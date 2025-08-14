„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!” +74 foto
Mihai Popescu (FOTO: captură video eAD)
Europa League

„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 18:24
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 18:41
  • Mihai Popescu (32 de ani), fundaș FCSB, a dezvăluit că a purtat în dialog cu un adversar în timpul meciului tur cu Drita, în momentul în care campioana României era condusă.
  • Atacantul Daniel Bîrligea (25 de ani) e sigur că FCSB va avea parte de o atmosferă ostilă în Kosovo.
  • DRITA - FCSB este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo, de la ora 21:00.
DRITA - FCSB. Mihai Popescu: „Nimeni nu se aștepta să întoarcem rezultatul în tur”

„Având în vedere momentul în care eram, am întors rezultatul când nu s-a așteptat nimeni, poate nici noi pe teren.

Când am văzut că au marcat al doilea gol, poate ne-a scăzut puțin mai mult moralul, dar, după ce am realizat că se poate, i-am simțit puțin pe teren că au cedat fizic și a venit și primul nostru gol, apoi am înțeles că se poate.

Am forțat și mă bucur că am putut să întoarcem rezultatul pentru că aveam nevoie ca de aer de această victorie. Au venit pregătiți, știau cu ce au de a face aici, știau presiunea pe care o vom pune atât noi cât și suporterii. Au încercat.

Mă gândesc că sunt conștienți de valoarea echipei, chiar dacă am fost într-un moment mai puțin bun”, a spus Mihai Popescu într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Mihai Popescu: „Atacantul lor m-a întrebat ce se întâmplă cu noi”

Stoperul susține că un adversar a încercat să-l intimideze în momentul în care Drita încă se afla în avantaj.

„Chiar am avut o discuție cu atacantul lor și m-a întrebat, cred că era 2-1 scorul, m-a întrebat ce se întâmplă cu noi, de ce am avut rezultatele astea și n-am putut să-i spun decât că probabil e ceva mental.

Dar aveam de întors un rezultat și n-am mai apucat să vorbesc după cu el, dar o să-i readuc aminte că am întors rezultatul. Probabil încerca să lucreze mental în condițiile în care încă ne conduceau”, a mai spus fundașul central.

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

Daniel Bîrligea: „Vor fi și conflicte, cu siguranță, îi cunoaștem”

Bîrligea a explicat cum a reușit campioana României să întoarcă rezultatul în tur. E sigur că va avea o misiune dificilă și în Kosovo.

„Cu siguranță vor pune mare presiune și suporterii lor, ei vor dori să-și ia revanșa, o să fie un meci mai de luptă. O să fie multă luptă, multă dăruire pe teren, vor ieși cu siguranță și conflicte pentru că îi cunoaștem pe ei, ne dorim și noi și ei să trecem mai departe și trebuie să punem inima în «primis» pe teren și să gândim.

Cred că o să ne acorde mai multă atenție tuturor, chiar am fost o echipă meciul trecut, am luptat toți. Eu, din fericire, am ajutat echipa să câștige, dar fără ajutorul lui Politic, care a scos un penalty, sau fără ajutorul lui Baba, care a dat o pasă, sau assist-ul lui Miculescu, a driblat un jucător, nu puteam eu să dau gol.

Deci nu am făcut eu pe supereroul, nu am luat mingea și am driblat 11 oameni. După ce am luat al doilea gol, am luptat toți, am intrat în ei și s-a văzut o schimbare totală a tuturor jucătorilor.

Le cer să mă ajute ca să pot să-i ajut sau să-i ajut eu pe ei ca să mă ajute și ei pe mine, ca să facem un joc de cuvinte. Dar trebuie să ne ajutăm cu toții să ajungem cât mai sus, pas cu pas”, a declarat Bîrligea.

Se mai întâmplă câteodată să fie un erou, dar cel mai important e să fim o echipă și să luptăm împreună. Noi trebuie să ne gândim ceea ce avem în momentul ăsta și ceea ce vrem în viitor, pentru că trecutul a fost frumos, dar a trecut și nu ne poate ajuta foarte mult. Daniel Bîrligea, atacant FCSB

Drita - FCSB, echipele probabile

  • Drita: Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi, Manaj
  • Rezerve: Belhuli, Rexhepi - Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj
  • Antrenor: Zekirija Ramadani
  • FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea
  • Rezerve: Zima, Graovac, Kiki, Alhassan, Edjouma, Oct. Popescu, Politic, Lixandru, Toma, Stoian
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Stadion: „Fadil Vokrri” (Priștina, Kosovo)
  • Arbitru: Sandro Scharer / Asistenți: Jonas Erni, Susanne Kung (toți din Elveția) / Arbitru VAR: Bram Van Driessche (Belgia) // Asistent VAR: Marijan Drmic (Elveția)
FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (6).jpg
FCSB, antrenament pe stadionul Fadil Vokrri înainte de meciul cu Drita. FOTO FB FCSB (6).jpg

europa league Mihai Popescu fcsb daniel bîrligea drita
