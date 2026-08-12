Kovacs, bruscat! FOTO. Patronul lui Olaru de la St. Gilloise s-a răzbunat pe arbitru după incidentele din Ligă. Belgienii, acuzații grave la adresa românului +20 foto
Patronul lui USG (dreapta), înainte de a-l înfrunta pe Istvan Kovacs după meci. Foto: captură TV
Liga Campionilor

Kovacs, bruscat! FOTO. Patronul lui Olaru de la St. Gilloise s-a răzbunat pe arbitru după incidentele din Ligă. Belgienii, acuzații grave la adresa românului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 09:11
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 09:11
  • Istvan Kovacs este în mijlocul furtunii la Bodo/Glimt - Union St. Gilloise, scor 3-2 după prelungiri (3-3 în prima manșă), în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. 
  • Reacția explozivă a colegilor lui Darius Olaru. Arbitrul a eliminat trei jucători, doi în timpul incidentelor de la sfârșitul meciului. 
  • Ce a spus antrenorul David Hubert. Ce i-a făcut „centralului” proprietarul lui USG chiar pe teren!
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De-abia se încheiase duelul din Norvegia. Darius Olaru nu mai era pe teren, fusese înlocuit în minutul 74, după ce s-a accidentat.

Echipa sa, Union Saint-Gilloise, părăsea Liga Campionilor în turul 3 preliminar: 2-3 după prelungiri pe terenul lui Bodo/Glimt. În prima manșă, s-a încheiat egal, 3-3.

Scandal cu Istvan Kovacs Arbitrul i-a eliminat trei colegi și antrenorul lui Olaru la St. Gilloise, în Liga Campionilor. Ce i-a înfuriat pe belgieni
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Antrenorul lui Olaru, despre Kovacs: „Primul cartonaș roșu nu ar fi trebuit dat niciodată”

La sfârșit, a început nebunia. Cei de la USG, jucători, rezerve și antrenorul David Hubert, aveau o singură țintă: arbitrul Istvan Kovacs! Îi reproșau eliminarea lui Van de Perre, în minutul 90+6.

Jucătorii și antrenorul lui USG i-au asediat la final pe arbitrii. Kovacs i-a mai eliminat pe Zorgane și Florucz
Jucătorii și antrenorul lui USG i-au asediat la final pe arbitrii. Kovacs i-a mai eliminat pe Zorgane și Florucz

Galerie foto (20 imagini)

Atacul brutal al lui Van de Perre. Al doilea „galben” și eliminare pentru jucătorul lui Union St. Gilloise. Fotografii: capturi TV + Imago Atacul brutal al lui Van de Perre. Reacția lui Istvan Kovacs: al doilea „galben” și eliminare pentru jucătorul lui St. Gilloise Jucătorii și antrenorul lui USG i-au asediat la final pe arbitrii. Kovacs i-a mai eliminat pe Zorgane și Florucz Jucătorii și antrenorul lui USG i-au asediat la final pe arbitrii. Kovacs i-a mai eliminat pe Zorgane și Florucz Jucătorii și antrenorul lui USG i-au asediat la final pe arbitrii. Kovacs i-a mai eliminat pe Zorgane și Florucz
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Au urlat la el, l-au insultat. „Centralul” le-a arătat cartonașul roșu și lui Adem Zorgane și Raul Florucz.

Tehnicianul belgian era furios. I-a reproșat multe lui Kovacs. „Primul cartonaș roșu nu ar fi trebuit dat niciodată. Este o chestiune de control emoțional”, a protestat Hubert în fața jurnaliștilor din țara sa.

Kovacs, pus la zid: „Arbitrul m-a amenințat”

A continuat și mai vehement. „Au fost multe faze discutabile. Acest arbitru nu a avut totul sub control. A eșuat complet în gestionarea emoțiilor unui astfel de meci”, a spus antrenorul valon la conferință, conform Het Laatste Nieuws.

Istvan Kovacs, certându-se cu antrenorul David Hubert. Foto: Imago Istvan Kovacs, certându-se cu antrenorul David Hubert. Foto: Imago
Istvan Kovacs, certându-se cu antrenorul David Hubert. Foto: Imago

L-a acuzat pe Kovacs: „Nu vreau să intru în detalii. Arbitrul m-a amenințat de cel puțin zece ori legat de un al doilea cartonaș galben împotriva mea (n.r. - primul avertisment, în timpul partidei)”. 

Încerc să fiu rațional. Nu vreau să fiu amendat, dar arbitrul nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. David Hubert, antrenor Union SG

Proprietarul clubului lui Olaru i-a pus piedică lui Kovacs pe teren

Alt moment petrecut după meci este șocant. Intrat pe teren, patronul (și președinte) lui Union Saint-Gilloise i-a ieșit în cale lui Kovacs. Alex Muzio stătea cu mâinile strânse la piept.

L-a privit urât și, exact în momentul în care „centralul” trecea pe lângă el, Muzio i-a pus piedică lui Kovacs, potrivit presei belgiene, atingându-l și cu umărul.

Președintele lui USG, Alex Muzio, l-a privit urât pe Kovacs, a intrat în el și i-a pus piedică
Președintele lui USG, Alex Muzio, l-a privit urât pe Kovacs, a intrat în el și i-a pus piedică

Galerie foto (20 imagini)

Atacul brutal al lui Van de Perre. Al doilea „galben” și eliminare pentru jucătorul lui Union St. Gilloise. Fotografii: capturi TV + Imago Atacul brutal al lui Van de Perre. Reacția lui Istvan Kovacs: al doilea „galben” și eliminare pentru jucătorul lui St. Gilloise Jucătorii și antrenorul lui USG i-au asediat la final pe arbitrii. Kovacs i-a mai eliminat pe Zorgane și Florucz Jucătorii și antrenorul lui USG i-au asediat la final pe arbitrii. Kovacs i-a mai eliminat pe Zorgane și Florucz Jucătorii și antrenorul lui USG i-au asediat la final pe arbitrii. Kovacs i-a mai eliminat pe Zorgane și Florucz
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„Dacă privirea ar fi putut ucide…”, a comentat Het Laatste Nieuws. Arbitrul s-a întors puțin, încercând să înțeleagă acel gest înainte de a se îndrepta spre vestiare.

Decizia arbitrului de a-l elimina pe Van de Perre a fost un dezavantaj imens pentru noi. Nu înțeleg de ce a revenit la acea fază când mingea era încă în joc. Rob Schoofs, mijlocaș Union SG

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