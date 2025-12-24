Dorin Rotariu, ce GOLAZO! VIDEO: Fotbalistul român a făcut spectacol în Cupa Turciei, chiar în ajunul Crăciunului

Dorin Rotariu (30 de ani), mijlocașul echipei Igdir FK (liga secundă) a reușit un gol spectaculos în Cupa Turciei, chiar în ajunul Crăciunului.

Rotariu evoluează la echipa din orașul cu aproximativ 100.000 de locuitori din vara acestui an, după ce a plecat de la Ankaragucu.

Dorin Rotariu, gol spectaculos în Cupa Turciei

Rotariu a început pe banca de rezerve meciul dintre Igdir și Aliaga, disputat în faza grupelor din Cupa Turciei, însă a fost introdus pe teren în minutul 64, iar impactul său a fost unul instant.

Mijlocașul a marcat un gol superb în minutul 74, după ce a luat pe cont propriu o acțiune inițiată în flancul drept al atacului.

Rotariu și-a evitat adversarii, a ajuns în centru și a tras puternic la poartă. Șutul său s-a oprit direct în vinclu, portarul fiind un simplu spectator.

Acesta a fost al doilea gol marcat de Dorin Rotariu pentru Igdir FK, în 17 meciuri jucate în acest sezon.

Igdir FK - Aliaga 2-2 , în Cupa Turciei

Au marcat: Ozcan '38, Rotariu '73 / Cetin '37, Ozek '90

🔥 ROTARIU'DAN ADRESE TESLİM BİR GOL!



🟢⚪️ Iğdır FK, Dorin Rotariu'nun golüyle Aliağa FK karşısında skoru 2-1'e getirdi.#ZTK pic.twitter.com/NrtnmoKZgc — A Spor (@aspor) December 24, 2025

Echipa lui Denis Rotariu face parte din Grupa B în Cupa Turciei, alături de Genclerbirligi, Konyaspor, Aliaga, Samsunspor, Eyupsor, Bodrumspor și Antalyaspor.

În sferturi se califică primele două clasate din cele trei grupe și cele mai bune două formații care termină pe locul 3.

În liga secundă din Turcia, Igdir FK ocupă locul 7, poziție care duce la barajul de promovare, acesta fiind obiectivul echipei.

300.000 de euro este cota lui Dorin Rotariu, conform Transfermarkt

Igdir FK este a zecea echipă din cariera lui Dorin Rotariu, fotbalist în vârstă de 30 de ani. Plecat din România în 2017, acesta a jucat în țări precum Belgia, Kazakhstan, Bulgaria, Grecia și Turcia.

Echipele la care a fost legitimat Dorin Rotariu: Dinamo, Club Brugge, Mouscron, AZ Alkmaar, Astana, Ludogorets, Atromitos, FCSB și Ankaragucu.

