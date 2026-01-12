Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști

Inter Milano - Napoli 2-2 . Cristi Chivu (45 de ani) nu l-a putut învinge pe Antonio Conte în confruntarea directă, însă l-a lăudat pe tehnicianul italian.

Cristi Chivu și Antonio Conte s-au tot contrat în ultimele săptămâni, timp în care tehnicianul italian a venit cu replici mai dure și „înțepături” la adresa antrenorului lui Inter.

Cristi Chivu: „Conte și-a arătat valoarea”

Antrenorul campioanei Napoli a avut o criză de nervi în minutul 70, când VAR-ul a intervenit și a acordat penalty pentru Inter, după un fault al lui Rrahmani asupra lui Mkhitaryan, în careu, pe care „centralul” Doveri nu l-a sesizat inițial.

„Nu m-am uitat prea mult la Conte în seara asta, m-am concentrat pe Inter și pe meci, încercând să mențin ordinea și claritatea.

Conte și-a arătat valoarea. Victoriile sale vorbesc de la sine, alături de importanța sa în lumea fotbalului și de dragostea pe care fanii lui Napoli o au pentru el.

Noi, antrenorii tineri, nu putem decât să-l admirăm și să învățăm de la el”, a declarat Chivu la finalul partidei, potrivit msn.com.

Comentariul antrenorului român a fost foarte apreciat de presa din Italia care a subliniat diplomația lui Chivu.

„Rușine să vă fie! Rușine! Ar trebui să vă fie rușine!”, a strigat Conte după penalty-ul primit de Inter, moment în care a lovit o sticlă, s-a certat cu arbitrul de rezervă, iar apoi a fost trimis în tribună, după ce a văzut cartonașul roșu.

