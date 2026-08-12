Istvan Kovacs este în mijlocul furtunii la Bodo/Glimt - Union St. Gilloise, scor 3-2 după prelungiri (3-3 în prima manșă), în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

Reacția explozivă a colegilor lui Darius Olaru. Arbitrul a eliminat trei jucători, doi în timpul incidentelor de la sfârșitul meciului.

Ce a spus antrenorul David Hubert. Ce i-a făcut „centralului” proprietarul lui USG chiar pe teren!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

De-abia se încheiase duelul din Norvegia. Darius Olaru nu mai era pe teren, fusese înlocuit în minutul 74, după ce s-a accidentat.

Echipa sa, Union Saint-Gilloise, părăsea Liga Campionilor în turul 3 preliminar: 2-3 după prelungiri pe terenul lui Bodo/Glimt. În prima manșă, s-a încheiat egal, 3-3.

Antrenorul lui Olaru, despre Kovacs: „Primul cartonaș roșu nu ar fi trebuit dat niciodată”

La sfârșit, a început nebunia. Cei de la USG, jucători, rezerve și antrenorul David Hubert, aveau o singură țintă: arbitrul Istvan Kovacs! Îi reproșau eliminarea lui Van de Perre, în minutul 90+6.

Au urlat la el, l-au insultat. „Centralul” le-a arătat cartonașul roșu și lui Adem Zorgane și Raul Florucz.

Tehnicianul belgian era furios. I-a reproșat multe lui Kovacs. „Primul cartonaș roșu nu ar fi trebuit dat niciodată. Este o chestiune de control emoțional”, a protestat Hubert în fața jurnaliștilor din țara sa.

Kovacs, pus la zid: „Arbitrul m-a amenințat”

A continuat și mai vehement. „Au fost multe faze discutabile. Acest arbitru nu a avut totul sub control. A eșuat complet în gestionarea emoțiilor unui astfel de meci”, a spus antrenorul valon la conferință, conform Het Laatste Nieuws.

Istvan Kovacs, certându-se cu antrenorul David Hubert. Foto: Imago

L-a acuzat pe Kovacs: „Nu vreau să intru în detalii. Arbitrul m-a amenințat de cel puțin zece ori legat de un al doilea cartonaș galben împotriva mea (n.r. - primul avertisment, în timpul partidei)”.

Încerc să fiu rațional. Nu vreau să fiu amendat, dar arbitrul nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. David Hubert, antrenor Union SG

Proprietarul clubului lui Olaru i-a pus piedică lui Kovacs pe teren

Alt moment petrecut după meci este șocant. Intrat pe teren, patronul (și președinte) lui Union Saint-Gilloise i-a ieșit în cale lui Kovacs. Alex Muzio stătea cu mâinile strânse la piept.

L-a privit urât și, exact în momentul în care „centralul” trecea pe lângă el, Muzio i-a pus piedică lui Kovacs, potrivit presei belgiene, atingându-l și cu umărul.

„Dacă privirea ar fi putut ucide…”, a comentat Het Laatste Nieuws. Arbitrul s-a întors puțin, încercând să înțeleagă acel gest înainte de a se îndrepta spre vestiare.

Decizia arbitrului de a-l elimina pe Van de Perre a fost un dezavantaj imens pentru noi. Nu înțeleg de ce a revenit la acea fază când mingea era încă în joc. Rob Schoofs, mijlocaș Union SG

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport