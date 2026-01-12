Gesturile lui Mbappe au șocat Barcelona Ce spune Real Madrid despre atitudinea starului francez + Gestul obscen făcut de Pau Cubarsi

Barcelona - Real Madrid 3-2. Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul madrilenilor, a fost protagonistul unor scene controversate după finala Supercupei Spaniei.

Și Pau Cubarsi (18 ani), fundașul Barcelonei, a stârnit controverse după un gest adresat fanilor lui Real Madrid.

Pentru Barcelona au marcat Raphinha, în minutele 36 și 73, și Robert Lewandowski, în minutul 45+4. De partea cealaltă, Real Madrid a punctat prin Vinicius Junior (45+2) și Gonzalo Garcia (45+6).

Pasillo pentru Barcelona? Nici vorbă! Mbappe le-a ordonat colegilor să plece la vestiare!

După fluierul final, înaintea ceremoniei de premiere, jucătorii lui Real Madrid ar fi trebuit să le ofere adversarilor de la Barcelona, conform tradiției, garda de onoare (n.r. - pasillo, în spaniolă).

Acest lucru nu s-a mai întâmplat. După ce jucătorii lui Real Madrid au coborât de pe scenă cu medaliile pentru locul secund, Kylian Mbappe le-a cerut colegilor săi să meargă direct la vestiare și să nu facă garda de onoare pentru Barcelona.

Starul francez a fost surprins gesticulând insistent timp de câteva secunde.

A fost cu atât mai surprinzător cu cât Mbappe nu e, de obicei, lipsit de fair-play.

Mbappe a intrat pe teren doar în ultimele 15 de minute ale finalei, fiind incert înaintea partidei din cauza unor probleme la genunchi.

Pau Cubarsi, gest obscen către fanii lui Real Madrid

După fluierul final, Cubarsi s-a desprins din grupul jucătorilor Barcelonei care sărbătoreau victoria și a făcut gesturi obscene către tribuna ocupată de suporterii lui Real Madrid.

Aproape în același timp, nervos după înfrângere, Arda Guler a lovit cu putere o sticlă aflată în afara terenului și a alunecat.

Nici Fermin Lopez, fotbalistul de 22 de ani al catalanilor, nu a trecut neobservat.

Mijlocașul a fost surprins strigând „Ia asta! Du-te și suge-o, du-te acasă și suge-o!” către una dintre tribunele stadionului.

Joan Laporta, despre lipsa de fair-play a lui Mbappe

Joan Laporta, președintele catalanilor, a comentat decizia lui Kylian Mbappe:

„Sunt surprins de ceea ce a făcut Mbappe. Și când câștigi, și când pierzi trebuie să fii generos și respectuos. Ăsta este sportul și trebuie să te comporți normal.

Cred că noi am fost generoși și respectuoși cu adversarii, d-asta nu pot înțelege atitudinea lui Mbappe”.

Raul Asencio s-a numărat printre jucătorii de la Real Madrid care au mers și și-au felicitat rivalii. Ba chiar se pregătise să le ofere un pasillo, moment în care Mbappe a intervenit indignat și i-a ordonat să iasă de pe teren.

Cum justifică Real Madrid gestul de a nu face garda de onoare?

Clubul blanco susține că Federația le-a spus jucătorilor să se ducă în altă zonă, deoarece se aflau în fața camerelor de filmat și de aceea nu au format un coridor pentru a-și aplauda adversarii, scrie sport.es.

Florentino Perez m-a felicitat pentru victorie. La început și după meci ne-am salutat cordial. Și eu l-aș fi felicitat dacă Real ar fi învins. E vorba despre fair-play Joan Laporta

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport