„Rușinos!” Dorinel Munteanu, mesaj după umilința cu Rapid: „Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele”

În urma eșecului în fața Rapidului, Hermannstadt se menține pe locul 15, poziție de retrogradare, cu doar 17 puncte acumulate.

Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, își asumă întreaga vină pentru eșecul în fața Rapidului.

„La acest scor nu prea avem foarte multe să spunem, sigur. Dacă mă iau după scor, cred că la toate cele trei goluri și la câteva șanse pe care le-a mai avut Rapidul, le-am făcut cadouri. Băieții au prins o zi proastă. O zi proastă în care eu sunt responsabil pentru rezultat.

Îmi asum rezultatul, acest rezultat negativ. Voi discuta cu băieții ce trebuie să facem foarte rapid la următorul joc (n.r. - cu FC Argeș), pentru că astăzi s-au făcut foarte multe greșeli individuale.

Vom discuta mâine ce avem de discutat. Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele. Azi am făcut greșeli într-o singură repriză cât în toate jocurile de când sunt eu aici. Asta e situația”, a declarat Dorinel Munteanu la Prima Sport.

Dorinel Munteanu: „Rapidul nu ne-a pus absolut nicio problemă”

„Nu-i cazul să enumăr cine a făcut acele greșeli, dar nu ne-am bătut singuri, dacă pot să spun așa, pentru că am început foarte bine jocul.

Rapidul nu ne-a pus absolut nicio problemă, am avut și noi ocaziile noastre. Dacă marcam, poate altul era jocul.

Rapidul ne-a pus puțină presiune și greșelile individuale au ieșit în evidență. E rușinos pentru ceea ce am făcut astăzi.

Îmi asum încă o dată responsabilitatea. Îmi cer iertare suporterilor, dar, totuși, luptăm până la capăt. Sunt convins că fața echipei la meciul cu Piteștiul (n.r. - FC Argeș) va fi alta”, a mai adăugat Dorinel Munteanu.

Pentru Hermannstadt urmează duelul cu FC Argeș de vineri, 6 februarie, de la ora 17:00, din etapa 25 din Liga 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 25 48 2 U Craiova 24 46 3 Dinamo 24 45 4 U Cluj 25 42 5 FC Argeș 25 40 6 FC Botoșani 24 39 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 24 37 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 25 24 13 Unirea Slobozia 25 21 14 Csikszereda 24 19 15 Hermannstadt 25 17 16 Metaloglobus 24 11

