„O situație neplăcută” Joan Laporta, dezamăgit de decizia jucătorului care se va transfera la PSG: „S-a răzgândit! Surprinzător, agentul său ne-a spus”
Dro Fernandez FOTO: IMAGO
„O situație neplăcută” Joan Laporta, dezamăgit de decizia jucătorului care se va transfera la PSG: „S-a răzgândit! Surprinzător, agentul său ne-a spus”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 21:19
  • Joan Laporta (63 de ani), președintele celor de la FC Barcelona, a anunțat cum a decurs plecarea lui Dro Fernandez (18 ani) de la echipă.
  • Fotbalistul a fost exclus de la antrenamente după ce a anunțat că vrea să se transfere.

Dro a călătorit astăzi la Paris, pentru a efectua vizita medicală și a parafa înțelegerea cu PSG.

Joan Laporta, dezamăgit de plecarea lui Dro Fernandez: „A fost o surpriză”

Transferul mijlocașului de numai 18 ani la PSG e iminent, iar Joan Laporta, președintele celor de la FC Barcelona, este surprins neplăcut de decizia fotbalistului.

„Vom vorbi despre asta când se va rezolva totul. A anunțat că nu va continua, ceea ce m-a surprins.

Este o situație neplăcută. Vom putea rezolva situația așa cum a fost planificat inițial. A fost o surpriză”, a spus oficialul echipei de pe Camp Nou, potrivit as.com.

Conducătorul celor de la FC Barcelona a dezvăluit că Dro a ales să plece la PSG deși ajunsese inițial la un acord pentru a continua în culorile blaugrana:

„Am avut un acord ca el să-și prelungească contractul până la 18 ani, apoi agentul său a spus că s-a răzgândit.

În mod surprinzător, agentul său ne-a spus că nu putem onora ceea ce am convenit.

Vom încerca să facem ca lucrurile să se rezolve în cel mai bun mod posibil pentru interesele Barcelonei”.

Dro Fernandez s-a înțeles cu PSG

După mai multe săptămâni de speculații legate de viitoarea echipă din cariera lui Dro, Fabrizio Romano a făcut anunțul.

„PSG a reușit transferul lui Dro de la Barcelona. Cluburile au ajuns la un acord după întâlnirile din această săptămână, pentru o sumă finală puțin mai mare decât clauza de reziliere de 6 milioane de euro.

Dro va ajunge la Paris pentru vizita medicală și semnarea contractului. Acordul dintre club și jucător a fost încheiat săptămâna trecută”, a scris Fabrizio Romano, pe Facebook.

Oficialii celor de la PSG vor oferi mai mulți bani pentru transferul lui Dro, mai precis 8 milioane de euro, astfel încât să păstreze relațiile bune cu omologii de pe Camp Nou, conform mundodeportivo.com.

Cifrele lui Dro din acest sezon

Promovat la începutul anului trecut la prima echipă a celor de la FC Barcelona, Dro a jucat în 5 partide din acest sezon: 4 în La Liga și una în Liga Campionilor.

Ultimul meci în care mijlocașul a evoluat datează din 2 decembrie, împotriva celor de la Atletico Madrid, 3-1, când a fost introdus în teren în minutul 74.

Hansi Flick a decis să nu îl utilizeze în duelurile din Cupa Spaniei, deși catalanii au întâlnit echipe din ligile inferioare: Guadalajara și Racing Santander.

La nivel internațional, Dro Fernandez a strâns 3 selecții pentru Spania U18.

barcelona PSG Joan Laporta pedro fernandez dro
