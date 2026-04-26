Donald Trump a fost ținta unei atentat eșuat la hotelul Hilton din Washington, în timpul cinei corespondenților de la Casa Albă!

Președintele american a fost evacuat de urgență de agenții Serviciului Secret. S-au auzit mai multe împușcături. Un agent a fost salvat de vesta antiglonț.

Campionatul Mondial organizat de SUA, Canada și Mexic începe pe 11 iunie.

Mai sunt doar 46 de zile până la startul Campionatului Mondial și situația în Statele Unite e extrem de tensionată.

Tentativă de asasinat la același hotel unde a fost împușcat Ronald Reagan

Sâmbătă seară, în timpul cinei ziariștilor corespondenți la Casa Albă, organizată la hotelul Hilton din Washington și la care participa și Donald Trump pentru prima oară ca președinte, a fost dejucat un atentat împotriva sa!

Era același hotel unde, pe 30 martie 1981, Ronald Reagan a fost împușcat de John Hinkley Jr. Liderul american a supraviețuit!

Trump, soția și vicepreședintele Vance, protejați și evacuați

La un moment dat, s-au auzit mai multe împușcături în afara sălii în care se desfășura dineul.

Agenții Serviciului Secret l-au protejat pe Trump, apoi l-au evacuat de urgență. Și pe el, și pe soția sa, Melania, și pe vicepreședintele JD Vance. Ceilalți invitați s-au ascuns sub mese. Erau sute de jurnaliști și politicieni.

Atacatorul, un bărbat în vârstă de 31 de ani din California înarmat cu o pușcă de mare putere, a încercat să pătrundă în sală, dar nu a putut.

Trump a postat imagini și un videoclip cu atacatorul. Un agent împușcat

În cele din urmă, acesta a fost dezarmat, imobilizat și arestat.

Un agent responsabil cu securitatea președintelui a fost împușcat, dar l-a salvat vesta antiglonț.

Președintele a postat un videoclip înregistrat de camerele de supraveghere în care se vede cum atacatorul fuge pe holul hotelului, trece în viteză printre agenți, apoi un agent trage după el.

Tot pe Truth Social a apărut o fotografie cu infractorul la pământ, legat, cu mâinile la spate. Nu era rănit. A fost transportat imediat la spital pentru evaluare.

„Agentul a supraviețuit pentru că purta o vestă antiglonț de înaltă calitate”

„Un nebun, un lup singuratic”, l-a descris Trump în conferința de presă de la Casa Albă, potrivit Marca.

Thank God President Trump is still with us. Prayers for the brave Secret Service agents who protected everyone tonight. 🙏🇺🇸 pic.twitter.com/201aGy0GQ4 — Dante Rossi (@tvc1five) April 26, 2026

„A fost interceptat de membrii foarte curajoși ai Serviciului Secret, care au acționat rapid”.

Un agent a fost împușcat, dar a supraviețuit pentru că purta o vestă antiglonț de înaltă calitate. A fost împușcat de la mică distanță cu o armă foarte puternică, iar vesta a rezistat. Am vorbit cu agentul și se simte bine Donald Trump, președintele SUA

