„Cîrjan ar fi strălucitor în Ucraina” Transferul e așteptat și după ce jucătorul a refuzat oferta lui Metalist.  Cât a cerut Dinamo!
Cătălin Cîrjan, la Dinamo - U Cluj 1-0 Foto: Raed Krishan
„Cîrjan ar fi strălucitor în Ucraina" Transferul e așteptat și după ce jucătorul a refuzat oferta lui Metalist. Cât a cerut Dinamo!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 16:30
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 16:30
  • Cătălin Cîrjan, 23 de ani, putea ajunge la Metalist Harkov în această lună.
  • Ce spune un jurnalist ucrainean important despre transfer, despre calitățile jucătorului și despre suma cerută de Dinamo. 

Cătălin Cîrjan, cel mai influent jucător al lui Dinamo, a fost aproape de transfer în această iarnă.

Clubul alb-roșu a primit o ofertă de 4 milioane de euro de la Metalist Harkov, dar căpitanul în vârstă de 23 de ani a refuzat propunerea ucrainenilor.

Fanii au apreciat gestul lui Cîrjan

„Nu totul se rezumă la bani”, a replicat Cîrjan, postând o imagine cu el mic, în echipamentul lui Dinamo.

Duminică seară, la 1-0 cu U Cluj, crainicul arenei a spus: „Căpitane, suntem cu tine!”. Și a terminat partida în peluză, printre fani.

Căpitanul Cîrjan, pe gardul peluzei dinamoviste la 1-0 cu U Cluj Foto: Raed Krishan Căpitanul Cîrjan, pe gardul peluzei dinamoviste la 1-0 cu U Cluj Foto: Raed Krishan
Căpitanul Cîrjan, pe gardul peluzei dinamoviste la 1-0 cu U Cluj Foto: Raed Krishan

Momentan, transferul a căzut, numai că mijlocașul e încă așteptat în Ucraina.

9 goluri
a influențat Cîrjan în 22 de meciuri jucate în acest sezon de Liga 1 (4 reușite, 5 pase decisive)

Cîrjan, descris în Ucraina: „Agil, tehnic, inteligent”

Mihail Spivakovski, cunoscut jurnalist sportiv local, coprezentatorul emisiunii TaToTake, pe YouTube, a vorbit despre Cîrjan.

„L-am văzut pe Cîrjan, un jucător foarte agil, inteligent, tehnic, cu pase finale de calitate, un mijlocaș care poate pătrunde și marca”, a afirmat Spivakovski.

Dinamo a cerut 500.000 de euro în plus pentru Cîrjan

Acesta a spus și că Dinamo a vrut mai mult decât a propus Metalist: „A cerut 4,5 milioane. Și nu grivne”.

Cu 500.000 de euro peste oferta clubului din Harkov.

Cîrjan este cel de care are nevoie Metalist. Ar fi strălucitor pentru întreg campionatul nostru Mihail Spivakovski, jurnalist ucrainean

Superliga
Superliga
Superliga
Handbal
Campionate
Special
