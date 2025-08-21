Ligue 1 se vede și în România! O platformă de streaming a cumpărat drepturile TV pentru campionatul din Franța » Controversa în care a fost implicată
  • Sezonul 2025-2026 din Ligue 1 va putea fi urmărit și în România.
  • Drepturile TV au fost achiziționate de trustul PRO, care va transmite meciurile exclusiv pe platforma de streaming Voyo.

După ce a cumpărat drepturile pentru Premier League și FA Cup, Pro TV a dat o nouă lovitură pe piața media din România.

Ligue 1 va fi transmis pe Voyo

Postul din Pache Protopopescu a achiziționat drepturile pentru campionatul Franței, Ligue 1, și a anunțat că toate meciurile vor fi exclusiv pe platforma de streaming Voyo.

„Începând cu sezonul 2025-2026, toate meciurile din Ligue 1 vor fi transmise în direct și exclusiv pe VOYO, platforma care deține deja drepturile pentru Premier League.

Astfel, fanii pot urmări în fiecare săptămână două dintre cele mai tari campionate ale Europei, de pe orice dispozitiv și din orice colț al lumii”, se arată în comunicatul transmis de sport.ro

Ligue 1 revine astfel în România după o pauză de un an. Ultima dată, campionatul Franței a fost transmis la TV pe teritoriul țării noastre, în sezonul 2023/24, de Digi Sport.

24,5 lei
costă abonamentul la Voyo

De asemenea, Voyo va transmite exclusiv și manșa tur a „dublei” Aberdeen - FCSB, din play-off-ul Europa League.

Programul primei etape din Ligue 1, transmisă de Voyo

  • PSG – Angers (vineri, 21:45)
  • Marseille – Paris FC (sâmbătă, 18:00)
  • Nice – Auxerre (sâmbătă, 20:00)
  • Lyon – Metz (sâmbătă, 22:05)
  • Strasbourg – Nantes (duminică, 18:15)
  • Lille – Monaco (duminică, 21:45)

Voyo, în centrul unei controverse

Joia trecută, cu puțin timp înainte de începerea meciului Drita - FCSB din turul 3 preliminar al Europa League, platforma a picat pentru foarte mulți dintre utilizatori.

Reprezentanții Voyo au emis un comunicat în care au dezvăluit că se confruntă cu un atac cibernetic, astfel după mai bine de 20 de minute de la startul partidei, șefii Pro TV au luat decizia să transmită meciul pe Pro Arena.

Ulterior, Pro TV a dezvăluit ce măsuri a luat pentru ca platforma să nu mai pice.

Unde se văd cele mai importante competiții în România

COMPETIȚIICINE TRANSMITE
Liga 1, Supercupa, Cupa RomânieiPrima Sport, Digi Sport
Champions, Europa, Conference LeaguePrima Sport, Digi Sport
Preliminariile CM 2026Antena 1, Prima TV
Barajele pentru CM 2026Antena 1, Prima TV
Anglia (Premier League) Voyo
Spania (La Liga)Prima Sport, Digi Sport
Italia (Serie A)Prima Sport, Digi Sport
Ligue 1 (Franța)Voyo
Bundesliga (Germania)Prima Sport, Digi Sport
Campionatul Mondial 2026Antena 1

franta ligue 1 drepturi tv pro tv voyo
