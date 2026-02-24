Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a vorbit despre meciul de baraj cu Turcia, dar și despre decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a continua pe banca „tricolorilor”.

„tricolorilor”. Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Edi Iordănescu, selecționerul cu care România a participat la EURO 2024, s-a declarat optimist și încrezător înaintea duelului de la Istanbul.

Edi Iordănescu: „Sunt extrem de optimist pentru acest baraj”

„Sincer, sunt extrem de optimist și o să revin cu câteva argumente de ce sunt optimist pentru acest baraj, dar, în același timp, sunt și realist.

Da, plecăm cu șansa a doua. Jucăm împotriva unui adversar de calibru, în deplasare, deci plecăm cu șansa a doua. Însă astfel de meciuri trebuie pregătite în cel mai mic detaliu.

Și, așa cum am înțeles, și turcii au trimis, în repetate rânduri, deja persoane din anturajul staff-ului tehnic din federație.

Au venit să urmărească jucătorii aici, în România, la meciuri, și au făcut o perioadă foarte lungă de analiză, de construit strategia, de comunicat permanent cu jucătorii care urmează să vină, de întreținut relația cu ei, de pregătire psihologică foarte bună, pentru că e un meci cu miză foarte mare, în niște condiții foarte dificile.

Știm cum sunt turcii, cum trăiesc meciurile suporterii, mă refer. Astfel de jocuri trebuie să le pregătești în cel mai mic detaliu și e o muncă complexă.

Eu am încredere și scot în față doar două, trei argumente. În primul rând, eu știu că avem un grup bun la echipa națională și știu ce vorbesc, pentru că cu 90% dintre ei am lucrat și eu.

E o atmosferă bună. Ok, n-am avut o campanie reușită, cu toții am dorit și am sperat la altceva, dar aparține trecutului. Ne-am câștigat o șansă la baraj și trebuie să o jucăm cu toată convingerea .

Întorcându-mă la baraj, un al doilea argument acest grup de jucători deja are o anumită experiență a trecut într-o campanie a câștigat-o, a mers la un turneu final ceea ce înseamnă o experiență fantastică să joci la meciuri cu astfel de deschidere și cu astfel de mize, emoțional, stăpânire de sine, îți dă altă capacitate de a gestiona momentele de joc, situațiile importante”, a declarat Edi Iordănescu la emisiunea „Digi Sport Special”

Edi Iordănescu: „Mă bazez pe forma jucătorilor”

Fostul selecționer și-a continuat discursul și a dezvăluit că se bazează pe forma jucătorilor, mai ales cel care au ajuns să evolueze constant și să marcheze în campionatele de top ale Europei.

„Nu în ultimul rând mă bazez foarte mult pe forma jucătorilor.

Când sunt acasă, am ocazia să mă uit mai atent și să urmăresc anumiți jucători. Am urmărit și meciuri din competițiile interne și pe cei din străinătate. Dau doar câteva exemple foarte scurte.

Îl avem pe Ionuț Radu, care este în Primera și joacă bine. Este unul dintre cei mai apreciați portari din ligă.

Îl avem pe Andrei Rațiu, despre care pot spune același lucru – joacă în Primera și traversează o perioadă foarte bună.

Radu Drăgușin a reintrat în circuit. L-am văzut și eu în ultimul meci. Are deja altă încredere, se vede că este natural în tot ceea ce face. Sunt sigur că a depășit momentul accidentării.

Bancu, care se bate la titlu cu șanse mari. Din punctul meu de vedere, fără să jignesc pe altcineva, eu o văd favorită la titlu în acest moment și traversează o perioadă foarte bună.

Mergem mai departe. Răzvan Marin, în Grecia, marchează, oferă assisturi, joacă în cupele europene, este activ, o prezență constantă. La un club puternic, într-o echipă dificilă.

Dennis Man și Valentin Mihăilă marchează amândoi. Man joacă și în cupele europene.

Sunt mulți băieți care traversează perioade foarte bune. Bîrligea marchează aproape etapă de etapă.

Și nu vreau să îi omit pe alții. Ianis Hagi, care a avut ceva probleme medicale, din câte știu, Marius Marin, care joacă constant în Serie A.

Sunt sigur că profilul echipei noastre poate crea destule probleme unor echipe precum Turcia.

Am văzut și eu Turcia în câteva meciuri și recunosc că mi se pare o echipă cu forță ofensivă și personalitate de joc, dar, din punctul meu de vedere, este o echipă care se expune și nu are mereu echilibru.

Noi, prin jocul reactiv, jocul vertical și tranzițiile noastre foarte bune, le putem crea mari probleme, dacă gestionăm bine momentele și avem încredere. Cred că acesta este cel mai important lucru: încrederea. Dacă nu avem convingerea că ne putem califica, atunci cu siguranță va fi imposibil.

Eu sunt foarte optimist. Nu înseamnă că este ușor și nu vreau să pun o presiune artificială, este doar convingerea mea. Am încredere în acest grup, în staff și în domnul Mircea Lucescu, că împreună vor pregăti bine meciul și ne vom apăra șansa”, a adăugat Iordănescu.

Edi Iordănescu, despre decizia lui Mircea Lucescu: „E indicat să ducă munca până la capăt”

Prezența lui Mircea Lucescu la meciul cu Turcia a fost pusă sub semnul întrebării. Din cauza problemelor „îngrijorătoare” de sănătate, selecționerul a fost internat în spital la București și a mers în Belgia pentru încă o evaluare.

Sâmbătă, FRF a emis un comunicat oficial în care a anunțat că „Il Luce” va sta pe banca „tricolorilor” la barajul pentru calificarea la CM 2026.

Edi Iordănescu a comentat și el această informație și a salutat decizia lui Mircea Lucescu.

„În primul rând, pentru mine și cred că pentru noi toți, cea mai bună veste este că domnul Mircea Lucescu este bine, cel puțin atât de bine încât își poate asuma continuitatea la echipa națională. Este vorba despre sănătatea și viața unui om.

Toți trebuie să ne bucurăm pentru dânsul, dacă este bine. Este un antrenor care a reprezentat și în trecut echipa națională, un fost jucător al naționalei și un antrenor cu un palmares deosebit, care a făcut lucruri importante pentru România și pentru noi toți.

Chiar dacă eu am fost supărat pe anumite declarații, una este una, alta este alta a avut și va avea respectul meu întotdeauna.

Să-i dea Dumnezeu sănătate, acesta este cel mai important lucru. Din ce înțeleg, este bine și poate să își asume în continuare această responsabilitate.

În al doilea rând, din punct de vedere pur profesional, cred că este cel mai indicat să ducă la capăt munca începută, pentru că este cel care a gestionat acest grup deja de aproape doi ani, dacă nu mă înșel.

Cunoaște cel mai bine grupul de jucători în acest moment, știe care este starea lor, iar între timp au apărut și jucători noi în circuitul echipei naționale.

Știe ce s-a lucrat în ultima perioadă, cunoaște foarte bine fotbalul din Turcia, cunoaște jucători de la echipa națională a Turciei.

Din punctul meu de vedere, este persoana cea mai potrivită pentru a gestiona acest baraj și, în final, pentru a duce munca până la capăt”, a concluzionat Edi Iordănescu.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare.

Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia.

