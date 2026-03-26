Alarmă de gradul zero în SUA Haosul de pe aeroporturi amenință să transforme Mondialul din 2026 într-un coșmar logistic

Cu mai puțin de 100 de zile înainte de startul celui mai mare Campionat Mondial de fotbal din istorie, Statele Unite se confruntă cu o criză fără precedent

Ceea ce trebuia să fie o sărbătoare a sportului riscă să devină un blocaj total: agenții de securitate demisionează în masă, iar fluxul de milioane de turiști așteptați riscă să găsească porțile Americii închise. La propriu

În mod normal, un Campionat Mondial aduce entuziasm. Însă, pentru autoritățile americane, ediția din 2026 aduce mai degrabă panică. Pe aeroporturile din SUA au apărut probleme uriașe legate de agenții de securitate care refuză să mai vină la muncă din cauza neplății salariilor.

Cifrele fricii: milioane de turiști, zero predictibilitate

Estimările oficiale sunt amețitoare. Se preconizează că mai multe milioane de turiști internaționali vor invada în curând cele 16 orașe gazdă din America de Nord, pentru meciurile din SUA, Mexic și Canada, care se vor desfășura între 11 iunie – 19 iulie.

Doar în Statele Unite, unde se vor juca 78 din cele 104 meciuri, presiunea aeroportuară va fi colosală peste o infrastructură deja fragilizată.

Directorii marilor hub-uri aeriene, precum cele din Atlanta, Houston sau New York, avertizează deja: sistemul este „inadecvat echipat”.

În ultimele zile, marile aeroporturi americane au devenit scena unui haos greu de imaginat pentru o superputere globală. Lipsa finanțării pentru Departamentul pentru Securitate Internă a făcut ca zeci de mii de angajați să lucreze fără salarii perioade mari de timp!

Consecințele nu au întârziat să apară: sute de angajați au demisionat, iar alții pur și simplu nu s-au mai prezentat la muncă! În unele aeroporturi, peste o treime din personal a lipsit, iar timpii de așteptare au explodat, ajungând chiar și la trei ore pentru controalele de securitate.

Pentru pasageri, experiența a devenit un coșmar: zboruri pierdute, cozi care se întind pe sute de metri și lipsă totală de organizare. La JFK (New York), Atlanta sau New Orleans, pasagerii stau ore în șir, iar unii au ratat zboruri chiar și după ce au ajuns cu trei ore înainte!

„Soluția” ICE: sabia cu două tăișuri

În încercarea de a limita dezastrul, autoritățile americane au luat o decizie controversată: trimiterea agenților ICE (Imigrare) în aeroporturi pentru a suplini lipsa personalului TSA.

Aceștia au fost deja desfășurați pe cel puțin 14 aeroporturi din SUA, însă măsura este puternic contestată. Criticii susțin că agenții ICE nu sunt instruiți pentru controale de securitate și că prezența lor ar putea complica și mai mult situația.

Vine Campionatul Mondial: milioane de turiști, presiune uriașă

Problema devine și mai gravă în contextul apropierii Campionatului Mondial, găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Estimările arată că doar în Statele Unite sunt așteptați minimum 1,3 milioane de turiști străini, atrași exclusiv de turneu. Alte evaluări indică un potențial de 5 - 10 milioane de vizitatori la nivelul întregii competiții!

Turneul va avea loc în 11 orașe americane majore, inclusiv New York, Los Angeles sau Miami, ceea ce va pune o presiune uriașă pe transportul aerian, deja afectat de probleme structurale serioase.

În mod normal, un astfel de eveniment ar trebui să fie o oportunitate uriașă pentru SUA: miliarde de dolari din turism, vizibilitate globală și relansarea industriei de travel.

Însă realitatea din prezent ridică o întrebare serioasă: dacă aeroporturile sunt deja blocate în condiții normale, cum vor face față unui aflux masiv de suporteri din toată lumea?

„Mondialul ar putea fi compromis”

Fără investiții rapide și soluții stabile, există riscul ca experiența fanilor să fie afectată încă din momentul sosirii. „Mondialul ar putea fi compromis dacă această criză a personalului nu este rezolvată imediat”, a declarat sub protecția anonimatului un oficial guvernamental pentru presa americană.

În paralel cu problemele logistice, organizatorii discută deja și alte riscuri, inclusiv cele de securitate, într-un context global complicat.

Toate acestea conturează un posibil scenariu deloc liniștitor: un Campionat Mondial spectaculos pe teren, dar cu provocări majore în afara lui.

