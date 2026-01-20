„Dăunează Africii” Un fost selecționer susține boicotarea CM 2026, din cauza politicilor lui Trump: „Nu mai vorbesc despre fotbal, ci doar despre bani”

Claude Le Roy (77 de ani), fostul selecționer al mai multor naționale din Africa, susține boicotarea Campionatului Mondial 2026 din cauza politicii lui Donald Trump, președintele SUA.

Turneul final e programat în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, în Canada, SUA și Mexic.

Nouă echipe naționale din Africa vor evolua la Campionatul Mondial 2026: Maroc, Senegal, Algeria, Tunisia, Egipt, Coasta de Fildeș, Ghana, Capul Verde și Africa de Sud.

Claude Le Roy susține boicotarea Cupei Mondiale: „Dăunează Africii”

Claude Le Roy, cel care a fost selecționer al mai multor naționale africane, consideră nocivă politica lui Donald Trump față de țările de pe continent.

„Dăunează Africii ucigând toate ONG-urile. Aceasta este tragedia acestui continent. Liderii de la cel mai înalt nivel al fotbalului nu mai vorbesc despre fotbal, ci doar despre bani”, a spus Claude Le Roy, potrivit Le Figaro, citat L'Equipe.

Claude Le Roy crede că ar fi întemeiată decizia ca țările de pe continentul african să boicoteze turneul final din Canada, SUA și Mexic:

„ Mă întreb dacă nu ar trebui să cerem boicotarea Cupei Mondiale din 2026, având în vedere comportamentul lui Donald Trump față de continent, cu un președinte FIFA care se laudă că este de partea lui”.

Claude Le Roy a dezvăluit că oficialii forului african nu l-au lăsat să vorbească în cadrul unei conferințe de presă, din cauza opiniilor anti-Trump.

„Am participat la conferința de presă a CAF (Confederația Africană de Fotbal), am vrut să vorbesc de mai multe ori, dar nu mi s-a dat niciodată un microfon pentru că toată lumea știa că sigur nu voi fi dispus să accept. Lupta mea nu s-a terminat încă”, a spus fostul antrenor.

Fanii a 3 țări din Africa au interzis în Statele Unite

Donald Trump a anunțat că fanii senegalezi și ivorieni nu vor primi vizele B1 și B2, prin care ar fi putut călători pentru a vedea meciurile de la turneul final.

Motivul invocat de președintele de la Casa Albă ar fi „deficiențele în procesul de verificare”, dar și rata mare de emigrare ilegală, conform dw.com.

De asemenea, Haiti, Iran și Republica Democrată Congo se află pe „lista neagră”. Pentru cetățenii acestor țări, vizele vor fi acordate doar sportivilor și membrilor din staff-ul tehnic.

Claude Le Roy a antrenat aproape două decenii în Africa

Cariera de antrenor a lui Claude Le Roy a fost puternic legată de fotbalul african.

Tehnicianul din Hexagon a condus naționala Camerunului și pe cea a Senegalului între anii 1985-1988, respectiv 1988-1992.

De asemenea, ultimele trei angajamente din cariera sa de antrenor au fost numai pentru naționale din Africa: Republica Democrată Congo, Congo și Togo.

În palmares are o Cupă a Africii pe Națiuni, câștigată în 1988, și o cupă Afro-Asiatică, câștigată în 1985. Ambele trofee au fost adjudecate alături de naționala Camerunului.

