Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Barcelona - Atletico foto: IMAGO
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga

Ștefan Neda , Gabriel Neagu
Publicat: 02.12.2025, ora 22:02
Actualizat: 03.12.2025, ora 01:58
  • Barcelona - Atletico 3-1. Catalanii au întors scorul și au câștigat derby-ul disputat în avans, din etapa #19 din La Liga.

Începutul de meci a venit cu o veste proastă, accidentarea lui Johnny Cardoso, care a fost înlocuit cu veteranul madrilenilor, Koke, în minutul 14. În următoarele secvențe de joc, elevii lui Diego Simeone au deschis scorul prin Alex Baena.

Barcelona - Atletico 3-1. Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou

Replica catalanilor a sosit în minutul 26, când Raphinha a primit o pasă în careu, l-a driblat pe Jan Oblak și a trimis mingea în poartă.

Nouă minute mai târziu, Robert Lewandowski a ratat un penalty, când a tras mult peste poartă. Totuși, catalanii au trecut în avantaj după reușita lui Dani Olmo, în minutul 65.

La ultima fază de joc, Ferran Torres a primit o pasă în careu de la Alejandro Balde, a șutat pe colțul lung și a stabilit scorul final, 3-1.

Catalanii sunt pe primul loc, cu 37 de puncte, patru peste rivala Real Madrid, care are însă un meci mai puțin disputat.

Barcelona - Atletico 3-1

  • Au marcat: Raphinha '26, Dani Olmo '65, Ferran Torres '90+6 / Alex Baena '15

Echipele de start:

  • Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Pedri, Eric Garcia, Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha
  • Antrenor: Hansi Flick
  • Atletico: Oblak - Molina, Gimenez, Lenglet, Hancko - Cardoso, Barrios - Simeone, Baena, Gonzalez - Alvarez
  • Antrenor: Diego Simeone
  • Arbitru: Ricardo de Burgos Bengoetxea
  • Stadion: Spotify Camp Nou, Barcelona

Hansi Flick: „Facem prea multe greșeli”

Antrenorul catalanilor e precaut înaintea partidei cu madrilenii și vrea mai multă atenție din partea jucătorilor, care au comis multiple greșeli în ultimele partide.

„Știm că ne confruntăm cu o echipă fantastică, cu multă calitate, una dintre cele mai bune din Europa, cu unul dintre cei mai buni antrenori. Din acest motiv va fi o întâlnire dificilă.

Suntem din nou lideri și suntem fericiți pentru asta, este locul unde vrem să fim, dar important este să rămânem acolo până la sfârșitul sezonului. Trebuie să continuăm să muncim din greu și să dăm tot ce avem mai bun.

Suntem lideri, dar în acest moment nu suntem la apogeul nostru. Trebuie să mergem mai departe și să jucăm din nou cel mai bun fotbal al nostru.

Cred că facem prea multe greșeli, în ciuda faptului că avem calitate și controlăm meciurile. Este ceva ce am greșit în meciurile recente, dar putem să lucrăm în acest sens”, a spus Flick înainte de meci, potrivit fcbarcelona.com.

Diego Simeone: „Trebuie să fim puternici pentru a concura cu ei”

„Sunt o echipă care și-a arătat stilul de joc. Nu își schimbă strategia de atac și linia ofensivă, așa cum au făcut până acum. Au multe variante.

Meciul pe care îl așteptăm este foarte clar. Au un atac incredibil. Au un stil de joc bine pus la punct, va trebui să fim puternici pentru a putea concura cu ei. Va trebui să ducem jocul până în punctul în care îi putem «răni»”, a declarat Simeone, potrivit beinsports.com.

