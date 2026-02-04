Liga 1, etapa #25 LIVE de la 16:00 » Metaloglobus - Csikszereda. Clasamentul actualizat +12 foto
fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Liga 1, etapa #25 LIVE de la 16:00 » Metaloglobus - Csikszereda. Clasamentul actualizat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 08:55
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 09:00
  • Metaloglobus va juca împotriva celor de la Csikszereda, astăzi de la ora 16:00, în etapa #25 din Liga 1.
  • UTA Arad o va întâlni pe CFR Cluj, de la ora 18:00.
  • Ultimul meci al zilei va fi cel dintre Farul Constanța și Dinamo, care va avea loc la 20:30.
  • Toate meciurile sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova a început etapa intermediară din poziția de lider al Superligii, în timp ce FCSB, campioana en-titre, continuă cursa pentru un loc de play-off, fiind la cinci puncte în spatele Universității Cluj, echipa de pe locul 6.

Mititelu o ajută pe FCSB Echipa lui Gigi Becali profită de conflictul dintre olteni, înaintea dublei de foc cu Universitatea, din Cupa României și Superliga
Citește și
Mititelu o ajută pe FCSB Echipa lui Gigi Becali profită de conflictul dintre olteni, înaintea dublei de foc cu Universitatea, din Cupa României și Superliga
Citește mai mult
Mititelu o ajută pe FCSB Echipa lui Gigi Becali profită de conflictul dintre olteni, înaintea dublei de foc cu Universitatea, din Cupa României și Superliga

Marți, Rapid a câștigat meciul cu Hermannstadt cu scorul de 3-0. Petrolul Ploiești a câștigat meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-0, iar U Cluj s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș.

Astăzi, 4 februarie:

Metaloglobus - Csikszereda, live de la 16:00

  • Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

UTA Arad - CFR Cluj, live de la 18:00

  • Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad - Arad)

Farul Constanța - Dinamo, live de la 20:30

  • Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - teren principal (Ovidiu - Constanţa)

Joi, 5 februarie

Universitatea Craiova - Oțelul Galați, live de la 18:00

  • Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova - Dolj)

FCSB - FC Botoșani, live de la 20:30

  • Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)

S-au jucat:

FC Hermannstadt - Rapid 0-3

  • Au marcat: Ciobotariu ('27), Grameni ('70), Jambor ('83)

Min. 83 - GOL Rapid (0-3). Jambor și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, după un contraatac perfect al giuleștenilor. Petrila a pornit în forță pe partea stângă, a scăpat de doi jucători sibieni și i-a pasat excelent în careu slovacului, care a înscris fără probleme.

Hagi ar fi mândru! VIDEO. Grameni a înscris golul anului în Liga 1! Șut de la aproape 40 de metri, în stilul bijuteriei „Regelui” din meciul cu Columbia
Citește și
Hagi ar fi mândru! VIDEO. Grameni a înscris golul anului în Liga 1! Șut de la aproape 40 de metri, în stilul bijuteriei „Regelui” din meciul cu Columbia
Citește mai mult
Hagi ar fi mândru! VIDEO. Grameni a înscris golul anului în Liga 1! Șut de la aproape 40 de metri, în stilul bijuteriei „Regelui” din meciul cu Columbia

Min. 70 - GOL Rapid (0-2). Grameni a înscris un gol excepțional, de la mare distanță. După o pasă greșită a lui Muțiu, jucătorul giuleștenilor l-a lobat perfect pe portar cu un șut de la peste 30 de metri, în stilul golului marcat de Gică Hagi în meciul România - Columbia de la CM 1994.

Min. 60 - Alex Dobre a ratat penalty-ul, după intervenția incredibilă a lui Muțiu.

Penalty-ul ratat de Alex Dobre în meciul Hermannstadt - Rapid. Foto: captură/Prima Sport 1
Penalty-ul ratat de Alex Dobre în meciul Hermannstadt - Rapid. Foto: captură/Prima Sport 1

Galerie foto (12 imagini)

Penalty-ul ratat de Alex Dobre în meciul Hermannstadt - Rapid. Foto: captură/Prima Sport 1 Penalty-ul ratat de Alex Dobre în meciul Hermannstadt - Rapid. Foto: captură/Prima Sport 1 Penalty-ul ratat de Alex Dobre în meciul Hermannstadt - Rapid. Foto: captură/Prima Sport 1 Penalty-ul ratat de Alex Dobre în meciul Hermannstadt - Rapid. Foto: captură/Prima Sport 1 Penalty-ul ratat de Alex Dobre în meciul Hermannstadt - Rapid. Foto: captură/Prima Sport 1
+12 Foto
labels.photo-gallery

Min. 59 - Rapid primește un penalty, după ce Claudiu Petrila a fost faultat în careu de Stancu.

Min. 27 - GOL Rapid (0-1). Denis Ciobotariu a înscris după ce a primit mingea în careu și a șutat din întoarcere. Căbuz, portarul gazdelor, a atins mingea, dar nu a fost de ajuns pentru a evita golul.

Min. 4 - Șutul lui Dragoș Albu din afara careului lovește bara transversală a porții lui Marian Aioani. Portarul Rapidului, prins pe picior greșit.

Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures
Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures

Galerie foto (9 imagini)

Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures Hermannstadt - Rapid FOTO Sport Pictures
+9 Foto
labels.photo-gallery

Echipele de start:

  • Hermannstadt: Căbuz - Stancu, Karo, Stoica, Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Albu - Chițu, Nkama, Neguț
  • Rezerve: Muțiu, Pop, Antwi, Bârstean, Bejan, Issah, Oroian, Ritivoi, Simba, Tavares Silva, Buș, Gjogjievski
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila
  • Rezerve: Iliev, Briciu, Bolgado, Manea, Sălceanu, Vulturar, G. Gheorghe, Șucu, Hazrollaj, Jambor, Moruțan, Paraschiv
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Arbitru: Viorel Nicușor Flueran. Asistenți: Mihai Marius Marica, Romică Bîrdeș. Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru. Asistent VAR: Stelian Slabu
  • Stadion: Municipal (Sibiu)

Universitatea Cluj - FC Argeș, 3-1

  • Au marcat: Macalou ('12, '84), Stanojev ('64) / Sierra ('66)
A ratat din doi metri! FOTO. Macalou, execuție șocantă în meciul cu FC Argeș » Avea toată poarta la dispoziție
Citește și
A ratat din doi metri! FOTO. Macalou, execuție șocantă în meciul cu FC Argeș » Avea toată poarta la dispoziție
Citește mai mult
A ratat din doi metri! FOTO. Macalou, execuție șocantă în meciul cu FC Argeș » Avea toată poarta la dispoziție

Echipele de start:

  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Miguel Silva - Simion - Bic, Nistor - Macalou, Trică, Mendy
  • Rezerve: Coșa - Chinteș, Cisse, Toșca, Chipciu, Codrea, Drammeh, Stanojev, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Taiwo
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • FC Argeș: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Borța - Rață, Seto, Sierra, Emmers - Pîrvu, Brobbey
  • Rezerve: Straton - Tofan, Briceag, Garutti, Rădescu, Blacaig, Bettaieb, Moldoveanu, Micovschi, Matos, Manole
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Arbitru: Marcel Bîrsan. Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac, Alexandru Vodă. Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache. Arbitru AVAR: Marius Omuț
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)

Galerie foto (5 imagini)

Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures
+5 Foto
labels.photo-gallery

Petrolul Ploiești - Unirea Slobozia 1-0

  • A marcat: Ricardinho ('90+2)

Echipele de start:

  • Petrolul: Bălbărău - Veiga, Papp, Roche, A. Dumitrescu - Jyry, Dulca, Dongmo - R. Pop, Grozav, V. Gheorghe
  • Rezerve: Krell, Ignat, Soares, Prce, Rodrigues, Hanca, Boțogan, Mateiu, Dumitrache, I. Paraschiv, Hermann, Chică Roșă
  • Antrenor: Eugen Neagoe
  • Unirea Slobozia: Rusu - Safronov, Orozco, Tsoungui, Șerbănică - V. Pop, Lungu, A. Albu - Dulceam Espinosa, Papeau
  • Rezerve: R. Popa, Dorobanțu, Ibrian, C. Toma, Lemnaru, Vlăsceanu, Dragu, Bărbuț, Dahan, Said, Ponde
  • Antrenor: Andrei Prepeliță
  • Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici. Asistenți: Mircea Mihail Grigoriu, Alexandru Filip. Arbitru VAR: Sorin Costreie. Arbitru AVAR: Andrei Antonie
  • Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti)

Galerie foto (3 imagini)

Petrolul Ploiești - Unirea Slobozia FOTO Sport Pictures Petrolul Ploiești - Unirea Slobozia FOTO Sport Pictures Petrolul Ploiești - Unirea Slobozia FOTO Sport Pictures
+3 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2548
2U Craiova2446
3Dinamo2445
4U Cluj2542
5FC Argeș 2540
6FC Botoșani2439
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2437
9CFR Cluj2435
10Farul2434
11FCSB2434
12Petrolul2524
13Unirea Slobozia2521
14Csikszereda2419
15Hermannstadt2517
16Metaloglobus2411

Citește și

„Fac o scrisoare către guvern”   Gigi Becali,  despre problemele cu noul transfer al lui FCSB: „Trebuie să intervin ca parlamentar”
Superliga
22:13
„Fac o scrisoare către guvern” Gigi Becali, despre problemele cu noul transfer al lui FCSB: „Trebuie să intervin ca parlamentar”
Citește mai mult
„Fac o scrisoare către guvern”   Gigi Becali,  despre problemele cu noul transfer al lui FCSB: „Trebuie să intervin ca parlamentar”
Mutu, verdict dur „Briliantul” nu crede că FCSB și CFR vor merge în play-off: „O să avem un sezon istoric”
Superliga
20:56
Mutu, verdict dur „Briliantul” nu crede că FCSB și CFR vor merge în play-off: „O să avem un sezon istoric”
Citește mai mult
Mutu, verdict dur „Briliantul” nu crede că FCSB și CFR vor merge în play-off: „O să avem un sezon istoric”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
dinamo bucuresti Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 rapid fcsb etapa 25
Știrile zilei din sport
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
03.02
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Citește mai mult
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Tenis
03.02
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Citește mai mult
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Campionate
03.02
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Tenis
03.02
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Citește mai mult
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:06
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
10:13
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”
11:19
Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”
 Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”
10:39
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Top stiri din sport
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
03.02
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Nationala
03.02
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Citește mai mult
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Superliga
03.02
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Citește mai mult
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”

Echipe/Competiții

fcsb 96 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 25 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 14

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
04.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share