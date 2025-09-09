Tragedie în Columbia Un tânăr fotbalist a decedat într-un accident rutier, chiar înainte de a semna contractul cu noua echipă

Eder Smic Valencia (16 ani), unul dintre cei mai promițători fotbaliști columbieni, a murit într-un accident rutier.

Tânărul sportiv era pe cale să semneze cu New York Red Bulls, formație din Major League Soccer (MLS).

Eder Smic Valencia a decedat la doar 16 ani, într-un accident rutier

Conform celor de la marca.com, Eder și-a pierdut viața într-un accident de mașină în Guachene, un oraș în apropiere de Cali. Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele în care s-a petrecut tragicul eveniment.

Acesta se afla în vacanță în țara natală, urmând ca în această săptămână sa plece în Statele Unite, pentru a semna cu New York Red Bulls.

Vestea tragică a fost confirmată de Academia Germană din Popatan (AAFP), acolo unde acesta juca.

„Cu profundă tristețe anunțăm decesul jucătorului nostru Éder Smic Valencia Ambuila (2009) într-un accident de mașină în timp ce se afla în vacanță în Guachené.

Suntem alături de familia sa și îi onorăm memoria la AAFP. Va fi mereu în inimile noastre”.

Eder Valencia le-a atras atenția americanilor după ce a avut evoluții foarte bune la Bulls Cup U-16, turneu organizat în luna februarie a anului trecut.

