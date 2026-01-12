Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona

Barcelona - Real Madrid 3-2. Fanii au reacționat rapid cu meme-uri după finala Supercupei Spaniei.

Cele mai amuzante și virale glume inspirate de partida dintre cei doi rivali istorici le găsiți în rândurile de mai jos.

Pentru Barcelona au marcat Raphinha, în minutele 36 și 73, și Robert Lewandowski, în minutul 45+4.

De partea cealaltă, Real Madrid a punctat prin Vinicius Junior (45+2) și Gonzalo Garcia (45+6).

Barcelona - Real Madrid 3-2 . Cele mai bune meme-uri după Supercupa Spaniei

Multe dintre meme-urile publicate au făcut referire la personaje din universuri fictive, precum Captain Tsubasa sau Super Mario, însă printre cele mai întâlnite s-au numărat cele cu Raphinha în prim-plan, după prestația excelentă a brazilianului.

Gluma a început după meciul cu Athletic Club (5-0), când brazilianul a fost schimbat, și-a dat tricoul jos și a stat pe bancă în maiou.

Fanii au editat imaginea și l-au transformat în versiunea musculoasă a sa. De atunci, gluma a evoluat, iar după cele două goluri marcate cu Real Madrid, Raphinha a devenit „megamusculos” în meme-uri.

Originea glumei este legată de Hansi Flick, antrenor german care a pregătit Bayern Munchen, echipă cunoscută pentru transformările fizice spectaculoase ale jucătorilor. În acest context, Flick l-a transformat pe Raphinha într-o adevărată „mașină de goluri”.

Fanii au creat și o glumă mai subtilă, în care Michel Nkuka Mboladinga din Congo apare ca fan al lui Real Madrid.

Michel Nkuka Mboladinga a devenit viral sub porecla „Lumumba”, datorită felului în care stătea drept, îmbrăcat și coafat asemenea eroului național Patrice Lumumba, pe tot parcursul meciurilor echipei Congo la Cupa Africii pe Națiuni, chiar și atunci când echipa a pierdut și a fost eliminată.

Alte meme-uri virale au făcut referire la mascota Barcelonei, CAT, un jaguar galben, care fie fugărea un șoricel reprezentând Real Madrid, fie apărea în imagini făcând poze cu „Penaltin”, versiunea catalană a mascotei rivale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport