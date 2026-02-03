„Rușinos!” Dorinel Munteanu, mesaj după umilința cu Rapid: „Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele” +9 foto
Superliga

„Rușinos!” Dorinel Munteanu, mesaj după umilința cu Rapid: „Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele”

  • Hermannstadt - Rapid 0-3. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul sibienilor, și-a asumat întreaga vină pentru eșecul echipei sale.

În urma eșecului în fața Rapidului, Hermannstadt se menține pe locul 15, poziție de retrogradare, cu doar 17 puncte acumulate.

Hermannstadt - Rapid 0-3. Dorinel Munteanu: „Sunt responsabil pentru rezultat”

Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, își asumă întreaga vină pentru eșecul în fața Rapidului.

„La acest scor nu prea avem foarte multe să spunem, sigur. Dacă mă iau după scor, cred că la toate cele trei goluri și la câteva șanse pe care le-a mai avut Rapidul, le-am făcut cadouri. Băieții au prins o zi proastă. O zi proastă în care eu sunt responsabil pentru rezultat.

Îmi asum rezultatul, acest rezultat negativ. Voi discuta cu băieții ce trebuie să facem foarte rapid la următorul joc (n.r. - cu FC Argeș), pentru că astăzi s-au făcut foarte multe greșeli individuale.

Vom discuta mâine ce avem de discutat. Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele. Azi am făcut greșeli într-o singură repriză cât în toate jocurile de când sunt eu aici. Asta e situația”, a declarat Dorinel Munteanu la Prima Sport.

Dorinel Munteanu: „Rapidul nu ne-a pus absolut nicio problemă”

„Nu-i cazul să enumăr cine a făcut acele greșeli, dar nu ne-am bătut singuri, dacă pot să spun așa, pentru că am început foarte bine jocul.

Rapidul nu ne-a pus absolut nicio problemă, am avut și noi ocaziile noastre. Dacă marcam, poate altul era jocul.

Rapidul ne-a pus puțină presiune și greșelile individuale au ieșit în evidență. E rușinos pentru ceea ce am făcut astăzi.

Îmi asum încă o dată responsabilitatea. Îmi cer iertare suporterilor, dar, totuși, luptăm până la capăt. Sunt convins că fața echipei la meciul cu Piteștiul (n.r. - FC Argeș) va fi alta”, a mai adăugat Dorinel Munteanu.

VIDEO. Golul lui Grameni din Hermannstadt - Rapid 0-3

Pentru Hermannstadt urmează duelul cu FC Argeș de vineri, 6 februarie, de la ora 17:00, din etapa 25 din Liga 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2548
2U Craiova2446
3Dinamo2445
4U Cluj2542
5FC Argeș2540
6FC Botoșani2439
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2437
9CFR Cluj2435
10Farul2434
11FCSB2434
12Petrolul2524
13Unirea Slobozia2521
14Csikszereda2419
15Hermannstadt2517
16Metaloglobus2411

