Trump, ținta meme-urilor Internetul a explodat după „scandalul Nobel pentru Pace". Vinicius, Simone Biles și alți sportivi faimoși i-au „donat" trofeele
Vinicius și Donald Trump
Trump, ținta meme-urilor Internetul a explodat după „scandalul Nobel pentru Pace". Vinicius, Simone Biles și alți sportivi faimoși i-au „donat" trofeele

George Neagu
Publicat: 20.01.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 17:01
  • Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a devenit ținta glumelor în mediul online, după ce oficialul a precizat de mai multe ori că își dorește să primească Premiul Nobel pentru Pace.

Donald Trump e în continuare supărat că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, pe care consideră că-l merita pe deplin, după ce a „oprit 8 războaie”.

Nemulțumirea președintelui le-a oferit internauților șansa să-și arate creativitatea în mediul online.

FOTO. Trump, ironizat

Internetul a fost inundat cu meme-uri.

Meme după ce laureata Maria Corina Machado i-a oferit medalia Premiului Nobel Pentru Pace
Meme după ce laureata Maria Corina Machado i-a oferit medalia Premiului Nobel Pentru Pace

În urmă cu aproximativ o săptămână, laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a decis să-i ofere medalia Premiului Nobel pentru Pace lui Donald Trump, într-o întâlnire care a avut loc la Casa Albă.

Donald Trump, care își dorea foarte mult acest lucru, a acceptat-o imediat. Cu toate acestea, potrivit Centrului Nobel, „o medalie poate schimba proprietarii, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu”.

Acest lucru nu înseamnă că Donald Trump este oficial laureat al Premiului Nobel pentru Pace, ci este doar un gest simbolic din partea Corinei Machado, liderul opoziției venezuelene.

Donald Trump a mai trimis o scrisoare premierului norvegian Jonas Gahr Store prin care își exprimă frustrarea că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși acesta ar fi „oprit opt războaie și chiar mai multe”.

Tot în aceeași scrisoare, Trump a inclus o cerere ca SUA să aibă controlul complet al Groenlandei, insulă aflate sub drepturile Danemarcei.

Președintele SUA nu este convins că Danemarca poate să apere Groenlanda în fața Rusiei sau Chinei, de aceea vrea să aibă controlul complet al insulei.

Premierul Jonas Gahr Store a oferit și un răspuns în care susține că Norvegia nu se ocupă de acordarea Premiului Nobel, iar Groenlanda este parte a Danemarcei și nu are legătură cu Norvegia.

