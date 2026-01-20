De ce întârzie Moruțan Victor Angelescu, ultimele detalii despre transferul la Rapid + ce spune despre salariu și forma fizică a internaționalului
Olimpiu Moruțan FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

De ce întârzie Moruțan Victor Angelescu, ultimele detalii despre transferul la Rapid + ce spune despre salariu și forma fizică a internaționalului

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 20.01.2026, ora 16:46
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 16:46
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a oferit ultimele detalii despre Olimpiu Moruțan (26 de ani), jucător care va ajunge în Giulești zilele următoare.

Președintele Rapidului a anunțat că există o înțelegere între Rapid și Moruțan, doar că încă nu au fost semnate actele, deoarece fotbalistul încă nu și-a încheiat conturile cu cei de la Aris Salonic.

Angelescu a vorbit și despre compromisul făcut de Moruțan, explicând că jucătorul a renunțat la o sumă importantă pentru a veni în Giulești.

Victor Angelescu, despre Olimpiu Moruțan: „E apt de joc”

Întrebat despre situația lui Olimpiu Moruțan, Angelescu a declarat:

„În momentul de față, el ne poate ajuta foarte mult și cred că poate fi un jucător exponențial pentru Rapid. Este gata de joc, e apt din punct de vedere fizic.

A jucat destul de puțin, probabil va avea nevoie de puțin timp să își intre în ritm, dar este apt de joc. Noi îl aducem ca pe un jucător foarte important.

Avem foarte mare încredere în el și de asta îl aducem. Postul de titular e clar că nu-l are nimeni asigurat, asta decide antrenorul”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.

Angelescu: „Suntem înțeleși cu Moruțan”

Angelescu a declarat că există un acord între cele două părți, doar că momentan Galatasaray și Aris nu au ajuns la o înțelegere, pentru ca Moruțan să poată semna cu Rapid.

„Noi suntem înțeleși cu jucătorul, așa cum am anunțat. Trebuie să își rezolve el anumite situații care au existat între cluburile de dinainte. Mă refer la Galata și Aris.

E o chestie care nu ține de noi. Îl așteptăm. Probabil că va ajunge ori în seara asta, ori mâine”, a mai spus Angelescu.

Ioan Becali, despre situația lui Moruțan: „Proprietarul lui era Aris, dar era legat de Galatasaray”

Giovanni Becali, impresarul care a intermediat transferul prin firma sa, a explicat de ce situația a fost una complicată și ce implicare a avut Galatasaray în transfer.

„Era o încurcătură mare între cluburi, și cu ajutorul celor de la Aris, care au înțeles că nu se poate în continuare și că trebuie să plătească.

Proprietarul era Aris, dar era legat de Galatasaray în anumite circumstanțe. Au fost zile grele, câteva săptămâni, Dragoș (n.r. - colaboratorul fraților Becali) a plecat de trei ori acolo”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

Victor Angelescu, despre salariul lui Olimpiu Moruțan: „Nu are 40.000! E departe de realitate”

Președintele Rapidului a fost întrebat și despre salariul lui Moruțan, după ce Cristian Săpunaru a spus că acesta ar urma să încaseze 40.000 de euro, mult peste media salarială a echipei.

„Asta e o tâmpenie! Noi nu avem asemenea salarii. Avem reguli clare. Olimpiu a făcut niște eforturi. A renunțat la niște bani.

Are un salariu bun, dar nu 40.000 de euro. Există și opțiune de cumpărare în vară. Suntem un club care plătește bine, dar nu 40.000. E departe de realitate”, a mai spus Angelescu, cel care l-a dorit în mod insistent pe Olimpiu Moruțan.

Cei de la Rapid l-au dorit, în special domnul Angelescu. Cu domnul Șucu nu am vorbit, nu m-am cunoscut cu domnul Șucu. În cazul ăsta am vorbit doar cu domnul Angelescu, care a insistat și l-a adus. Ioan Becali

liga 1 rapid olimpiu morutan victor angelescu
