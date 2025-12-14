Hermannstadt - U Craiova 0-2 . Dorinel Munteanu (57 de ani) a tras primele concluzii după primul joc ca antrenor al sibienilor.

Hermannstadt se află în prezent pe locul 15, care înseamnă retrogradare directă, la 4 puncte distanță de locurile de baraj, cu 10 etape înaintea finalului sezonului regulat.

Hermannstadt - U Craiova 0-2 . Dorinel Munteanu: „Dacă am venit de doar trei zile, nu înseamnă că trebuia să pierd”

„Îmi este greu să-mi găsesc cuvintele, sincer vă spun. Am început jocul destul de bine, dar adversarul ne-a surprins. Am primit niște goluri copilărești. Sigur, n-am stat noi foarte bine la mijlocul terenului în prima repriză, dar... Am fost egali adversarilor, dacă pot să spun așa.

Mai ales în a doua repriză, dacă marcam prin ocazia pe care am avut-o la Chițu și a lui Gjorgjievski, poate alta era situația. Dar, pentru noi, înfrângerea este înfrângere și sunt obligat să iau lucrurile bune din acest joc.

Pentru că am avut trei zile la dispoziție. Asta nu înseamnă că trebuia să pierd, ci ne-am dorit foarte mult să câștigăm. Mergem în continuare, avem ultimul joc din acest an cu Petrolul. Suntem obligați să câștigăm. Chiar dacă îmi lipsesc foarte mulți jucători, cumul de cartonașe, accidentați, s-au adunat cam multe.

Dar trebuie să găsim soluția, de aceea sunt pus aici: să găsim soluția ca să câștigăm jocul cu Petrolul. Nu va fi ușor, și Petrolul este în criză, va fi care pe care”, a declarat Dorinel Muteanu, la Digi Sport.

Dorinel Munteanu: „Merg pe continuitate”

Întrebat ce lucruri bune a găsit la noua echipă și ce mutări plănuiește pentru pauza de iarnă, Munteanu a transmis:

„După patru zile nu pot să spun ce am găsit bun și ce am găsit mai puțin bun. Situația în care am fost angajat este să salvăm echipa. Avem multe etape în fața noastră și eu sunt convins că voi salva echipa și voi crea o echipă puternică.

În primul rând, ne aflăm în această situație cu foarte mulți accidentați și suspendați acum. Asta e o problemă majoră în momentul de față.

Dar ce va fi după acest joc cu Petrolul, vom vedea. Ce vom aduce, cine va pleca. Dar, repet, merg pe continuitate și dacă ei răspund pozitiv, nu am de ce să schimb nimic, ci să îmbunătățesc”.

