Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Radu Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham după fix doi ani.

Un oficial extrem de important pentru el la Juventus și care l-a adus în Premier League l-ar influența să se întoarcă în Serie A.

Clubul italian unde ar putea lucra din nou împreună.

Radu Drăgușin, 23 de ani, e din ianuarie 2024 la Tottenham.

Sezonul trecut, a jucat foarte mult în perioada de toamnă-iarnă, 28 de meciuri în toate competițiile, inclusiv în Europa League, competiție pe care Spurs au câștigat-o.

Europa League, competiția și pozitivă, și negativă pentru Drăgușin la Tottenham

A fost primul trofeu al londonezilor după 17 ani și primul lor triumf continental după mai mult de patru decenii. Cuceriseră precedenta Cupă UEFA în 1984.

În Europa League, stoperul a fost eliminat chiar de la primul meci, în fața lui Qarabag, fiind suspendat la următorul, cu Ferencvaros, jucând ulterior în toate celelalte șase partide ale fazei principale.

Radu Drăgușin, în meciul cu Elfsborg, în care s-a accidentat, pe 30 ianuarie. Foto: Imago

În ultima, împotriva lui Elfsborg, s-a accidentat grav la genunchiul drept, ruptură a ligamentului încrucișat anterior, ratând întreg 2025.

479 de minute a jucat Radu Drăgușin (șapte întâlniri, cinci integralist) în ediția trecută de Europa League

Paratici e în centrul discuțiilor legate de Drăgușin

Acum, este posibil ca „tricolorul” să plece de la Tottenham și să revină în Italia, pentru a prinde naționala și barajul CM contra Turciei.

Fundașul central are oferte. Potrivit site-ului Firenze Viola, Fiorentina a făcut o propunere concretă în noiembrie, dar Tottenham a refuzat-o atunci.

Cei doi directori sportivi ai lui Tottenham: Fabio Paratici (dreapta) și Johan Lange. Foto: Imago

Situația s-ar putea schimba însă în acest mercato de iarnă.

Un oficial important e în centrul discuțiilor legate de Drăgușin. Italianul Fabio Paratici, 53 de ani, l-a susținut cel mai mult pe Radu când era la Juventus și tot el a influențat decisiv transferul său la Tottenham.

22 de milioane de euro valorează momentan Drăgușin, cotă scăzută de Transfermarkt în această lună cu 3 milioane

Îl convinge Paratici să lase Tottenham pentru Fiorentina?

În ianuarie, se așteaptă ca Paratici să schimbe cluburile, să lase postul de director sportiv la Tottenham pentru aceeași funcție la Fiorentina.

Și tocmai directorul italian să-l convingă pe Drăgușin să accepte mutarea pe „Artemio Franchi”. Împrumut cu opțiune de cumpărare.

Fanii Fiorentinei, pe stadionul echipei toscane. Foto: Imago

Paratici vine la Florența pentru a salva marea echipă italiană, aflată într-un moment delicat, pe ultimul loc în campionat. Dar situația nu e disperată.

Viola are doar cinci puncte de recuperat momentan ca să fie deasupra liniei roșii, și ultimul rezultat, prima sa victorie în Serie A 2025-2026, dă speranțe: 5-1 acasă cu Udinese.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport