Venus Williams (45 de ani, #577 WTA), una dintre cele mai emblematice jucătoare din istoria tenisului și sora Serenei Williams (43 de ani), va reveni pe teren în cadrul turneului US Open.

Venus Williams care are șapte titluri de Grand Slam la simplu, dintre care două la US Open (2000 și 2001), beneficiază de un wild-card.

Venus Williams a revenit în competiție pe 23 iulie, la Washington, unde a jucat primul meci după 16 luni și a obținut prima victorie la simplu după aproape doi ani (6-3, 6-4), devenind cea mai vârstnică jucătoare care câștigă un meci WTA în ultimii 20 de ani, conform usopen.org.

Totuși, cea mai recentă oprire a ei în tenis a fost la Cincinnati, unde a fost eliminată încă din prima rundă, fiind învinsă de Jessica Bouzas Maneiro (22 de ani, #42 WTA) cu 6-4, 6-4.

Acum, Venus Williams are șansa să joace la ultimul Grand Slam al anului, care urmează să se desfășoare între 24 august și 7 septembrie.

Venus a mărturisit că realizările sale au depășit cu mult visurile pe care le avea la începutul carierei.

Când eram tânără, îmi doream doar să joc tenis și să devin campioană. Iubeam atât de mult acest sport, încât nu mi-am dat seama că povestea mea va depăși cu mult persoana mea. Să le văd pe aceste tinere obținând rezultate remarcabile, câștigând turnee și inspirând la rândul lor următoarea generație este ceva ce nu mi-aș fi putut imagina. E ca o cireașă pe tort, cu tot decorul. Minunat Venus Williams

Ce jucătoare au mai primit Wildcarduri pentru US Open

Caroline Garcia (31 de ani, #201 WTA) va participa la ultimul său Grand Slam, după ce a atins semifinala la US Open în 2022 și a câștigat 11 titluri WTA.

Pentru franțuzoaică va fi ultimul Grand Slam din carieră, potrivit sursei citate.

Alături de Williams și Garcia, au primit wild card-uri și alte jucătoare americane promițătoare:

Clervie Ngounoue (19 ani), Julieta Pareja (16 ani), Caty McNally (23 de ani), Valerie Glozman (18 ani) și Alyssa Ahn (18 ani), dar și australianca Talia Gibson (21 de ani).

Wild card spots secured for these 8⃣ women! pic.twitter.com/Ry24Uf0HNK — US Open Tennis (@usopen) August 13, 2025

