„O situație neplăcută” Joan Laporta, dezamăgit de decizia jucătorului care se va transfera la PSG: „S-a răzgândit! Surprinzător, agentul său ne-a spus”

Joan Laporta (63 de ani), președintele celor de la FC Barcelona, a anunțat cum a decurs plecarea lui Dro Fernandez (18 ani) de la echipă.

Fotbalistul a fost exclus de la antrenamente după ce a anunțat că vrea să se transfere.

Dro a călătorit astăzi la Paris, pentru a efectua vizita medicală și a parafa înțelegerea cu PSG.

Citește și Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României Citește mai mult Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României

Joan Laporta, dezamăgit de plecarea lui Dro Fernandez: „A fost o surpriză”

Transferul mijlocașului de numai 18 ani la PSG e iminent, iar Joan Laporta, președintele celor de la FC Barcelona, este surprins neplăcut de decizia fotbalistului.

„Vom vorbi despre asta când se va rezolva totul. A anunțat că nu va continua, ceea ce m-a surprins.

Este o situație neplăcută. Vom putea rezolva situația așa cum a fost planificat inițial. A fost o surpriză” , a spus oficialul echipei de pe Camp Nou, potrivit as.com.

Conducătorul celor de la FC Barcelona a dezvăluit că Dro a ales să plece la PSG deși ajunsese inițial la un acord pentru a continua în culorile blaugrana:

„Am avut un acord ca el să-și prelungească contractul până la 18 ani, apoi agentul său a spus că s-a răzgândit.

În mod surprinzător, agentul său ne-a spus că nu putem onora ceea ce am convenit.

Vom încerca să facem ca lucrurile să se rezolve în cel mai bun mod posibil pentru interesele Barcelonei”.

Dro Fernandez s-a înțeles cu PSG

După mai multe săptămâni de speculații legate de viitoarea echipă din cariera lui Dro, Fabrizio Romano a făcut anunțul.

„PSG a reușit transferul lui Dro de la Barcelona. Cluburile au ajuns la un acord după întâlnirile din această săptămână, pentru o sumă finală puțin mai mare decât clauza de reziliere de 6 milioane de euro.

Dro va ajunge la Paris pentru vizita medicală și semnarea contractului. Acordul dintre club și jucător a fost încheiat săptămâna trecută”, a scris Fabrizio Romano, pe Facebook.

Oficialii celor de la PSG vor oferi mai mulți bani pentru transferul lui Dro, mai precis 8 milioane de euro, astfel încât să păstreze relațiile bune cu omologii de pe Camp Nou , conform mundodeportivo.com.

Cifrele lui Dro din acest sezon

Promovat la începutul anului trecut la prima echipă a celor de la FC Barcelona, Dro a jucat în 5 partide din acest sezon: 4 în La Liga și una în Liga Campionilor.

Ultimul meci în care mijlocașul a evoluat datează din 2 decembrie, împotriva celor de la Atletico Madrid, 3-1, când a fost introdus în teren în minutul 74.

Hansi Flick a decis să nu îl utilizeze în duelurile din Cupa Spaniei, deși catalanii au întâlnit echipe din ligile inferioare: Guadalajara și Racing Santander.

La nivel internațional, Dro Fernandez a strâns 3 selecții pentru Spania U18.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport