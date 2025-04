„Jucătorii au votat să fiu demis!” Dorinel Munteanu, dezvăluiri uluitoare despre haosul de la Sepsi : „Asta e marea bubă a fotbalului nostru”

Dorinel Munteanu (56 de ani) a oferit prima reacție de după demiterea de la Sepsi.

Antrenorul a dezvăluit faptul că a fost dat afară în urma unui vot al jucătorilor din lot.

De asemenea, fostul internațional acuză faptul că unii jucători de la Sepsi „au linie directă cu patronii”, acesta fiind motivul pentru care ar fi fost demis.

Dorinel Munteanu a stat pe banca lui Sepsi pentru doar o lună și 10 zile, timp în care a adunat un punct.

În condițiile în care echipa se află pe loc de baraj, la patru puncte de primul loc care asigură retrogradarea directă în Liga 2, soluția conducerii celor de la Sepsi pentru a-l demite pe Dorinel Munteanu a fost una ieșită din comun: votul jucătorilor.

Dorinel Munteanu: „În 5 minute, tot lotul a decis că nu mai vrea să lucreze cu mine”

Tehnicianul de 56 de ani a mărturisit că în dimineața zilei de luni, directorul tehnic al echipei, Attila Hadnagy a intrat în vestiarul echipei și a ținut o ședință de doar 5 minute cu echipa, în care a supus la vot dacă Dorinel Munteanu să fie demis.

„N-am mai auzit de o asemenea demitere în fotbalul românesc și nici în cel mondial. Înainte de antrenament, a venit domnul Attila în vestiar și a avut o discuție cu jucătorii, la care eu nu am fost chemat. Ceea ce nu mi s-a părut deloc normal.

Anterior, eu avusesem o întâlnire cu domnul Dioszegi, unde nu am vorbit nimic despre o eventuală despărțire, eu doar i-am spus ce probleme sunt la echipă.

Eu am cuvânt și ce am stabilit la negocierile din martie, așa a rămas. Mai aveam contract pentru încă un an după acest sezon, dar am renunțat la tot. Am primit doar salariile pentru mai și iunie, adică până la sfârșitul acestui campionat”, a transmis Dorinel Munteanu la Digi Sport.

Așa am ajuns că, după acea discuție, a venit domnul Dioszegi să-mi zică faptul că jucătorii i-au spus că nu există chimie între mine și echipă, că ei nu pot să rezoneze cu cerințele mele și că trebuie să ne despărțim. Nu am zis nimic și nici n-am negociat termenii demiterii noastre, cum au apărut tot felul de aberații prin presă. Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu: „Matei, Ștefan, Niczuly erau nemulțumiți că nu mai erau titulari”

Tehnicianul susține că o mare parte din jucătorii din lotul lui Sepsi au fost de partea sa, însă decizia ar fi aparținut câtorva jucători cu experiență din lotul covăsnenilor, printre care Cosmin Matei, Florin Ștefan și Roland Niczuly.

„Din câte știu, mulți au fost de partea mea, dar a contat cuvântul celor mai vechi. Da, poate că erau nemulțumiți Matei, Ștefan, Niczuly, că îi schimbam sau că nu mai erau titulari. Dar fiindcă nu îndeplineau pe teren ceea ce le ceream! În cazul lui Niczuly, mi-am dat seama că el nu acceptă concurența și este lăsat să facă asta de conducerea clubului.

Asta nu e deloc normal. Nu-ți garantează niciun antrenor că joci 90 de minute sau că ești titular de drept. Tu, ca jucător, poți să-l determini să facă asta, prin prestațiile tale. Asta m-a deranjat însă pe mine, linia directă cu patronul!

Nu vreau să reproduc ce mi s-a mai spus și ce am aflat din discuțiile cu unii jucători. Păi, am vrut să schimb sistemul din 4-2-3-1 în 4-3-3 și li s-a părut prea greu de înțeles, deși se modifica doar poziția unui jucător. Poate așa au fost obișnuiți”, a punctat Dorinel Munteanu

Jucătorii dau foarte puțin pentru ce li se oferă. Nu le-am cerut decât să facă ambele faze, să fie agresivi, în limita potențialului lor. Dar li s-a părut că e prea mult și au decis prin vot demiterea mea. Altădată o să fiu mai atent, să iau mai multe informații. Poate m-am pripit. E o lecție și pentru mine! Amară, dar am de învățat din ea. Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu: „Jucătorii au linie directă cu patronii”

Dorinel Munteanu a lăsat de înțeles faptul că anumiți jucători de la Sepsi aveau discuții directe cu conducerea, iar toate planurile sale de viitor în legătură cu lotul erau date mai departe către acești jucători, care ar fi creat un cerc de influență împotriva sa în vestiar.

Nu am venit aici pentru bani, de aceea nu aveam ce să renegociez. Am venit fiindcă au insistat cei de la Sepsi. Ca acum să dea credit unor jucători care poate că au făcut ceva pentru echipă în trecut, dar acum nu mai fac! Dar asta este marea bubă a fotbalului nostru, că jucătorii au linie directă cu patronii și că se poate ajunge la această situație incredibilă, de a demite un antrenor fiindcă nu le convine lor nu știu ce. Dorinel Munteanu

„Dar nu ar trebui să mă surprindă, sunt al treilea antrenor în acest campionat. Probabil, așa se procedează la Sepsi. Cum adică nu făceau față cerințelor mele?! Că nu i-am pus să care saci de nisip sau să urce munții! Problema e că în ultimii ani ei au stat la căldurica din calificarea în play-off, unde n-au avut ambiții să ajungă pe podium. Au jucat așa, fără presiune, au rămas acolo, pe locurile 5-6. În play-out e însă vorba despre supraviețuire, e cu totul altceva, este o competiție mult mai dură.

La început, când am venit, domnul Dioszegi m-a asigurat că am mână liberă, să fac ordine într-un vestiar divizat, dezbinat, care nu mai producea rezultate. Și de aceea sunt frustrat, că a uitat tot ce mi-a spus la început și acum a mers pe mâna jucătorilor nemulțumiți. Ce să schimb, când să schimb? Că nici n-am apucat să identific toate problemele, să discut cu toți jucătorii individual”, a continuat tehnicianul.

Dorinel Munteanu, despre experiența de la Sepsi: „Oamenii din fotbal nu-și respectă cuvântul”

În încheiere, Dorinel Munteanu a catalogat experiența ca antrenor la Sepsi drept una neplăcută și a transmis că s-a convins în legătură cu conducătorii din fotbalul românesc.

Da, am riscat tot și am greșit! A fost o experiență total neplăcută, mă doare ce mi s-a întâmplat. E clar pentru mine, cuvântul oamenilor din fotbal nu se respectă! Mai importante sunt legăturile cu jucătorii. Dorinel Munteanu

„Un singur președinte a avut încredere în mine. Marius Stan. Care a dat jucători afară, dar m-a păstrat pe mine, iar în al doilea an am luat campionatul cu Oțelul.

Am scos maximum din acea echipă! Apoi am preluat-o iar din liga a 3-a și am dus-o în Superligă. Știu cum se fac lucrurile, cum se clădește un vestiar, cu jucători loiali, dispuși să muncească.

Dar aici, la Sepsi, nu mi s-a dat posibilitatea să fac asta. Le doresc să se salveze de la retrogradare, chiar cred că o pot face, dar rămân cu un gust amar după acest episod!”, a concluzionat Dorinel Munteanu.

