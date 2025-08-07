Nicolae Stanciu (32 de ani), noul jucător al celor de la Genoa, a oferit un interviu pentru canalul oficial de YouTube al formației italiene.

Nicolae Stanciu a ajuns la Genoa în această vară, după despărțirea de formația arabă Damac.

Nicolae Stanciu, interviu de prezentare la Genoa: „Sunt un om loial”

Căpitanul echipei naționale s-a prezentat italienilor și a făcut o incursiune prin copilăria sa.

De asemenea, Stanciu a vorbit despre idoul său din fotbal, pasiunile din afara terenului, dar și despre primii pași făcuți în fotbal.

„Sunt un om calm, amabil, loial, disciplinat, creativ și pasionat. M-am născut în România, am crescut într-un oraș mic, la 18 kilometri de Alba Iulia.

Am început să joc fotbal organizat la 11 ani. Până atunci, am jucat doar pe stradă.

În România mi se spune Nicu, iar de un an sau doi, la echipa națională sau în cercurile de prieteni, mi se spune Nae.

Ca fotbalist m-aș descrie ca fiind disciplinat, creativ și pasionat. Cel mai bun sfat pe care l-am primit de-a lungul timpului a fost să cred în mine și să fiu disciplinat.

Am ales numărul 8 la Genoa deoarece joc pe poziția de mijlocaș și cred că mi se potrivește”, a declarat Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu, despre idolul său în fotbal: „Dădea totul pentru echipa lui”

Căpitanul României a fost întrebat dacă a avut un idol în fotbal, iar răspunsul său a fost unul de-a dreptul surprinzător. Stanciu a declarat că îl are drept model pe croatul Ivica Olic, fostul fotbalist al celor de la Bayern Munchen.

„Am un idol, este vorba despre Ivica Olic, pentru că a fost un fotbalist extrem de muncitor, care dădea totul pentru echipa lui”

De asemenea, Stanciu a vorbit și despre pasiunile din afara terenului, declarându-se un mare fan al tenisului.

„Urmăresc multe sporturi, inclusiv tenis și baschet. Din tenis îmi plac Alcaraz și Sinner, este o rivalitate frumoasă. Înainte aveam alți 3-4 băieți care se luptau mereu pentru fiecare turneu”, a mai adăugat Stanciu.

