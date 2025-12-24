Dorin Rotariu, ce GOLAZO! VIDEO: Fotbalistul român a făcut spectacol în Cupa Turciei, chiar în ajunul Crăciunului +8 foto
Golul lui Dorin Rotariu FOTO: Captură X
Dorin Rotariu, ce GOLAZO! VIDEO: Fotbalistul român a făcut spectacol în Cupa Turciei, chiar în ajunul Crăciunului

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.12.2025, ora 17:02
alt-text Actualizat: 24.12.2025, ora 17:20
  • Dorin Rotariu (30 de ani), mijlocașul echipei Igdir FK (liga secundă) a reușit un gol spectaculos în Cupa Turciei, chiar în ajunul Crăciunului.

Rotariu evoluează la echipa din orașul cu aproximativ 100.000 de locuitori din vara acestui an, după ce a plecat de la Ankaragucu.

Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului". Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului". Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului". Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Dorin Rotariu, gol spectaculos în Cupa Turciei

Rotariu a început pe banca de rezerve meciul dintre Igdir și Aliaga, disputat în faza grupelor din Cupa Turciei, însă a fost introdus pe teren în minutul 64, iar impactul său a fost unul instant.

Mijlocașul a marcat un gol superb în minutul 74, după ce a luat pe cont propriu o acțiune inițiată în flancul drept al atacului.

Rotariu și-a evitat adversarii, a ajuns în centru și a tras puternic la poartă. Șutul său s-a oprit direct în vinclu, portarul fiind un simplu spectator.

Golul marcat de Dorin Rotariu (2).jpg
Golul marcat de Dorin Rotariu (2).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Golul marcat de Dorin Rotariu (1).jpg Golul marcat de Dorin Rotariu (2).jpg Golul marcat de Dorin Rotariu (3).jpg Golul marcat de Dorin Rotariu (4).jpg Golul marcat de Dorin Rotariu (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Acesta a fost al doilea gol marcat de Dorin Rotariu pentru Igdir FK, în 17 meciuri jucate în acest sezon.

Igdir FK - Aliaga 2-2, în Cupa Turciei

  • Au marcat: Ozcan '38, Rotariu '73 / Cetin '37, Ozek '90

Echipa lui Denis Rotariu face parte din Grupa B în Cupa Turciei, alături de Genclerbirligi, Konyaspor, Aliaga, Samsunspor, Eyupsor, Bodrumspor și Antalyaspor.

În sferturi se califică primele două clasate din cele trei grupe și cele mai bune două formații care termină pe locul 3.

În liga secundă din Turcia, Igdir FK ocupă locul 7, poziție care duce la barajul de promovare, acesta fiind obiectivul echipei.

300.000 de euro
este cota lui Dorin Rotariu, conform Transfermarkt

Igdir FK este a zecea echipă din cariera lui Dorin Rotariu, fotbalist în vârstă de 30 de ani. Plecat din România în 2017, acesta a jucat în țări precum Belgia, Kazakhstan, Bulgaria, Grecia și Turcia.

Echipele la care a fost legitimat Dorin Rotariu: Dinamo, Club Brugge, Mouscron, AZ Alkmaar, Astana, Ludogorets, Atromitos, FCSB și Ankaragucu.

Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
15:34
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
14:47
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
turcia GOL dorin rotariu igdir fk
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
24.12
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
24.12
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Superliga
24.12
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Citește mai mult
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Campionate
24.12
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Citește mai mult
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
13:57
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
15:03
„Puteam să câștig Liga Campionilor” Mircea Lucescu, afirmație surprinzătoare în presa din Italia
„Puteam să câștig Liga Campionilor”  Mircea Lucescu , afirmație surprinzătoare în presa din Italia
13:38
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
14:43
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
