar putea doborî recordul lui Cristiano Ronaldo (40 de ani).

În sezonul 2014-2015, starul portughez a înscris 61 de goluri pentru Real Madrid în toate competițiile.

În partida cu Valencia din etapa 11 din La Liga, Kylian Mbappe a reușit o „dublă”, în minutele 19, din penalty, și 31.

Celelalte goluri ale „galacticilor” au fost reușite de Bellingham (min. 44) și Carreras (min. 82).

Real Madrid - Valencia 4-0 . Kylian Mbappe vânează recordul lui Cristiano Ronaldo

În acest sezon, Kylian Mbappe a marcat 13 goluri în 11 partide din La Liga. Singurul meci în care francezul nu a înscris a fost cel cu Mallorca, în etapa 3.

În Liga Campionilor, atacantul a reușit 5 goluri în 3 partide disputate: 2 cu Marseille și 3 cu Kairat Almaty.

Astfel, până acum, Kylian Mbappe are 18 reușite și are o medie de 1,29 de goluri pe meci.

Dacă își va continua forma și va marca în fiecare meci, atunci Mbappe i-ar putea depăși recordul lui Cristiano Ronaldo: 61 de goluri în sezonul 2014/2015!

În întreg sezonul, Real Madrid ar putea disputa un maximum de 63 de partide. Atacantul francez ar mai avea nevoie să marcheze în 48 de meciuri pentru a-i doborî recordul lui Ronaldo, potrivit as.com.

Următorul meci pentru Real Madrid va fi marți, cu Liverpool, în cadrul rundei 4 din Liga Campionilor

VIDEO. Rezumat Real Madrid - Valencia 4-0

Xabi Alonso: „Sunt supărat din cauza greșelii, nu din cauza executantului”

În minutul 43 al partidei de sâmbătă, Real Madrid a beneficiat de un penalty.

Chiar dacă Mbappe este principalul executant al echipei, Vinicius a fost cel care a șutat de la 11 metri și a ratat.

Întrebat dacă este supărat pe Vinicius, pentru că a ratat penalty-ul, sau Mbappe, pentru că nu a bătut el, Xabi Alonso a spus:

„Pentru ratarea penalty-ului, pentru că a fost chiar înainte de pauză și putea fi 3-0. Apoi, din fericire, Jude a marcat. Dar asta a fost, supărarea că puteam să conducem cu 3-0. Atât.

Noi stabilim executanții și el (n.r. - Mbappe) este primul. Apoi, ei iau decizii”, a declarat Xabi Alonso la conferința de presă de după meci.

FOTO. Reacția lui Xabi Alonso după penalty-ul ratat de Vinicius în Real Madrid - Valencia 4-0

Antrenorul lui Real Madrid a vorbit și despre partida cu Liverpool din Liga Campionilor.

„Lucrurile au ieșit bine. Apoi, evident, în repriza a doua am gestionat minutele, pentru că știm ce meci avem marți (n.r. - cu Liverpool) și dominam, cu un rezultat foarte favorabil și, în fața acestui lucru, trebuia să fim inteligenți.

Pentru că sunt jucători care au acumulat multe minute. Dar, da, astăzi multe lucruri au ieșit bine.

Acum, nu vrem să ne relaxăm, ci să abordăm fiecare meci cu pregătirea mentală și fizică necesară. Astăzi am făcut-o. Și mergem, marți, în Champions League”, a mai spus Xabi Alonso.

