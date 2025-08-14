„Și-au arătat caracterul” Charalambous, primele concluzii după calificarea în play-off: „Asta a făcut diferența cu Drita” +10 foto
DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League. Foto: sportpictures.eu
Europa League

„Și-au arătat caracterul” Charalambous, primele concluzii după calificarea în play-off: „Asta a făcut diferența cu Drita”

alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 23:27
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 00:18
  • DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League.
  • FCSB este sigură de prezența cel puțin în faza principală din Conference League. Dacă trece de Aberdeen, atunci va evolua pentru al doilea an la rând în Europa League.

Tehnicianul campioanei a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi după o nouă victorie în fața kosovarilor.

Drita - FCSB 1-3. Charalambous, primele concluzii după calificarea în play-off: „Asta a făcut diferența”

„Voiam să ne calificăm, a fost un meci foarte important pentru noi. Atitudinea a făcut diferența astăzi. N-am jucat un fotbal foarte bun, dar am fost foarte organizați, iar disciplina a făcut diferența.

Sunt mândru de băieți, știam că există calitate. Le mulțumim și fanilor pentru suport, vreau să le dedic această victorie lor, dar și lui Vali Argăseală, care a împlinit 70 de ani astăzi..

Jucătorii au arătat personalitate în momentele grele, de asta joacă la FCSB. Ca să joci aici trebuie să faci față momentelor grele și ei și-au arătat caracterul.

A fost foarte important că am dat gol foarte repede. Sunt foarte fericit pentru acești băieți și sper să continuăm tot așa.

Eu încerc mereu să fac tot ce pot pentru a rezolva problemelor. Cea mai bună metodă de a rezolva problemelor e să ai rezultate. Ținta noastră este să ne calificăm în grupele Europa League”, a spus Elias Charalambous la Pro Arena.

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
Drita - FCSB FOTO Sport Pictures

Galerie foto (10 imagini)

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
+10 Foto
labels.photo-gallery

Pentru FCSB nu există prea mult timp de respiro. Duminică urmează derby-ul cu Rapid, în timp ce joia viitoare se dispută deja prima manșă cu Aberdeen.

