Lucescu, evadare din spital Internat în 1992, după un preinfarct, „Il Luce” s-a ascuns în tribune și a condus Brescia printr-o stație de emisie-recepție
Mircea Lucescu a antrenat Brescia în perioada 1991-1996 (foto: Imago)
Lucescu, evadare din spital Internat în 1992, după un preinfarct, „Il Luce” s-a ascuns în tribune și a condus Brescia printr-o stație de emisie-recepție

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.02.2026, ora 23:19
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 08:55
  • „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți”, a transmis Mircea Lucescu din spital.
  • Cu gândul la barajul cu Turcia din 26 martie 2026, „Il Luce” amintește de modul în care, în 1992, a condus Brescia din tribune după un preinfarct. Atunci avea 47 de ani.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, e internat la Spitalul Universitar din București, iar starea lui, conform mai multor surse medicale consultate de GOLAZO.ro, nu este deloc bună.

Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos..."
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos..."
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos..."

În 1992, Mircea Lucescu a evadat din spital și a condus Brescia din tribune

Din acest motiv, prezența lui „Il Luce” la meciul de baraj din 26 martie cu Turcia este incertă, iar FRF se gândește deja la o variantă de rezervă, un alt selecționer care să preia totul din mers în situația în care Mircea Lucescu n-ar putea conduce naționala.

Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație. Mircea Lucescu, selecționer România, prin intermediul frf.ro

Nu este prima dată când Mircea Lucescu se confruntă cu probleme medicale care i-au afectat ritmul de lucru. De-a lungul carierei, renumitul antrenor a trecut prin mai multe momente critice, dar a ales să continue să antreneze, asumându-și riscuri pe care puțini le-ar fi acceptat.

Un episod devenit legendar este cel din 1992, când Mircea Lucescu, pe atunci antrenor la Brescia, a suferit un preinfarct chiar la antrenament. Avea doar 47 de ani. A fost internat de urgență, direct la reanimare, cu o zi înaintea meciului cu Pescara.

Ioan Chirilă: „Pentru Lucescu o eventuală inactivitate ar fi egală cu moartea”

Regretatul gazetar sportiv Ioan Chirilă surprinde tensiunea acelor momente în cartea „Lucescu”:

„Noaptea târziu am găsit-o la telefon pe Neli, soția lui Mircea Lucescu. Era speriată. «Nu se știe cât e de grav». Mă gândesc că pentru Lucescu o eventuală inactivitate ar fi egală cu moartea.

A doua zi era meciul cu Pescara. Am așteptat Pronosportul. A câștigat Brescia, 1-0 din penalty”.

Golul victoriei a fost marcat de Florin Răducioiu, care obținuse și lovitura de la 11 metri.

În acel moment, scrie Ioan Chirilă, „galeria Bresciei a început să scandeze: «Mircea Lucescu, un dolore non ti puo fermare! Sei grande!» (O durere nu te poate opri. Ești mare! - în traducere liberă)”.

VIDEO. Rezumatul meciului Brescia - Pescara (1-0) din 1992

Marele stres e de vină”

În ziua meciului, la spitalul civil din Brescia s-a format o adevărată „gardă” care să-l protejeze pe Lucescu și să controleze informațiile.

„Erau soția lui Mircea (Neli), un ziarist de la «Brescia Oggi» (Edoardo Piovani) și secretarul Bresciei (Franco Pompili). Cei din «gardă» au organizat un adevărat filtru, preocupați să asculte doar ei transmisia radio.

Mai mult, au folosit și o stratagemă, modificând ceasul cu o oră, pentru ca așteptarea acestui bolnav nebun să fie mai scurtă.

Dar Lucescu nu avea astâmpăr, în pofida recomandărilor făcute de medicii de la reanimare. Cauza accidentului? «Nu e fumător, nu bea. Doar marele stres e de vină»”.

Ferit de vizitatori

Ioan Chirilă continuă povestirea: „Pe adresa spitalului sosesc telegrame-fulger. Transmite urări de sănătate primarul Bresciei. Transmit colegii antrenori - Capello, Masifredi, Ranieri, Bagnoli. Jucătorii de la Pisa sună la telefon.

Boniperti însuși, directorul lui Juventus, e în contact permanent cu Gino Corioni. În sfârșit, sosește mesajul cel mai frumos: golul lui Răducioiu. Îi este comunicat lui Mircea cu infinite precauții”.

După meci, oficialii Bresciei l-au vizitat pe Mircea Lucescu. Ioan Chirilă: „Imediat după joc Corioni, împreună cu directorul sportiv Tomei, s-au dus la spital, ca să vadă care-i situația.

Medicul i-a întâmpinat și le-a cerut să nu intre la bolnav: «Le sue condizioni sono stationarie; optimismo e cautela»”. Adică, starea lui este stabilă; optimism și prudență.

Mircea Lucescu: „Am o meserie în care riscul e trecut în caietul de sarcini”

Partea memorabilă abia acum urmează: „Dar medicii i-au recomandat o pauză de cel puțin o lună. Mircea a respins imediat, în gând, această restricție. Nu s-ar fi numit Lucescu dacă…

La meciul cu Foggia a evadat pur și simplu, a făcut rost de un aparat de radio emisie-recepție, a tras un fular în jurul gâtului și a urcat în tribună, sus, cât mai sus, ca să nu fie văzut.

A făcut imediat legătura cu Moro și a condus echipa din vârful tribunei. A fost un mare risc, dar, vorba lui, «am o meserie în care riscul e trecut în caietul de sarcini».

După acest contrașoc, starea sănătății lui a început să se amelioreze. Mircea a continuat să evite băutura.

Mi-a spus că are colesterolul mărit - tot stresul - că medicii i-au spus să fie precaut, deoarece s-ar putea întâmpla ca accidentul vascular să revină după cinci ani… În cazul lui Lucescu nu poate fi vorba de precauție”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei mircea lucescu Meciul Turcia Romania internat in spital
