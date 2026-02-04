Liga 1, etapa #25 LIVE de la 16:00 » Metaloglobus - Csikszereda. Clasamentul actualizat

Metaloglobus va juca împotriva celor de la Csikszereda, astăzi de la ora 16:00, în etapa #25 din Liga 1.

UTA Arad o va întâlni pe CFR Cluj, de la ora 18:00.

Ultimul meci al zilei va fi cel dintre Farul Constanța și Dinamo, care va avea loc la 20:30.

Universitatea Craiova a început etapa intermediară din poziția de lider al Superligii, în timp ce FCSB, campioana en-titre, continuă cursa pentru un loc de play-off, fiind la cinci puncte în spatele Universității Cluj, echipa de pe locul 6.

Marți, Rapid a câștigat meciul cu Hermannstadt cu scorul de 3-0. Petrolul Ploiești a câștigat meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-0, iar U Cluj s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș.

Astăzi, 4 februarie:

Metaloglobus - Csikszereda, live de la 16:00

Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

UTA Arad - CFR Cluj, live de la 18:00

Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad - Arad)

Farul Constanța - Dinamo, live de la 20:30

Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - teren principal (Ovidiu - Constanţa)

Joi, 5 februarie

Universitatea Craiova - Oțelul Galați, live de la 18:00

Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova - Dolj)

FCSB - FC Botoșani, live de la 20:30

Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)

S-au jucat:

FC Hermannstadt - Rapid 0-3

Au marcat: Ciobotariu ('27), Grameni ('70), Jambor ('83)

Min. 83 - GOL Rapid (0-3). Jambor și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, după un contraatac perfect al giuleștenilor. Petrila a pornit în forță pe partea stângă, a scăpat de doi jucători sibieni și i-a pasat excelent în careu slovacului, care a înscris fără probleme.

Min. 70 - GOL Rapid (0-2). Grameni a înscris un gol excepțional, de la mare distanță. După o pasă greșită a lui Muțiu, jucătorul giuleștenilor l-a lobat perfect pe portar cu un șut de la peste 30 de metri, în stilul golului marcat de Gică Hagi în meciul România - Columbia de la CM 1994.

Min. 60 - Alex Dobre a ratat penalty-ul, după intervenția incredibilă a lui Muțiu.

Min. 59 - Rapid primește un penalty, după ce Claudiu Petrila a fost faultat în careu de Stancu.

Min. 27 - GOL Rapid (0-1). Denis Ciobotariu a înscris după ce a primit mingea în careu și a șutat din întoarcere. Căbuz, portarul gazdelor, a atins mingea, dar nu a fost de ajuns pentru a evita golul.

Min. 4 - Șutul lui Dragoș Albu din afara careului lovește bara transversală a porții lui Marian Aioani. Portarul Rapidului, prins pe picior greșit.

Echipele de start:

Hermannstadt: Căbuz - Stancu, Karo, Stoica, Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Albu - Chițu, Nkama, Neguț

Hermannstadt: Căbuz - Stancu, Karo, Stoica, Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Albu - Chițu, Nkama, Neguț
Rezerve: Muțiu, Pop, Antwi, Bârstean, Bejan, Issah, Oroian, Ritivoi, Simba, Tavares Silva, Buș, Gjogjievski

Antrenor: Dorinel Munteanu

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila

Rezerve: Iliev, Briciu, Bolgado, Manea, Sălceanu, Vulturar, G. Gheorghe, Șucu, Hazrollaj, Jambor, Moruțan, Paraschiv

Antrenor: Constantin Gâlcă

Arbitru: Viorel Nicușor Flueran. Asistenți: Mihai Marius Marica, Romică Bîrdeș. Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru. Asistent VAR: Stelian Slabu

Stadion: Municipal (Sibiu)

Universitatea Cluj - FC Argeș, 3-1

Au marcat: Macalou ('12, '84), Stanojev ('64) / Sierra ('66)

Echipele de start:

U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Miguel Silva - Simion - Bic, Nistor - Macalou, Trică, Mendy

Rezerve: Coșa - Chinteș, Cisse, Toșca, Chipciu, Codrea, Drammeh, Stanojev, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Taiwo

Antrenor: Cristiano Bergodi

FC Argeș: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Borța - Rață, Seto, Sierra, Emmers - Pîrvu, Brobbey

Rezerve: Straton - Tofan, Briceag, Garutti, Rădescu, Blacaig, Bettaieb, Moldoveanu, Micovschi, Matos, Manole

Antrenor: Bogdan Andone

Arbitru: Marcel Bîrsan. Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac, Alexandru Vodă. Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache. Arbitru AVAR: Marius Omuț

Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)

Petrolul Ploiești - Unirea Slobozia 1-0

A marcat: Ricardinho ('90+2)

Echipele de start:

Petrolul: Bălbărău - Veiga, Papp, Roche, A. Dumitrescu - Jyry, Dulca, Dongmo - R. Pop, Grozav, V. Gheorghe

Rezerve: Krell, Ignat, Soares, Prce, Rodrigues, Hanca, Boțogan, Mateiu, Dumitrache, I. Paraschiv, Hermann, Chică Roșă
Antrenor: Eugen Neagoe

Krell, Ignat, Soares, Prce, Rodrigues, Hanca, Boțogan, Mateiu, Dumitrache, I. Paraschiv, Hermann, Chică Roșă Antrenor: Eugen Neagoe

Unirea Slobozia: Rusu - Safronov, Orozco, Tsoungui, Șerbănică - V. Pop, Lungu, A. Albu - Dulceam Espinosa, Papeau

Rezerve: R. Popa, Dorobanțu, Ibrian, C. Toma, Lemnaru, Vlăsceanu, Dragu, Bărbuț, Dahan, Said, Ponde

Antrenor: Andrei Prepeliță

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici. Asistenți: Mircea Mihail Grigoriu, Alexandru Filip. Arbitru VAR: Sorin Costreie. Arbitru AVAR: Andrei Antonie

Stadion: „Ilie Oană" (Ploieşti)

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 25 48 2 U Craiova 24 46 3 Dinamo 24 45 4 U Cluj 25 42 5 FC Argeș 25 40 6 FC Botoșani 24 39 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 24 37 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 25 24 13 Unirea Slobozia 25 21 14 Csikszereda 24 19 15 Hermannstadt 25 17 16 Metaloglobus 24 11

