Ligue 1 se vede și în România! O platformă de streaming a cumpărat drepturile TV pentru campionatul din Franța » Controversa în care a fost implicată

Sezonul 2025-2026 din Ligue 1 va putea fi urmărit și în România.

Drepturile TV au fost achiziționate de trustul PRO, care va transmite meciurile exclusiv pe platforma de streaming Voyo.

După ce a cumpărat drepturile pentru Premier League și FA Cup, Pro TV a dat o nouă lovitură pe piața media din România.

Ligue 1 va fi transmis pe Voyo

Postul din Pache Protopopescu a achiziționat drepturile pentru campionatul Franței, Ligue 1, și a anunțat că toate meciurile vor fi exclusiv pe platforma de streaming Voyo.

„Începând cu sezonul 2025-2026, toate meciurile din Ligue 1 vor fi transmise în direct și exclusiv pe VOYO, platforma care deține deja drepturile pentru Premier League.

Astfel, fanii pot urmări în fiecare săptămână două dintre cele mai tari campionate ale Europei, de pe orice dispozitiv și din orice colț al lumii”, se arată în comunicatul transmis de sport.ro

Ligue 1 revine astfel în România după o pauză de un an. Ultima dată, campionatul Franței a fost transmis la TV pe teritoriul țării noastre, în sezonul 2023/24, de Digi Sport.

24,5 lei costă abonamentul la Voyo

De asemenea, Voyo va transmite exclusiv și manșa tur a „dublei” Aberdeen - FCSB, din play-off-ul Europa League.

Programul primei etape din Ligue 1, transmisă de Voyo

PSG – Angers (vineri, 21:45)

Marseille – Paris FC (sâmbătă, 18:00)

Nice – Auxerre (sâmbătă, 20:00)

Lyon – Metz (sâmbătă, 22:05)

Strasbourg – Nantes (duminică, 18:15)

Lille – Monaco (duminică, 21:45)

Voyo, în centrul unei controverse

Joia trecută, cu puțin timp înainte de începerea meciului Drita - FCSB din turul 3 preliminar al Europa League, platforma a picat pentru foarte mulți dintre utilizatori.

Reprezentanții Voyo au emis un comunicat în care au dezvăluit că se confruntă cu un atac cibernetic, astfel după mai bine de 20 de minute de la startul partidei, șefii Pro TV au luat decizia să transmită meciul pe Pro Arena.

Ulterior, Pro TV a dezvăluit ce măsuri a luat pentru ca platforma să nu mai pice.

Unde se văd cele mai importante competiții în România

COMPETIȚII CINE TRANSMITE Liga 1, Supercupa, Cupa României Prima Sport, Digi Sport Champions, Europa, Conference League Prima Sport, Digi Sport Preliminariile CM 2026 Antena 1, Prima TV Barajele pentru CM 2026 Antena 1, Prima TV Anglia (Premier League) Voyo Spania (La Liga) Prima Sport, Digi Sport Italia (Serie A) Prima Sport, Digi Sport Ligue 1 (Franța) Voyo Bundesliga (Germania) Prima Sport, Digi Sport Campionatul Mondial 2026 Antena 1

