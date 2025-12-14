Gala FIFA The Best Când se decernează premiile oferite de forul mondial + Lista nominalizaților
FIFA „The Best"
Gala FIFA The Best Când se decernează premiile oferite de forul mondial + Lista nominalizaților

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 22:53
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 22:53
  • FIFA se pregătește pentru o nouă decernare a premiilor The Best, unde fanii au jucat din nou un rol important.
  • Gala va avea loc la Doha, în Qatar, marți, de la ora 19:00, în direct pe site-ul oficial al forului.

Evenimentul FIFA The Best a ajuns la a zecea ediție, iar peste 800 de invitați din lumea fotbalului sunt așteptați la gala din capitala Qatarului.

FIFA va anunța marți câștigătorii premiilor The Best

Cei mai buni jucători şi antrenori ai anului 2025 vor fi premiaţi în cadrul galei FIFA, la Fairmont Katara Hall din Doha.

Ca de fiecare dată, fanii au avut un cuvânt important de spus în privința premiilor, fiind obținute peste 16 milioane de voturi, informează fifa.com.

Ce categorii de premii vor exista:

  • Cea mai bună fotbalistă
  • Cel mai bun fotbalist
  • Cel mai bun antrenor din fotbalul feminin
  • Cel mai bun antrenor din fotbalul masculin
  • Cel mai bun portar din fotbalul feminin
  • Cel mai bun portar din fotbalul masculin

Toţi câştigătorii acestor premii au fost desemnaţi printr-un sistem de vot în care fanii, căpitanii şi selecționerii actuali ai echipelor naţionale vor avea o contribuție egală.

În același timp, pentru Premiul Marta și Premiul Pușkaș, pentru cele mai frumoase goluri din fotbalul feminin și masculin, decizia a fost luată jumătate de către fani, și jumătate de către un juriu format din legende ale fotbalului.

Listele nominalizaților pentru fiecare premiu

  • Cel mai bun fotbalist: Ousmane Dembele (Franţa şi PSG), Achraf Hakimi (Maroc şi PSG), Harry Kane (Anglia şi Bayern München), Kylian Mbappe (Franţa şi Real Madrid), Nuno Mendes (Portugalia şi PSG), Cole Palmer (Anglia şi Chelsea), Pedri (Spania şi Barcelona), Raphinha (Brazilia şi Barcelona), Mohamed Salah (Egipt şi Liverpool), Vitinha (Portugalia şi PSG), Lamine Yamal (Spania şi Barcelona)
  • Cel mai bun portar: Alisson Becker (Brazilia şi Liverpool), Thibaut Courtois (Belgia şi Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Italia şi PSG/Manchester City), Emiliano Martínez (Argentina şi Aston Villa). Manuel Neuer (Germania şi Bayern München), David Raya (Spania şi Arsenal), Yann Sommer (Elveţia şi Inter Milano), Wojciech Szczesny (Polonia şi Barcelona)
  • Cel mai bun antrenor din fotbalul masculin: Javier Aguirre (Mexic), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martinez (Portugalia), Arne Slot (Liverpool)
  • Cea mai bună fotbalistă: Sandy Baltimore (Franţa şi Chelsea), Nathalie Bjorn (Suedia şi Chelsea), Aitana Bonmati (Spania şi Barcelona), Lucy Bronze (Anglia şi Chelsea), Mariona Caldentey (Spania şi Arsenal), Temwa Chawinga (Malawi şi Kansas City Current), Diani Kadidiatou (Franţa şi Lyon), Melchie Dumornay (Haiti şi Lyon), Patri Guijarro (Spania şi Barcelona), Lindsey Heaps (SUA şi Lyon), Lauren James (Anglia şi Chelsea), Chloe Kelly (Anglia şi Manchester City/Arsenal), Ewa Pajor (Polonia şi Barcelona), Claudia Pina (Spania şi Barcelona), Alexia Putellas (Spania şi Barcelona), Alessia Russo (Anglia şi Arsenal), Leah Williamson (Anglia şi Arsenal)
  • Cel mai bun portar din fotbalul feminin: Ann-Katrin Berger (Germania şi Gotham FC), Cata Coll (Spania şi Barcelona), Christiane Endler (Chile şi Lyon), Hannah Hampton (Anglia şi Chelsea), Anna Moorhouse (Anglia şi Orlando Pride), Chiamaka Nnadozie (Nigeria şi Paris FC/Brighton), Phallon Tullis-Joyce (SUA şi Manchester United)
  • Cel mai bun antrenor din fotbalul feminin: Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giraldez (Washington Spirit/Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renee Slegers (Arsenal), Sarina Wiegman (Anglia)

