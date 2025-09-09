Antrenor nou pentru adversara FCSB Fenerbahce l-a prezentat pe înlocuitorul  lui Mourinho

Domenico Tedesco (39 de ani) este noul antrenor al celor de la Fenerbahce.

Fostul selecționer al Belgiei a semnat un contract valabil pe două sezoane cu formația din Turcia.

Domenico Tedesco îi va lua locul lui Jose Mourinho (62 de ani) pe banca celor de la Fenerbahce. „The Special One” a fost demis în urmă cu aproape două săptămâni.

Domenico Tedesco, noul antrenor al celor de la Fenerbahce

Adversara din Europa League a celor de la FCSB a făcut anunțul pe rețelele de socializare.

„Noul nostru antrenor este Domenico Tedesco.

Gokhan Gonul, unul dintre foștii noștri căpitani care au purtat tricoul mult timp, îl va ajuta pe omul care a semnat un contract valabil pe 2 ani.

Detaliile legate de prezentarea noului nostru staff vor fi dezvăluite mai târziu”, a fost comunicatul celor de la Fenerbahce pe X.

Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco



Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.



2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki… pic.twitter.com/mHstSKry1v — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2025

Pe lângă selecționata Belgiei, Tedesco le-a mai condus pe Aue, Schalke, Spartak Moscova și RB Leipzig

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB

Go Ahead Eagles - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys

FCSB - Young Boys 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna

FCSB - Bologna 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB

Basel - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB

Steaua Roșie - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord

FCSB - Feyenoord 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

Dinamo Zagreb - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

