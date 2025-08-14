Zekirija Ramadani (47 de ani), antrenorul lui Drita, și Besnik Krasniqi (35 de ani), fundașul kosovarilor, sunt încrezători înaintea returului cu FCSB.

În meciul tur, FCSB a reușit să câștige cu scorul de 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0 de către Drita. Toate cele trei goluri ale campioanei României au fost date în repriza secundă.

Besnik Krasniqi, încrezător că poate obține calificarea cu FCSB: „Avem șanse foarte mari”

Zekirija Ramadani, antrenorul lui Drita, și Besnik Krasniqi, fundașul echipei, au susținut conferința de presă premergătoare returului cu FCSB din turul 3 preliminar al Europa League.

Besnik Krasniqi, fundașul kosovar de 35 de ani, a declarat că echipa sa își dorește calificarea în play-off și va încerca să o obțină fără a fi nevoie de prelungiri.

„Este un meci dificil, dar ne-am făcut analiza și am încercat să ne corectăm. Trebuie să fim mai atenți în retur pentru a ne califica în play-off-ul Europa League.

Facem mereu ceea ce ne spune antrenorul. Dăm tot ce avem mai bun pe teren. Am jucat bine timp de 70 de minute în tur și acum trebuie să creștem și mai mult intensitatea jocului.

Dacă vom reuși asta, cred că avem șanse foarte mari să mergem mai departe. Credem în grup. Am arătat caracter și trebuie să o facem din nou și joi.

Scopul nostru este să închidem meciul în 90 de minute. Dar suntem pregătiți și pentru prelungiri sau penalty-uri”, a declarat Besnik Krasniqi, potrivit sport.ro.

Zekirija Ramadani, înaintea returului cu FCSB: „Ne tratăm adversarii cu respect”

Antrenorul kosovarilor a fost întrebat la conferința de presă cum se vor simți campionii României pe teren, având în vedere conflictele Kosovo - România la nivelul echipelor naționale, iar acesta a dat un răspuns clar.

„ Jucătorii de la FCSB se vor simți bine. Noi ne tratăm toți adversarii cu respect , e vorba doar despre respect.

Suntem aici să jucăm fotbal, respectăm și primim bine pe toată lumea. Noi am fost primiți bine la București, la fel vor fi primiți și ei aici”, a precizat antrenorul lui Drita, conform digisport.ro.

„Știm că returul este mai greu decât primul meci. E greu, mai ales din punct de vedere psihologic, să pierzi de la 2-0 la 3-2.

Din partea noastră, vă puteți aștepta la un meci agresiv, în sensul sportiv. Trebuie să dăm totul.

Cu tot respectul pentru adversar, scopul nostru este să ajungem în play-off-ul Europa League”, a mai adăugat Zekirija Ramadani, conform sport.ro.

Ce urmează pentru FCSB

Dacă FCSB va elimina pe Drita, va întâlni pe Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Primul duel va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

În cazul în care FCSB va fi eliminată de Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va continua campania europeană în Conference League. FCSB ar putea întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia). În meciul tur, Levadia a câștigat la fel ca FCSB, cu scorul de 3-2.

Turul va avea loc pe 21 august, la București. Duelul decisiv va fi disputat peste șapte zile.

