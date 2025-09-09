Cavani, gest superb Atacantul a salvat viața unei fetițe din Uruguay: „A fost ca un înger păzitor”

Edinson Cavani (38 de ani) a salvat viața unei fetițe din Uruguay care suferă de o boală neurologică.

Fotbalistul a trimis suma de bani, imediat cum a fost sunat de prietenul său.

Gestul a fost făcut de Edinson Cavani anul trecut, însă tatăl fetei a dezvăluit povestea abia acum.

Gest superb al lui Cavani pentru fiica unui jurnalist

Ema, fiica jurnalistului uruguayan Rafael Cotelo, a fost diagnosticată cu o boală asemănătoare hidrocefaliei. Maladia cronică este cauzată de acumularea de lichid în cavitățile creierului.

Până atunci, Ema Cotelo fusese supusă la 2 intervenții chirurghicale, ambele în Buenos Aires. Familia jurnalistului a decis să efectueze o nouă vizită la clinica argentiniană, întrucât evoluția bolii îi îngrijora.

„Când am ajuns la clinică, doctorul s-a uitat la analize, s-a alarmat și a decis să opereze imediat”, a spus Rafael Cotelo, portivit ziarului uruguayan El Observador, citat marca.com.

Edinson Cavani a trimis banii pentru operație: „Plec chiar acum”

Ajuns la clinica din Capitala Argentinei, Rafael Cotelo a aflat că operația poate fi plătită numai numerar, iar jurnalistul nu dispunea de suma respectivă.

Nu aveam destui bani să plătesc. O adusesem pentru o consultație. Nu-mi permiteam... M-am gândit să sun un prieten”, a continuat jurnalistul, conform sursei menționate anterior.

Acel prieten era chiar conaționalul său, Edinson Cavani. La aflarea veștilor, în ciuda orei târzii, atacantul celor de la Boca Juniors nu a stat pe gânduri: „Plec chiar acum cu banii”.

Edinson Cavani a trimis o cutie plină cu bani, prin intermediul unui prieten care deține un restaurant în apropierea clinicii.

A fost ca un înger păzitor pentru mine Rafael Cotelo, tatăl Emei

