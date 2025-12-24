Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”

Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru, a povestit un episod de rasism cu care s-a confruntat, recent, la Mediaș.

Brazilianul a fost invitatul podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.

Eric a ajuns în România în anul 2007, atunci când a fost transferat de Gaz Metan Mediaș. Ulterior, acesta s-a stabilit definitiv în orașul din județul Sibiu.

Cum a fost Eric de Oliveira afectat de rasismul din România

Eric a dezvăluit că nu doar el a fost victima rasismului, ci și familia sa, în special cei doi fii ai săi.

Eric: Eram o noutate în Mediaș în 2007. (...) Vedeam că se uitau la mine copiii mici, fetele frumoase, femeile mai în vârstă, bătrâne. Se uitau la mine ca la…

GOLAZO.ro: Ca la o curiozitate.

Eric: Eu mă gândeam „ce băiat frumos sunt, cred că o să fac ravagii pe aici”. Și dintr-o dată a venit o fată și zice „Poți să te ating?”. Am rămas așa, „bă, ce naiba e asta?”. „Pot să te ating?”. „Da”. Și o făcut „iooooi, nu iasă!”. Ea a crezut că o să iasă culoarea! Atunci mi-am dat seama: „Băă, ăștia n-au văzut negri, mă!”. Și atunci nu am luat asta ca pe rasism. Dar mi s-a întâmplat și așa ceva.

(...) Uite, zilele astea în Mediaș eram cu copilașul meu, cu Anthony, care-i mai negruț, mai creț. Și era un bătrân, nici nu-l judec… Am intrat în taxi să mergem la stadion și a intrat Anthony primul, bătrânul (n.r. șoferul) s-a uitat și a zis „ieși”. Și eu zic „poftim?!?”. „Ieși afară”.

GOLAZO.ro: Asta ți s-a întâmplat acum, spui?

Eric: Acum, recent! Și n-am mai putut să mă abțin, l-am înjurat de toate… Nu m-am mai abținut. (...) L-a văzut pe copilul meu mai negruț și… (...) Ce-o fi crezut el în mintea lui, că eu sunt rom, că eu sunt negru, că sunt african, nepalez...

GOLAZO.ro: Dar asta nu înseamnă automat și că ești un om de rea-credință. Sunt oameni răi în toate etniile și în toate națiile.

Eric: (...) De exemplu, am fost la Bistrița (...). Și eram tot cu copilașul meu, astă-vară. El vara e mai negru decât de obicei. Ca să-ți dai seama, copiii mei în România sunt negri și când merg în Brazilia, sunt albi pe lângă brazilieni. Ca să vezi diferență. (...) Și zice „tati, poți să mă joc în trambulină?”. „Da, du-te”. S-a dus în trambulină și după un minut a venit plângând. (...) Și a zis că niște copii i-au zis „du-te de aici, țigane!” (...) Dacă era băiatul cel mare (n.r. Deric), eu cred că îi bătea pe toți trei. Cel mare deja e blindat. Adică nu să se bată, dar eu le-am zis „băi, trebuie să vă apărați, mă”. (...)

GOLAZO.ro: Dar, de exemplu, în Ucraina ți s-au întâmplat evenimente de genul ăsta?

Eric: (...) Niște înjurături pe acolo… Români au o imagine de-asta de Doamne ferește. Gen orice femeie e escortă și orice bărbat e hoț.

