Halucinant! Ce mesaje dădea Becali pe bancă la victoria cu U Cluj:  „Chiar m-am enervat! Oricum, nu mi-e frică! Interzice legea?” +34 foto
Daniel Bîrligea foto: Sport Pictures
Halucinant! Ce mesaje dădea Becali pe bancă la victoria cu U Cluj: „Chiar m-am enervat! Oricum, nu mi-e frică! Interzice legea?”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.11.2025, ora 11:12
alt-text Actualizat: 02.11.2025, ora 11:12
  • U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a venit cu o declarație incredibilă la finalul partidei.
  • Pe lângă discuțiile legate de rezultat, patronul de la FCSB a recunoscut că a transmis indicații către bancă, pentru un jucător de pe teren.

FCSB a obținut sâmbătă o victorie extrem de importantă în calculele pentru play-off, prin care a egalat Oțelul Galați, echipa aflată pe locul 6 în Liga 1.

U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali: „I-am transmis un mesaj lui Bîrligea”

La finalul partidei de pe Cluj Arena, patronul campioanei a dezvăluit că i-a oferit indicații lui Daniel Bîrligea, prin intermediului staff-ului tehnic, fiind nemulțumit de atitudinea atacantului.

„I-am transmis lui Bîrligea în timpul meciului, printr-un mesaj lui Mache, să alerge că altfel o să fie schimbat. N-a înțeles, am dat iar mesaj ca să-i mai spună o dată. N-a înțeles. Iar schimbare!

I-am zis lui Mache: «Băi, spune-i să alerge că nu mai îmi place, nu vrea s-alerge». N-a înțeles. E prima dată, pe cuvânt. N-am mai făcut, dar astăzi m-am enervat. E prima dată, pe cuvânt! Dacă e 2-0 ce? Joacă, aleargă!

Îți dai seama ce-o să spună Grădinescu acum? Cei care ascultă, inclusiv el, să înțeleagă că e prima dată. Și oricum nu mi-e frică, interzice legea?”, a declarat Becali, la Prima Sport.

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg
U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg

Galerie foto (34 imagini)

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan
+34 Foto
Bîrligea a bifat 19 apariții pentru FCSB în acest sezon, reușind 7 goluri și două pase decisive, în toate competițiile.

VIDEO. Primul gol marcat de Darius Olaru în U Cluj - FCSB 0-2

