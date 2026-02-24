„Aș putea fi pus sub acuzare” Trump le-a ironizat pe campioanele olimpice la hochei, în dialog cu echipa masculină: „Știți și voi asta”

Donald Trump (79 de ani) a felicitat echipa de hochei masculin a SUA, după cucerirea aurului olimpic, însă a venit cu o serie de replici nepotrivite la adresa celei feminine.

Președintele american i-a invitat pe hocheiști la discursul său anual, „State of the Union”, susținând, într-un mod ironic, că este nevoit să cheme și gruparea feminină, care a reușit aceeași performanță.

Donald Trump: „Probabil aș fi pus sub acuzare dacă nu invit echipa feminină”

SUA a reușit să obțină medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, în finala împotriva Canadei, atât la masculin, cât și la feminin, cu același scor, 2-1 în prelungiri.

Echipa masculină a fost contactată de Trump imediat după meci, în timp ce sărbătoarea succesul în vestiar, iar acesta le-a făcut o invitație la discursul său anual despre starea națiunii, care are loc în noaptea de marți spre miercuri, la 04:00, ora României.

„Trebuie să vă spun că suntem nevoiți să aducem și echipa feminină, știți și voi asta”, a spus Trump râzând, provocând hohote de râs și în rândul jucătorilor, potrivit independent.co.uk.

„Probabil că aș putea fi pus sub acuzare”, a mai spus apoi președintele SUA, legat de ce s-ar putea întâmpla dacă nu invită și echipa feminină de hochei la discurs, care ulterior a refuzat invitația acestuia.

„Din cauza programului și a angajamentelor luate anterior pentru finalul Jocurilor Olimpice, sportivele nu pot participa.

Sunt onorate să fie incluse și sunt recunoscătoare pentru această distincție”, este comunicatul transmis de USA Hockey, potrivit reuters.com.

În același timp, gruparea masculină a fost invitată de Trump și pentru un tur la Casa Albă.

