Gesturile lui Mbappe au șocat Barcelona Ce spune Real Madrid despre atitudinea starului francez +  Gestul obscen făcut de Pau Cubarsi +9 foto
Mbappe. Foto: Imago
Campionate

Gesturile lui Mbappe au șocat Barcelona Ce spune Real Madrid despre atitudinea starului francez + Gestul obscen făcut de Pau Cubarsi

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.01.2026, ora 10:11
alt-text Actualizat: 12.01.2026, ora 10:45
  • Barcelona - Real Madrid 3-2. Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul madrilenilor, a fost protagonistul unor scene controversate după finala Supercupei Spaniei.
  • Și Pau Cubarsi (18 ani), fundașul Barcelonei, a stârnit controverse după un gest adresat fanilor lui Real Madrid.

Pentru Barcelona au marcat Raphinha, în minutele 36 și 73, și Robert Lewandowski, în minutul 45+4. De partea cealaltă, Real Madrid a punctat prin Vinicius Junior (45+2) și Gonzalo Garcia (45+6).

Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește și
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește mai mult
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid

Pasillo pentru Barcelona? Nici vorbă! Mbappe le-a ordonat colegilor să plece la vestiare!

După fluierul final, înaintea ceremoniei de premiere, jucătorii lui Real Madrid ar fi trebuit să le ofere adversarilor de la Barcelona, conform tradiției, garda de onoare (n.r. - pasillo, în spaniolă).

Acest lucru nu s-a mai întâmplat. După ce jucătorii lui Real Madrid au coborât de pe scenă cu medaliile pentru locul secund, Kylian Mbappe le-a cerut colegilor săi să meargă direct la vestiare și să nu facă garda de onoare pentru Barcelona.

Starul francez a fost surprins gesticulând insistent timp de câteva secunde.

Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”
Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”

Galerie foto (9 imagini)

Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”
+9 Foto
labels.photo-gallery

A fost cu atât mai surprinzător cu cât Mbappe nu e, de obicei, lipsit de fair-play.

Mbappe a intrat pe teren doar în ultimele 15 de minute ale finalei, fiind incert înaintea partidei din cauza unor probleme la genunchi.

Pau Cubarsi, gest obscen către fanii lui Real Madrid

După fluierul final, Cubarsi s-a desprins din grupul jucătorilor Barcelonei care sărbătoreau victoria și a făcut gesturi obscene către tribuna ocupată de suporterii lui Real Madrid.

Aproape în același timp, nervos după înfrângere, Arda Guler a lovit cu putere o sticlă aflată în afara terenului și a alunecat.

Galerie foto (10 imagini)

Arda Guler lovește o sticlă și cade pe jos după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”@bt3 Arda Guler lovește o sticlă și cade pe jos după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”@bt3 Arda Guler lovește o sticlă și cade pe jos după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”@bt3 Arda Guler lovește o sticlă și cade pe jos după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”@bt3 Arda Guler lovește o sticlă și cade pe jos după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”@bt3
+10 Foto
labels.photo-gallery

Nici Fermin Lopez, fotbalistul de 22 de ani al catalanilor, nu a trecut neobservat.

Mijlocașul a fost surprins strigând „Ia asta! Du-te și suge-o, du-te acasă și suge-o!” către una dintre tribunele stadionului.

@movistarplusdeportes 🧐 Las palabras de #Fermín hacia la grada. #DeportePlus #superSupercopa #Barça #fyp ♬ sonido original - Movistar Plus+ Deportes

Joan Laporta, despre lipsa de fair-play a lui Mbappe

Joan Laporta, președintele catalanilor, a comentat decizia lui Kylian Mbappe:

„Sunt surprins de ceea ce a făcut Mbappe. Și când câștigi, și când pierzi trebuie să fii generos și respectuos. Ăsta este sportul și trebuie să te comporți normal.

Cred că noi am fost generoși și respectuoși cu adversarii, d-asta nu pot înțelege atitudinea lui Mbappe”.

Raul Asencio s-a numărat printre jucătorii de la Real Madrid care au mers și și-au felicitat rivalii. Ba chiar se pregătise să le ofere un pasillo, moment în care Mbappe a intervenit indignat și i-a ordonat să iasă de pe teren.

Cum justifică Real Madrid gestul de a nu face garda de onoare?

Clubul blanco susține că Federația le-a spus jucătorilor să se ducă în altă zonă, deoarece se aflau în fața camerelor de filmat și de aceea nu au format un coridor pentru a-și aplauda adversarii, scrie sport.es.

Florentino Perez m-a felicitat pentru victorie. La început și după meci ne-am salutat cordial. Și eu l-aș fi felicitat dacă Real ar fi învins. E vorba despre fair-play Joan Laporta

Citește și

Inter - Napoli 2-2 VIDEO Remiză pentru formația lui  Cristi Chivu  contra campioanei Italiei, după o repriză secundă plină de tensiuni
Campionate
23:55
Inter - Napoli 2-2 VIDEO Remiză pentru formația lui Cristi Chivu contra campioanei Italiei, după o repriză secundă plină de tensiuni
Citește mai mult
Inter - Napoli 2-2 VIDEO Remiză pentru formația lui  Cristi Chivu  contra campioanei Italiei, după o repriză secundă plină de tensiuni
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Superliga
23:34
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Citește mai mult
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Real Madrid fc barcelona el clasico kylian mbappe arda guler pau cubarsi
Știrile zilei din sport
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului  Trofeul pierdut în fața Barcelonei  i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Campionate
12.01
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului Trofeul pierdut în fața Barcelonei i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Citește mai mult
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului  Trofeul pierdut în fața Barcelonei  i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Campionate
12.01
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Citește mai mult
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Campionate
12.01
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Citește mai mult
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Superliga
12.01
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Citește mai mult
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:26
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii!
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii!
23:33
Ucis la înmormântarea mamei Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal
Ucis la înmormântarea mamei   Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal
23:02
„Sunt rapidist acum” Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa”
„Sunt rapidist acum”  Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa”
22:41
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă”
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Top stiri din sport
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Campionate
12.01
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Investigatii
12.01
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește mai mult
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Stranieri
12.01
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Citește mai mult
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Superliga
12.01
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Citește mai mult
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share