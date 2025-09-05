Nedelcu se antrenează cu Steaua Fostul jucător de la Farul și FCSB negociază un contract cu echipa din Liga 2
Dragoș Nedelcu. Foto: Facebook, @Steaua București
Nedelcu se antrenează cu Steaua Fostul jucător de la Farul și FCSB negociază un contract cu echipa din Liga 2

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 16:37
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 16:37
  • CSA Steaua negociază cu Dragoș Nedelcu (28 de ani), jucător care are peste 200 de prezențe în Superliga.
  • Fotbalistul, rămas liber de contract după despărțirea de Farul, se antrenează alături de formația lui Daniel Oprița.

Mijlocașul a fost achiziționat de FCSB de la Viitorul (actuala Farul) pentru 2,13 milioane de euro, în 2017, dar cariera sa a intrat în declin.

Dragoș Nedelcu negociază cu Steaua: „Își dorește să îmbrace tricoul roș-albastru

Într-o postare pe rețelele de socializare, CSA Steaua a anunțat: „Mijlocașul este în tratative avansate cu echipa noastră și-și dorește să îmbrace tricoul roș-albastru”.

„Mă bucur că am ajuns să mă pregătesc cu Steaua, un club mare, cu niște condiții excelente.

Mi-e dor să joc din nou fotbal și sper să pot să o fac la cel mai bun nivel al meu”, a declarat Nedelcu.

Cifrele lui Dragoș Nedelcu:

  • Farul: 166 de meciuri, șapte goluri, trei pase decisive
  • FCSB: 79 de meciuri, două goluri, două pase decisive
  • Fortuna Dusseldorf: 11 meciuri, o pasă decisivă
6 selecții la echipa națională
a adunat Dragoș Nedelcu, de la debutul său din 2016. Ultimul meci la națională l-a jucat în 2021

Steaua se află pe locul șase în Liga 2, cu 10 puncte acumulate, după cele cinci meciuri jucate.

