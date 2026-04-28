„Fotbalul e o armă" SUA, un alt regim autoritar la Mondial » Trump e acuzat că folosește CM 2026 ca scut pentru a ascunde abuzurile
Donald Trump și trofeul Campionatului Mondial. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 12:57
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 12:57
  • Donald Trump este criticat dur de organizațiile pentru protecția drepturilor omului la o lună și jumătate de startul CM 2026. 
  • Președintele american repetă ceea ce au făcut Vladimir Putin în Rusia 2018 și autoritățile de la Doha în Qatar 2022: spălarea imaginii prin sport. 

La precedentele două Campionate Mondiale, liderii țărilor care au organizat acele turnee finale au fost acuzați de „sportswashing”, spălarea imaginii unui regim autoritar criticat pentru încălcarea drepturilor omului prin sport, prin fotbal.

S-a întâmplat și cu Vladimir Putin în Rusia 2018, și cu autoritățățile de la Doha în Qatar 2022.

„Mondialul riscă să fie definit de excluziune și frică”

Mulți au crezut că în 2026 va fi altfel, pe continentul american, dar e aceeași situație în SUA, țara în care se joacă trei sferturi din meciurile CM (restul, în Canada și Mexic).

44 de zile
mai sunt până când începe CM 2026 (11 iunie - 19 iulie)

Și Donald Trump e acuzat de „sportswashing”. Folosește Mondialul ca instrument politic pentru a acoperi abuzurile, susțin organizațiile pentru protecția drepturilor omului, Human Rights Watch (HRW) și Amnesty International, reunite în Sport and Rights Alliance (SRA).

„Acesta trebuia să fie primul Mondial cu un cadru al drepturilor omului. Protejare esențială pentru muncitori, fani, jucători, comunități”, a declarat Minky Worden, de la HRW.

În schimb, represiunea brutală a imigrației de către administrația SUA, politicile discriminatorii și amenințările la adresa libertății presei ne arată că turneul riscă să fie definit de excluziune și frică. Această Cupă Mondială va fi explozie de „sportswashing”. Minky Worden, Human Rights Watch

„Trump acoperă campania agresivă de aplicare a legilor privind imigrația”

Worden continuă să conteste pentru The Guardian ce se întâmplă în Statele Unite.

„Donald Trump a transformat sportul în armă, atât pentru a acoperi campania agresivă de aplicare a legilor privind imigrația, cât și pentru a crea impresia că Mondialul este un eveniment sigur și distractiv.

Mesajul nostru de astăzi este că Mondialul nu e nici sigur, nici distractiv și probabil fără precedent în ceea ce privește provocările pe care le vedem”.

Gianni Infantino, președintele FIFA, mereu alături de Donald Trump de la începutul lui 2025. Foto: Imago

Două lucruri care atrag atenția și îngrijorează, subliniază The Guardian:

  • Numai patru din cele 16 orașe-gazdă (Atlanta, Dallas, Houston și Vancouver) au publicat „planurile de acțiune obligatorii pentru drepturile omului” în timpul turneului.
  • Patru țări cu echipe calificate la CM 2026 sunt momentan pe lista neagră SUA: Iran, Haiti, Senegal, Cote d’Ivoire.
Oamenii nu știu la ce să se aștepte în SUA. Nu am nicio idee ce se întâmplă după primul protest pe stadion. Dar la primul protest în afara stadionului? Nu am nicio idee cum reacționează poliția americană la contravenții. Vor exista întotdeauna fani care fac prostii. Care va fi răspunsul poliției americane? Martin Endeman, Football Supporters Europe

