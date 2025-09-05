Nedelcu se antrenează cu Steaua Fostul jucător de la Farul și FCSB negociază un contract cu echipa din Liga 2

CSA Steaua negociază cu Dragoș Nedelcu (28 de ani), jucător care are peste 200 de prezențe în Superliga.

Fotbalistul, rămas liber de contract după despărțirea de Farul, se antrenează alături de formația lui Daniel Oprița.

Mijlocașul a fost achiziționat de FCSB de la Viitorul (actuala Farul) pentru 2,13 milioane de euro, în 2017, dar cariera sa a intrat în declin.

Dragoș Nedelcu negociază cu Steaua: „Își dorește să îmbrace tricoul roș-albastru ”

Într-o postare pe rețelele de socializare, CSA Steaua a anunțat: „ Mijlocașul este în tratative avansate cu echipa noastră și-și dorește să îmbrace tricoul roș-albastru ”.

„Mă bucur că am ajuns să mă pregătesc cu Steaua, un club mare, cu niște condiții excelente.

Mi-e dor să joc din nou fotbal și sper să pot să o fac la cel mai bun nivel al meu”, a declarat Nedelcu.

⚽ FOTBAL Fost internațional al României, în tratative cu Steaua ❤💙 Începând de ieri, Dragoș Nedelcu se pregătește... Posted by Steaua București on Friday, September 5, 2025

Cifrele lui Dragoș Nedelcu:

Farul: 166 de meciuri, șapte goluri, trei pase decisive

FCSB: 79 de meciuri, două goluri, două pase decisive

Fortuna Dusseldorf: 11 meciuri, o pasă decisivă

6 selecții la echipa națională a adunat Dragoș Nedelcu, de la debutul său din 2016. Ultimul meci la națională l-a jucat în 2021

Steaua se află pe locul șase în Liga 2, cu 10 puncte acumulate, după cele cinci meciuri jucate.

