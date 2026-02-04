Liga 1, etapa #25 LIVE de la 16:00 » Metaloglobus - Csikszereda. Clasamentul actualizat

- Metaloglobus va juca împotriva celor de la Csikszereda, astăzi de la ora 16:00, în etapa #25 din Liga 1.
- UTA Arad o va întâlni pe CFR Cluj, de la ora 18:00.
- Ultimul meci al zilei va fi cel dintre Farul Constanța și Dinamo, care va avea loc la 20:30.
- Toate meciurile sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Universitatea Craiova a început etapa intermediară din poziția de lider al Superligii, în timp ce FCSB, campioana en-titre, continuă cursa pentru un loc de play-off, fiind la cinci puncte în spatele Universității Cluj, echipa de pe locul 6.
Marți, Rapid a câștigat meciul cu Hermannstadt cu scorul de 3-0. Petrolul Ploiești a câștigat meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-0, iar U Cluj s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș.
Astăzi, 4 februarie:
Metaloglobus - Csikszereda, live de la 16:00
- Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)
UTA Arad - CFR Cluj, live de la 18:00
- Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad - Arad)
Farul Constanța - Dinamo, live de la 20:30
- Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - teren principal (Ovidiu - Constanţa)
Joi, 5 februarie
Universitatea Craiova - Oțelul Galați, live de la 18:00
- Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova - Dolj)
FCSB - FC Botoșani, live de la 20:30
- Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)
S-au jucat:
FC Hermannstadt - Rapid 0-3
- Au marcat: Ciobotariu ('27), Grameni ('70), Jambor ('83)
Min. 83 - GOL Rapid (0-3). Jambor și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, după un contraatac perfect al giuleștenilor. Petrila a pornit în forță pe partea stângă, a scăpat de doi jucători sibieni și i-a pasat excelent în careu slovacului, care a înscris fără probleme.
Min. 70 - GOL Rapid (0-2). Grameni a înscris un gol excepțional, de la mare distanță. După o pasă greșită a lui Muțiu, jucătorul giuleștenilor l-a lobat perfect pe portar cu un șut de la peste 30 de metri, în stilul golului marcat de Gică Hagi în meciul România - Columbia de la CM 1994.
Min. 60 - Alex Dobre a ratat penalty-ul, după intervenția incredibilă a lui Muțiu.
Min. 59 - Rapid primește un penalty, după ce Claudiu Petrila a fost faultat în careu de Stancu.
Min. 27 - GOL Rapid (0-1). Denis Ciobotariu a înscris după ce a primit mingea în careu și a șutat din întoarcere. Căbuz, portarul gazdelor, a atins mingea, dar nu a fost de ajuns pentru a evita golul.
Min. 4 - Șutul lui Dragoș Albu din afara careului lovește bara transversală a porții lui Marian Aioani. Portarul Rapidului, prins pe picior greșit.
Echipele de start:
- Hermannstadt: Căbuz - Stancu, Karo, Stoica, Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Albu - Chițu, Nkama, Neguț
- Rezerve: Muțiu, Pop, Antwi, Bârstean, Bejan, Issah, Oroian, Ritivoi, Simba, Tavares Silva, Buș, Gjogjievski
- Antrenor: Dorinel Munteanu
- Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila
- Rezerve: Iliev, Briciu, Bolgado, Manea, Sălceanu, Vulturar, G. Gheorghe, Șucu, Hazrollaj, Jambor, Moruțan, Paraschiv
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- Arbitru: Viorel Nicușor Flueran. Asistenți: Mihai Marius Marica, Romică Bîrdeș. Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru. Asistent VAR: Stelian Slabu
- Stadion: Municipal (Sibiu)
Universitatea Cluj - FC Argeș, 3-1
- Au marcat: Macalou ('12, '84), Stanojev ('64) / Sierra ('66)
Echipele de start:
- U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Miguel Silva - Simion - Bic, Nistor - Macalou, Trică, Mendy
- Rezerve: Coșa - Chinteș, Cisse, Toșca, Chipciu, Codrea, Drammeh, Stanojev, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Taiwo
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- FC Argeș: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Borța - Rață, Seto, Sierra, Emmers - Pîrvu, Brobbey
- Rezerve: Straton - Tofan, Briceag, Garutti, Rădescu, Blacaig, Bettaieb, Moldoveanu, Micovschi, Matos, Manole
- Antrenor: Bogdan Andone
- Arbitru: Marcel Bîrsan. Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac, Alexandru Vodă. Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache. Arbitru AVAR: Marius Omuț
- Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
Petrolul Ploiești - Unirea Slobozia 1-0
- A marcat: Ricardinho ('90+2)
Echipele de start:
- Petrolul: Bălbărău - Veiga, Papp, Roche, A. Dumitrescu - Jyry, Dulca, Dongmo - R. Pop, Grozav, V. Gheorghe
- Rezerve: Krell, Ignat, Soares, Prce, Rodrigues, Hanca, Boțogan, Mateiu, Dumitrache, I. Paraschiv, Hermann, Chică Roșă
- Antrenor: Eugen Neagoe
- Unirea Slobozia: Rusu - Safronov, Orozco, Tsoungui, Șerbănică - V. Pop, Lungu, A. Albu - Dulceam Espinosa, Papeau
- Rezerve: R. Popa, Dorobanțu, Ibrian, C. Toma, Lemnaru, Vlăsceanu, Dragu, Bărbuț, Dahan, Said, Ponde
- Antrenor: Andrei Prepeliță
- Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici. Asistenți: Mircea Mihail Grigoriu, Alexandru Filip. Arbitru VAR: Sorin Costreie. Arbitru AVAR: Andrei Antonie
- Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|25
|48
|2
|U Craiova
|24
|46
|3
|Dinamo
|24
|45
|4
|U Cluj
|25
|42
|5
|FC Argeș
|25
|40
|6
|FC Botoșani
|24
|39
|7
|UTA Arad
|24
|38
|8
|Oțelul Galați
|24
|37
|9
|CFR Cluj
|24
|35
|10
|Farul
|24
|34
|11
|FCSB
|24
|34
|12
|Petrolul
|25
|24
|13
|Unirea Slobozia
|25
|21
|14
|Csikszereda
|24
|19
|15
|Hermannstadt
|25
|17
|16
|Metaloglobus
|24
|11