Antrenor nou pentru adversara FCSB Fenerbahce l-a prezentat pe înlocuitorul  lui Mourinho

- Domenico Tedesco (39 de ani) este noul antrenor al celor de la Fenerbahce.
- Fostul selecționer al Belgiei a semnat un contract valabil pe două sezoane cu formația din Turcia.
Domenico Tedesco îi va lua locul lui Jose Mourinho (62 de ani) pe banca celor de la Fenerbahce. „The Special One” a fost demis în urmă cu aproape două săptămâni.
Domenico Tedesco, noul antrenor al celor de la Fenerbahce
Adversara din Europa League a celor de la FCSB a făcut anunțul pe rețelele de socializare.
„Noul nostru antrenor este Domenico Tedesco.
Gokhan Gonul, unul dintre foștii noștri căpitani care au purtat tricoul mult timp, îl va ajuta pe omul care a semnat un contract valabil pe 2 ani.
Detaliile legate de prezentarea noului nostru staff vor fi dezvăluite mai târziu”, a fost comunicatul celor de la Fenerbahce pe X.
- Pe lângă selecționata Belgiei, Tedesco le-a mai condus pe Aue, Schalke, Spartak Moscova și RB Leipzig
Programul FCSB în Europa League
- 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
- 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce